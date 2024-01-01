替代项 - Zowie
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
Relevance AI
relevanceai.com
构建和部署人工智能驱动的自动化。 将 GPT 提升到新的水平，并通过链和代理实现更多内部工作流程的自动化。完全托管的部署、低代码且对开发人员友好。
Sendbird
sendbird.com
让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
Comm10
comm100.com
Comm100 Free 是一个屡获殊荣的客户互动平台，可通过数字渠道（包括实时聊天、音频和视频聊天、电子邮件、短信、Facebook、WhatsApp for Business 等）快速轻松地与客户联系。非常适合小型企业。
Genesys Cloud
genesys.com
Genesys Cloud CX 联络中心平台使您的企业能够在整个客户旅程中提供卓越的服务。立即探索出色的 CX。
Haptik
haptik.ai
Haptik 通过跨 20 个渠道和 100 多种语言的人工智能驱动的个性化对话体验，帮助品牌获取、转化、吸引和取悦用户。
cogram
cogram.com
为您的团队配备一位聪明的同事，使您的工作效率加倍。 Cogram 使用 AI 在虚拟会议中记笔记、跟踪行动项目并自动执行下游任务，同时保持数据的私密性和安全性。
Oct8ne
oct8ne.com
Oct8ne 是唯一具有集成目录的可视聊天（实时聊天、聊天机器人和消息传递），可以向您的客户实时展示和推荐产品。通过人工代理或聊天机器人通过您的社交渠道以及电子商店提供 24/7 个性化帮助。与 chatGPT 集成，为我们的聊天机器人提供更加人性化的体验。
MarketingBlocks
marketingblocks.ai
类人一体的人工智能营销助手，可创建登陆页面、宣传视频、广告、营销文案、图形、电子邮件、画外音、博客文章、艺术作品等
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 使消费者能够管理自己的日常生活并通过聊天与企业进行交易。
Pypestream
pypestream.com
Pypestream 是美国企业客户服务对话式人工智能解决方案。它由 Genesis Media LLC 联合创始人 Richard Smullen 于 2015 年 4 月创立。 Pypestream 在纽约和旧金山设有办事处。它因其旨在连接企业与消费者的 Pypestream 消息传递平台而广受欢迎。每个公司帐户都包含用于各种类型通信的“Pype”和“Streams”。该应用程序使用人工智能和机器学习来实现客户服务自动化。
LivePerson
liveperson.com
对话式人工智能绝不是人造的。 与您的客户建立有意义的个性化联系，同时为您的业务带来真正的成果。
Upsy Shopping
upsyshopping.com
Upsy Shopping Helper 是一款人工智能工具，适合希望增加销售额并让顾客满意的网店店主。 * Upsy的智能搜索功能针对移动用户进行了优化，可帮助访问者通过图片快速找到合适的产品。 * AI产品推荐功能鼓励顾客购买更多商品，增加每次销售的价值。 * 每日优惠和新品促销可加快库存周转并鼓励顾客探索您的商店。 * 智能常见问题解答可以释放您的客户服务团队并减少购物篮遗弃率。 * Upsy 的调查功能收集有价值的客户反馈，帮助您优化业务
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家领先的会话式人工智能公司，提供会话式人工智能和生成式人工智能方面的企业级人工智能解决方案。我们专注于通过基于人工智能的聊天机器人增强金融服务、电子商务、电信和客户服务领域的客户体验，帮助企业实现提高客户忠诚度和收入的目标。
Marvin
heymarvin.com
你好，你好，很高兴认识你。我们是 Marvin，一个定性数据分析平台和研究存储库，旨在帮助您集中所有客户知识并设计以用户为中心的产品。在先进人工智能的支持下，我们将繁琐的研究部分自动化，以便您可以自由地组织、分析、发现和分享丰富的用户见解。请访问 heyMarvin.com 预订演示，看看我们的客户称之为“令人印象深刻的新功能——用户体验研究领域的巨大转变”。
Curious Thing
curiousthing.io
Curious Thing 是一家领先的商业语音人工智能助手提供商。在我们专有的对话式 AI 技术和 OpenAI 的 ChatGPT 的支持下，我们的语音 AI 助手旨在在客户旅程的任何阶段自动进行呼入和呼出客户互动。我们帮助企业增加收入、提高运营效率并丰富其数字客户体验之旅，而无需大量投资或增加人员。我们的多语言语音 AI 助手已成功为金融服务、医疗保健、保险、电子商务等多个行业的中小型企业和企业实现数百万次企业与客户对话的自动化。 Curious Thing 是唯一支持跨多个用例快速部署的语音 AI 技术 - 支付支持、查询处理、预约、常见问题解答处理、潜在客户资格认证等。请通过 hel...
