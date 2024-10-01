替代项 - Zynq
JotForm
jotform.com
Jotform 的表单生成器受到超过 20 多万用户的信赖，是从任何设备创建和发布在线表单的简单方法。该公司提供 10,000 多个现成的表单模板、100 多个与第三方应用程序的集成以及先进的设计功能，使其成为世界各地组织领先的在线表单生成器。它广泛用于创建付款表单、潜在客户生成表单、注册表单、联系表单、申请表等。
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper 为一线企业及其员工提供他们所需的数字解决方案，帮助他们尽其所能地完成工作。 Beekeeper 成立于 2012 年，其移动优先平台是为无办公桌员工设计和构建的，尽管这些员工占全球劳动力的 80%，但在工作场所技术方面长期得不到充分服务。借助 Beekeeper 的一线成功系统，公司可以实现纸质流程自动化，随时随地与员工实时沟通，并提高一线团队的参与度、生产力和安全性。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超过 13,000 个品牌和 75% 的财富 500 强企业使用，是最值得信赖、智能且可扩展的一体化体验管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用于构建、启动和分析调查研究的基础研究工具。借助 CoreXM，您可以将孤立或外包的运营引入一个整体的端到端平台，以获得您希望收集并采取行动的所有见解。 CoreXM 具有适用于每个部门的功能和解决方案，可帮助您接触随时随地的受众，确保您比以往更快地获得见解。您甚至可以创建自己的项目，或使用 Qualtrics 专家设计的项目（用于品牌、客户洞察、产品研究或员工体验），以便您可以在最需要的地方采取行动。借助 ...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Verkada
verkada.com
Verkada 是全球最大的基于云的 B2B 物理安全平台公司。只有 Verkada 提供六种产品线——视频安全摄像头、访问控制、环境传感器、警报器、工作场所和对讲机——与单一基于云的软件平台集成。 Verkada 的设计考虑到了简单性和可扩展性，为组织提供了实时洞察力，了解哪些因素可能会影响整个物理环境中人们的安全和舒适度，同时使他们能够立即采取行动，最大限度地减少安全风险、工作场所挫败感和代价高昂的低效率。 Verkada 成立于 2016 年，迄今为止筹集的资金超过 4.6 亿美元，发展迅速，在三大洲设有 16 个办事处，拥有 1,700 多名全职员工和遍布 70 多个国家/地区的 20...
Skedda
skedda.com
Skedda 是全球领先的办公桌管理和混合工作平台，为超过 12,000 家客户和近 200 万用户提供服务，其中包括 IBM、西门子、梅赛德斯-奔驰和哈佛大学。我们正在定义工作场所体验的未来，帮助企业在混合工作场所中设计有意义、无缝、完全集成的员工体验和互动。 Skedda 与 Microsoft365、Google Workspace 等集成，并荣获 G2、Capterra 和 SoftwareAdvice 的奖项。
Autonix
autonix.io
Autonix 是一个可跟踪的动态 QR 代码生成器前端，具有访客管理解决方案后端。我们使企业能够通过关于重要 KPI 的强大仪表板报告来收集和查看访问活动。我们通过 QR 码、自助服务终端或独特的 Web URL 提供访客签到选项，让访客在签到时可以做出选择。通过易于使用的访客签到系统获得见解并赢得信任。所有计划均包含无限次扫描。我们支持各种类型的 QR 码、样式，并导出为 PNG/SVG/EPS。企业客户受益于 Teams、SSO、API 访问、自定义域等。能够定制解决方案和功能，只需请求演示，然后我们就可以讨论您独特的用例。
Envoy
envoy.com
Envoy Workplace 是唯一完全集成的解决方案，它汇集了管理和优化工作场所所需的一切，从办公桌和房间预订到交付管理和统一占用分析。通过设计解决常见工作场所问题的产品，Envoy 重新定义了公司如何欢迎访客、改善现场体验、预订柜台和会议室、管理交付以及访问全球 16,000 个地点的准确且统一的工作场所数据。依靠智能、自动化的解决方案来解决常见的工作场所问题，例如释放未使用的空间和消除重复性任务。这不仅可以让您最有效地利用空间和资源，还可以让您的团队腾出时间来专注于重要的工作。借助员工真正喜欢使用的 Envoy 直观技术，您可以通过让团队轻松协调现场工作来创造良好的工作场所体验，从而促...
