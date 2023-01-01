Windows 的 WebCatalog
使用 WebCatalog 将网站转化为桌面应用程序，并访问大量 Windows 专属的应用程序。使用空间组织应用程序，在多个账户之间轻松切换，通过前所未有的方式提高工作效率。
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使用桌面应用程序和空间改进您的工作流程
告别杂乱无章的多个浏览器标签！有了 WebCatalog，您可以轻松将最喜欢的网络应用程序转化为精简、有侧重点的桌面应用程序，从而帮助您改进工作流程、提高工作效率。享受无干扰的无缝体验，让您专注于最重要的工作。
Additionally, WebCatalog lets you manage, organize and group multiple accounts and apps with spaces so you can stay signed-in to everything without switching browsers.
隐私保护
在隔离环境中运行网站，免受跨网站跟踪器的攻击。
多账户登录
无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
空间
Manage and organize multiple accounts and apps with spaces
云备份与同步
在您的所有计算机之间同步应用程序、游戏、空间和设置。
菜单栏（托盘）应用程序
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
系统整合
将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！
应用程序锁定
当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。
广告和跟踪器拦截器
拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。
自定义应用程序
发现我们目录中的数千款应用程序，或通过任何网站创建自定义应用程序。