Gladly
gladly.com
与 Gladly 一起转变您的客户服务。 我们排名第一的人工智能客户服务软件可以节省成本、增加收入，并使代理商能够通过卓越的服务提高客户忠诚度。
Dixa
dixa.com
Dixa 的全渠道客户服务软件深受热爱客户的品牌信赖，为代理商和客户提供最佳体验。
Alanna.ai
alanna.ai
Alanna 是产权公司的人工智能虚拟结账助理！ 她聪明、足智多谋，并且总是乐于助人： * 客户服务：24/7/365 回答有关 Resware、SoftPro 和 RamQuest 的一般性问题和文件特定问题。 * 订单输入：在 Resware 游戏软件生产系统中打开新订单，24/7。 * 成交：创建买方成交成本估算和卖方净值表 24/7（仅限 ResWare）。 * 处理：通过 Alanna 智能表格收集和处理卖家/买家信息。 * 支持：主动向交易各方发送短信和电子邮件。 * 销售：支持大规模短信营销活动，以实现成交后营销、客户保留和新业务。 * 营销：充当您的品牌大使，引导消费者完成标...
Soul Machines
soulmachines.com
Soul Machines 是人工智能人性化领域的领导者，创造自主动画的数字人，使组织能够重新构想当今数字世界和虚拟宇宙中的客户体验。 Soul Machines 是唯一一家拥有数字大脑和自主动画专利技术的公司，以响应迅速、相关且前所未有的方式提供人机协作的全部功能和优点。
Slang.ai
slang.ai
给企业打电话不应该是一次令人沮丧的经历。有了人工智能，就有了更好的方法。这就是我们创办 Slang.ai 的原因。我们的使命是将手机转变为个性化、高效且令人愉悦的渠道。 只需 30 分钟或更短的时间即可完成设置，让 Slang.ai 的虚拟礼宾服务帮助您提供个性化且令人愉悦的客户体验。再也不会错过任何一个电话。
SAAS First
saasfirst.com
SAAS First 是一个人工智能驱动的聊天机器人平台，旨在彻底改变客户支持和参与。我们的人工智能驱动的聊天机器人 Milly 采用先进的自然语言处理技术，使其能够 24/7 实时理解和响应客户询问。通过与您现有的帮助中心无缝集成并轻松定制，SAAS First 可确保一致的品牌体验，同时缩短响应时间并提高客户满意度。
Posh AI
posh.ai
Posh 是一家由风险投资支持的对话式人工智能公司，于 2018 年从麻省理工学院的人工智能实验室分拆出来。 我们致力于实现银行业务的民主化，并加速金融机构负责任地采用人工智能，改变他们为社区和员工服务的方式。 我们改变金融服务公司与客户的联系方式并实现联络中心工作流程自动化。我们的人工智能平台涵盖消息传递和语音渠道。
Mosaicx
mosaicx.com
Mosaicx 是一款基于云的产品，它使用对话式人工智能、机器学习和自然语言处理技术来自动与客户和员工进行交互。其 IVA 技术通过行业领先的语音识别和数字消息功能提供快速、简单、个性化的服务，创造积极的互动，从而提高客户和员工的满意度。 Mosaicx 让对话式人工智能变得异常简单。
Mehery
mehery.com
Mehery 是一家成立仅一年的年轻公司，致力于在数字领域构建解决方案。 它由一支拥有100多年累积经验的技术官僚和技术专家团队创立，在企业系统数字化、大型企业数字化转型之旅以及大规模构建社交媒体管理系统方面拥有丰富的经验。 Mehery 的诞生源于一个使客户参与民主化的理念——在组织的所有数字资产中提供信息、获取、主动和反应。我们相信，正确实现数字化并提供在无代码、数字营销驱动的非活动中挖掘数字化的能力，将是企业前进成功的关键。 我们的客户是我们共同成功的合作伙伴。 我们共同的旅程才刚刚开始。
Mav
hiremav.com
Mav 是首款人工智能短信助手，适用于具有成长意识的销售代表。通过短信自动与您的潜在客户和客户进行来回交流。无论是安排会议、筛选潜在客户还是跟进潜在客户，Mav 都能帮您完成。雇用 Mav，扩展您的业务。
Fundamento
fundamento.ai
Fundamento 是一款由 AI 提供支持、以企业为中心的联络中心自动化解决方案，可确保企业通过减少 AHT、缩短爬坡时间并节省成本，持续实现卓越的业务成果。
Brainwave
brainwave.so
利用人工智能改善您的业务。自动化客户交互。简化潜在客户收集和会议安排。
Automatorr
automatorr.com
Automatorr 的服务包括： * 针对永久、合同或临时职位的专业人才招聘。 * 涵盖解决方案设计、实施和支持各个阶段的咨询、咨询和实施。 * 我们提供完全托管的软件解决方案来解决行业特定问题。这些解决方案可以在几天内部署完毕，既经济又保证投资回报。 * 通过我们的自由在线人才市场接触超过 1000 名专家，以填补您组织中的空白或在预算范围内按时完成项目。