Kisi
getkisi.com
www.getkisi.com Kisi 是行业领先的现代设施物理安全系统。为您的团队成员配备无钥匙进入系统不仅可以消除钥匙，还可以营造充满活力的办公文化。我们简单的网络仪表板和易于使用的应用程序可以节省管理员和员工的时间，减少干扰，并日复一日地带来积极的工作体验。 Kisi 是唯一提供面向未来的端到端解决方案的访问系统。云端更新实时发生，并通过第三方软件集成实现完全自动化。我们的无钥匙进入系统安装在全球数千个高流量设施中。越来越多的公司正在将其安全性转变为 Kisi 方式。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次会议。适用于现代商业的智能调度软件。会议需要时间，但日程安排不应该。
Robin
robinpowered.com
想要减少混乱并提高清晰度吗？自信地管理您的办公空间。 Robin 是一个工作场所管理平台，可简化办公室生产力流程。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助全球组织优化其空间。 RiotGames、Politico、TripAdvisor 等数千家公司依靠 Robin 的工作场所管理平台来最大限度地提高生产力并减少办公室摩擦。我们通过领先的办公桌和房间预订软件、自动化和分析帮助优化他们的空间。
Desk.ly
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► 使用 desk.ly 轻松在线管理办公室工作站 ✓ 简单且不复杂的办公桌共享解决方案 ✓ 立即注册并免费测试！
Securly
securly.com
真云。所有设备。使用 Securly 标志性的基于云的 Web 过滤器确保您的学生在所有设备上的安全。通过最先进的人工智能引擎确保学生安全，全面了解在线活动、下载或电子邮件报告，并接收标记内容的通知。
deskbird
deskbird.com
deskbird 是一款将员工放在第一位的工作场所管理应用程序。该平台提供流畅且人性化的体验，使用户可以轻松查看办公室的占用情况并相应地调整其日程安排。只需点击 2 次，您就可以在移动设备、桌面设备、Slack 或 MS Teams 应用程序上预订办公桌。这就是为什么员工喜欢它！ - 让人们选择正确的上班日期，让他们回到办公室，避免通勤遗憾，并更有效地协作。员工可以看到他们的同事何时以及是否会在办公室或在家工作。 - 通过优先考虑面对面会议、创建办公室活动以及设置预订办公桌和会议室提醒，增强工作场所中的团队协作和参与度。只需点击两下，用户就可以预订资源，例如办公日的轮用办公桌、会议室和停车位。...
The Receptionist
thereceptionist.com
iPad 版接待员旨在帮助缓解前台访客的混乱。我们的系统可处理宾客签到和通知、访客信息存储和徽章打印等任务，以便您可以专注于与访客建立更有意义的联系。借助 iPad 版接待员，您可以创建独特的、可定制的、基于按钮的访客工作流程，以匹配您的访客类型和业务策略。 iPad 接待员是唯一具有双向通信（短信、Slack、Microsoft Teams 和电子邮件）的访客管理系统。该系统还包括消息转发、访客日志的捕获和存储、拖放徽章创建和打印、照片和签名捕获、保密协议和法律协议签署、合规性验证以及可以提醒每个签入者的广播通知您的办公室正在举办重要活动。我们的非接触式签到功能允许您通过移动设备签到访客、让...
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD 是一家全球软件供应商，拥有八年经验，帮助数千家公司简化灵活和混合的工作场所管理。我们通过易于设置的方式帮助公司从传统办公环境过渡到混合办公环境，并使用完全集成的解决方案和分析来实现最有效的资源管理。
Whatspot
whatspot.app
使用 Whatspot 将您的工作空间管理提升到新的高度。我们提供动态解决方案，满足您的所有预订需求 - 从办公桌到（会议室）房间和停车位，同时保持易于使用，非常适合企业、联合办公空间、大学和公共机构。 Whatspot 对于 3 个空间和最多 15 个用户永久免费！通过我们直观的平台免费体验无与伦比的效率，并在您需要扩展时进行扩展。我们的定价在设计时考虑到了可扩展性，该计划根据您的使用情况提供灵活的定价结构。受益于：交互式地图、移动应用程序、工作场所二维码、轻松访客访问、审批流程、空间利用率统计。简化您的空间、简化预订并优化资源使用，同时增强用户体验。选择 Whatspot 打造更智能、更有...
Comeen
comeen.com
Comeen Play 是一个用于内部和运营通信的企业级数字标牌平台。该解决方案专为大型企业而设计，允许您一键向团队广播内容。从模板导入或创建您自己的内容，并通过现代仪表板轻松管理所有用户权限。 Comeen Play 提供 60 多种集成，包括 Google Slides、Microsoft PowerPoint、Salesforce、LumApps，甚至 YouTube：让您的员工能够实时访问最佳信息。在 ChromeOS、Windows、Android 或三星智能标牌平台上部署我们的数字标牌解决方案。数百家公司依赖 Comeen Play，从快速发展的初创公司到大型企业，例如威立雅、赛诺...
