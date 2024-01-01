随时随地玩您最喜欢的游戏 CATAN：原版棋盘游戏、纸牌游戏、扩展包和“CATAN – 印加人的崛起”，全部在一个应用程序中！ 经过一段艰苦的长途航行，你的船只终于到达了一个未知岛屿的海岸。然而，其他探险家也登陆了卡坦岛：定居该岛的竞赛已经开始！ 修建道路和城市，巧妙地进行贸易，成为卡坦岛的领主或夫人！ 踏上卡坦岛宇宙之旅，与来自世界各地的玩家进行激动人心的对决。经典棋盘游戏和卡坦岛纸牌游戏为您的屏幕带来真正的桌面感觉！ 在您选择的设备上使用您的 Catan Universe 帐户进行游戏：您可以在众多桌面和移动平台上使用您的登录信息！成为庞大的全球 Catan 社区的一部分，并在所有支持的平台上与来自世界各地的玩家竞争。 棋盘游戏： 在多人模式下玩基本的棋盘游戏！与您的两位好友一起组成最多三名玩家，并面对“抵达卡坦岛”中的所有挑战。 解锁完整的基础游戏，让事情变得更加令人兴奋；扩展包“城市与骑士”和“海员”，每个最多可容纳六名玩家。包含“魔法之地”和“大运河”场景的特殊场景包为您的游戏增添了更多多样性。 游戏版本“印加人的崛起”对您来说是另一个令人兴奋的挑战，因为您的定居点在其鼎盛时期注定要失败。丛林吞噬了人类文明的迹象，你的对手抓住机会在他们渴望的地方建立定居点。 卡牌游戏： 免费在线玩流行的 2 人纸牌游戏“卡坦岛 - 决斗”的入门游戏或掌握免费的“到达卡坦岛”，以永久解锁对抗 AI 的单人游戏模式。 通过游戏内购买获得完整的卡牌游戏，与朋友、其他粉丝朋友或不同的人工智能对手玩三种不同的主题集，让自己沉浸在卡坦岛的繁华生活中。 特征： - 贸易——建造——定居——成为卡坦岛之主！ - 使用一个帐户在所有设备上玩游戏。 - 忠实于棋盘游戏“Catan”的原始版本，以及纸牌游戏“Catan – The Duel”（又名“Rivals for Catan”） - 设计你自己的头像。 - 与其他玩家聊天并组建公会。 - 参加赛季并赢得惊人的奖品。 - 玩游戏即可获得众多成就并解锁奖励。 - 通过游戏内购买获得额外的扩展和游戏模式。 - 通过综合教程轻松入门。 免费游戏内容： - 与另外两名人类玩家进行基本游戏免费比赛 - 入门游戏免费比赛卡坦岛 – 与人类玩家的决斗 - “抵达卡坦岛”：应对游戏各个领域的挑战，获得更多卡坦岛的红色太阳。 - 您可以使用卡坦太阳与电脑对战。你的黄色太阳会自行充电。

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