Connections Game
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Connections Game 是一款有趣的益智游戏，您可以将 16 个单词重新排列成四个一组。为了完成拼图，玩家必须找出某些单词之间的联系。但要小心；有些单词具有多种含义，可能会让您感到困惑！ 选择四个单词后，玩家可以检查它们是否都属于一个组，这通常称为“类别”。类别可以以各种形式出现，从一组慢速动物到回文（可以以相同方式向前和向后拼写的单词，例如“kayak”和“radar”）。你需要调动你的每一寸大脑来完成连接游戏！ 每天，都会在网上提供一个全新的谜题，使 Connections Game 成为开始您的早晨（或结束您的一天，以防您是早起的鸟儿并在游戏更新之前醒来）的好方法。如果一个还不够，您可以玩无限的游戏，并通过当天的谜题磨练您的技能！
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