Atomicwork
atomicwork.com
Atomicwork 将您的员工、IT 系统、人力资源运营和业务流程自动化结合在一起，以提高整个组织的生产力。 我们通过人工智能优先的工作流程自动化为您的所有业务流程提供数字化企业体验，从而帮助您提高员工生产力和企业效率。
Arcanum
arcanum.ai
Arcanum 致力于在后台人工智能助理 Arcos 和 Archie 的帮助下帮助公司将产能提高 10 倍，并摆脱重复性任务。他们专注于商业价值，热衷于将人工智能技术轻松、安全且易于访问地集成到中小型企业中。 Arcanum 成立于 2016 年，总部位于新西兰惠灵顿。
Plum Voice
plumvoice.com
Plum Voice是一家CPaaS技术公司，通过可编程云平台提供自动化AI技术解决方案。 Plum Voice 允许客户从一套智能虚拟语音代理 (IVA) 或定制解决方案中进行选择 - 交互式语音应答 (IVR)、调查、支付处理等 - 自动化重复任务、客户交互和业务流程，以提高成本效率和节约成本。
Moveo.AI
moveo.ai
Moveo.AI 正是对话式 AI 的意义所在…… 我们的企业级平台由生成式人工智能和专有的大语言模型 (LLM) 驱动，通过自我改进的对话式人工智能代理彻底改变客户体验。 我们的使命是揭开人工智能的神秘面纱，使其易于使用且易于使用，使企业能够利用其数据、扩展其运营并提升客户体验。 Moveo.AI 与 Viva、Kaizen Gaming、Edenred 和 Allianz 等全球企业合作，已在美国、希腊和巴西建立了稳固的业务。我们的平台覆盖全球 20 多种语言，目前服务的用户群每月活跃用户超过 200 万。
Kait
kait.ai
KAIT 代表科威特人工智能 (AI) 技术，是科威特和海湾合作委员会第一个由人工智能驱动的对话平台。 凭借与社交媒体渠道的轻松集成，KAIT 可以将您的业务提升到客户服务、营销和销售的新水平。
iAdvize
iadvize.com
iAdvize 是领先的电子商务对话平台，由生成式人工智能 (Generative AI) 提供支持。 iAdvize 是领先的对话平台，使 2,000 多个电子商务品牌能够大规模部署由可信生成人工智能 (Trusted Generative AI) 提供支持的沉浸式客户体验，通过消息传递在整个客户旅程中促进对话。 iAdvize 提供全面的售前和客户支持解决方案，其使命只有一个：通过有意义的对话将品牌与其客户联系起来。三星、Nespresso、OtterBox、现代和迪卡侬等主要品牌已部署该平台来增加在线收入、降低运营成本并建立客户忠诚度和参与度。 iAdvize 成立于 2010 年，...
GPTConsole
gptconsole.ai
GPTConsole 帮助开发人员生成 Web/移动应用程序并通过提示执行 Web 自动化。它提供了一个 NPM 包，开发人员可以将其安装在本地计算机上。我们正在推出一个具有无限上下文和两个自主人工智能代理的 CLI。
Cuber
cuber.ai
Cuber AI 是一家 SaaS 公司，致力于通过其低成本自动化平台 BotzForce 颠覆超级自动化市场。我们通过下一代生成式人工智能和自动化解决方案颠覆了提供 IT 服务台、销售流程自动化和客户支持的旧方式。 我们的 BotzForce 平台使企业能够通过对话式 AI、云功能和简单的无代码平台等现代解决方案实现基础设施自动化，从而更有效地管理耗时且重复的任务并降低成本。 Cuber AI 总部位于硅谷，在印度海得拉巴设有办事处。
bluecap.ai
bluecap.ai
更快、更智能、大规模地完成工作想象一下近乎实时的摘要，触发上下文任务并自动填充相关信息并无缝集成到您的工作流程中：Google Workspace、Microsoft 360、Salesforce、Zoho 等。
Alltius
alltius.ai
Alltius 是一个 GenAI 平台，可轻松为企业应用程序、网站和联络中心提供支持。借助 Alltius，您可以创建熟练、安全且准确的 AI 助手，可以在几周内将销售额提高 2 倍，并将支持成本降低 50%。 现代数字销售和支持之旅已被打破。尽管为了改进它们投入了大量资金，但客户仍然需要等待很长时间才能由支持代理解决他们的疑问，而买家则面临着销售代理不相关的推销。 Alltius 通过人工智能助手改变销售、支持和客户互动，帮助销售代理销售更多产品、支持代理完成订单以及客户找到他们需要的信息。在实施后的几周内，Alltius 的客户销售额增加了 2 倍，自助服务票偏转增加了 1.9 倍，...