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell 是一个专为繁忙服务地点设计的排队和预订平台，确保访客在正确的时间到达正确的地点，并为服务做好充分准备。我们的主要用例包括： - 队列管理：用方便的虚拟队列取代物理队列。访客可以通过二维码、信息亭或网络加入您的队列。他们在移动设备上获取更新，让他们知道自己的排队位置和预计等待时间，这样他们就不必怀疑
Tribeloo
tribeloo.com
Tribeloo 是一款易于使用的办公桌预订解决方案，可在混合工作场所中进行协作。变革管理很困难。因此，Tribeloo 可以轻松地将员工重新聚集在一起并优化您的混合工作场所。- 设置简单且易于使用 - 促进敏捷团队在办公室聚集- 提高空间利用率并降低成本
Yoffix
yoffix.com
想要优化办公室使用并创造员工喜爱的快乐混合工作环境吗？借助我们以人为本的工作场所平台，员工可以轻松安排办公时间并预订共享办公桌、房间和停车场，而公司则可以跟踪、管理和优化其办公资产。 Yofix 易于设置（只需几个小时）、使用直观、可定制并与 Microsoft Teams 和 Slack 完美集成。我们的办公室管理应用程序是一种直观的解决方案，旨在优化工作空间利用率、提高团队生产力并在当今动态的工作环境中提供灵活性。它适合各种规模的企业，从小型团队到大型公司。 Yoffix 提供您掌握混合工作所需的一切： - 安排办公室和远程工作时间，以激励员工返回办公室 - 交互式 3D 平面图 - 任何...
Duome
duome.co
Duome 是一款适用于混合工作团队的智能调度平台，可根据您需要见的人员和需要完成的工作，推荐完成手头任务的最佳地点，从而增强协作和办公室使用。
Teamgo
teamgo.co
我们已经使用 Teamgo 15 个月了，发现它在协助我们进行访客管理方面非常有价值。”- S. Morris - Landmark Teamgo 将改变您对访客管理的看法。通过易于使用的触摸屏访客标志给客人留下深刻印象Teamgo 的解决方案看起来很专业，易于设置，使用起来很愉快，访客和员工使用起来很简单，高度可定制，并提供访客和员工登录、徽章打印、预注册和访客登记。通过麦当劳、Domain、Rackspace、Target、Officeworks、Domain、政府、学校、非营利组织和数千个其他工作场所信赖的领先登录体验来欢迎您的访客，每年安全高效地迎接数百万客人 -为人员和场所提供更好的...
Nibol
nibol.com
Nibol 是一款易于使用的应用程序，它将办公室管理系统与可预订的工作空间相结合。它让员工可以自由地在任何地方工作，无论是公司办公室、家庭还是联合办公空间。
Eden Workplace
eden.io
Eden 是一个综合性 SaaS 平台，旨在帮助工作场所、人员运营和 IT 团队创造奇迹。 Eden 提供用户友好的工作场所体验工具，其设计充分考虑了员工体验和新的工作世界。该产品套件包括办公桌预订、访客管理、内部票务、房间安排和送货。 Eden 的工具允许团队将所有工作场所体验需求整合到一个集成平台中，从而创造一种令人愉快、简化的员工体验。 Eden 总部位于旧金山，投资者包括 Y Combinator、Bessemer Venture Partners、Fifth Wall、S28 Capital、Reshape 和 JLL。 Eden 的使命是为每个人创造一个更好的工作场所。
Joan
getjoan.com
Joan 是一个全面的工作场所管理系统，旨在优化工作空间利用率、提高员工生产力并简化办公室管理的各个方面。为什么选择 Joan： - 全面的解决方案：轻松管理房间、办公桌、资产和访客。 - 轻松安装：安装简单，无需电缆、电线或施工。 - 无缝集成：与现有日历和系统顺利集成。 - 数据驱动的见解：获得有关工作空间利用率的宝贵见解。 - 用户友好的设计：易于上手、直观的界面，无需丰富的 IT 知识或培训。 - 可持续选择：节能的 E Ink® 显示器可降低能耗。
Optix
optixapp.com
Optix 通过以设计为主导且易于使用的技术平台，帮助当今领先的联合办公运营商取得成功。通过 Optix 支持的体验实现运营自动化、社区参与和业务发展。
Conferfly
conferfly.com
适用于会议室的 Web 应用程序软件，可与 G Suite /Microsoft Office 365 日历配合使用。 Conferencefly 将节省时间、金钱，让您的会议更加高效。欲了解更多信息，请查看 https://conferfly.com
Poppulo
poppulo.com
想象一下，准确地传达每个人需要的信息——准确地传达对他们最重要的方式、时间和地点。当信息具有相关性、个性化且可衡量时，它们会更加有效。 Poppulo 让一切变得简单。 Poppulo Harmony 平台通过全渠道员工通信、数字标牌和工作场所管理轻松连接员工、客户和工作场所，帮助企业组织实现更多目标。
HealthBoxHR
healthboxhr.com
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