VOCALLS
vocalls.ai
自动化任何客户交互。 VOCALLS 是一个企业对话式 AI 平台，可自动实现线上和线下客户交互，以提升客户体验，从而节省资金并增加收入。 我们的人工智能解决方案旨在有效管理呼入和呼出的重复客户交互，以便客服人员可以专注于更复杂的任务。人工智能可以全天候工作，通过语音、聊天和电子邮件快速处理客户查询。 * Voicebot：增加呼出和呼入呼叫。 * 聊天机器人：吸引更多客户。 * Emailbot：重新分配阅读和分配电子邮件的时间。 * 实时翻译：实时翻译，以便客服人员可以帮助每位客户。 我们的专家与客户密切合作，设计适合他们需求和当前技术堆栈的解决方案，包括 IVR、CRM、电话和 ...
ChatrHub
chatrhub.com
有更好的方式来服务您的客户。简单而强大的全渠道解决方案可快速且经济高效地吸引客户。 ChatrHub 是一个全渠道人工智能。聊天机器人和实时代理解决方案。将您的电话、短信、网站小部件、社交媒体、电子邮件和团队聊天集成到一个人和人工智能中。动力平台。
Heyday AI
app.heyday.ai
Heyday 是下一代实时聊天解决方案，结合了人工智能和人类智能的力量，通过实现高度个性化的客户对话来提供终极客户体验。 我们的对话式人工智能既充当一线自助客户礼宾员，帮助客户自助，又充当漂亮的虚拟助理，帮助提高客户服务代理的效率。 Heyday 直观的客服中心可在任何设备上使用，因此无论您是在办公桌前还是在旅途中，您都可以取悦客户。 通过全盛时期，您可以： * 自动回答一线客户服务查询、确定客户资格并自动分类更复杂的问题，将其上报给合适的客服人员 * 与统一的团队收件箱协作，提供卓越的客户体验 * 借助强大的电子商务集成，直接在聊天中即时创建购物车 * 收集有价值的客户见解来丰富您的 C...
babelforce
babelforce.com
babelforce 是结合代理和自动化的可组合语音平台。我们的平台使您能够使用任何人都可以使用的工具来创建您一直想要的客户体验。 如果你能在白板上画出来，你就可以用 babelforce 来构建它。 * 自动化 90% 的日常任务 * 每 50 个代理席位可节省 100 万欧元 * 部署 70 多种语言的 VoiceBot * 创建自助服务和工作流程自动化 * 将企业级CCaaS添加到Zendesk和其他解决方案中
Mercury
mercury.ai
Mercury 是一个易于使用、基于人工智能的消息传递和实时聊天平台，可实现客户体验自动化。它使企业能够在网站聊天、WhatsApp 和 Facebook Messenger 上提供有影响力的客户体验和可衡量的结果。 Mercury 使用对话式 AI 减轻了面向客户的团队重复服务请求的负担，使现场代理能够专注于更复杂的用例。与 CRM 提供商、电子商务平台和对话设计工具的无代码集成允许与 Mercury 轻松连接。它使非技术团队能够以最小的设置开销和快速的上市时间构建复杂的服务自动化，并且无需为实时聊天支持代理按席位付费。
Flip CX
flipcx.com
Flip CX 是一家软件公司，为企业提供类似 Alexa 的语音 AI 体验，以优化其电话渠道，从而提供更好的客户服务。 Flip CX 得到了 Amazon Alexa、Ada、Simon、Attentive、Scop Venture Capital、Bullpen 和 Forum Ventures 的支持。
Kenyt
kenyt.ai
Kenyt.AI 的产品是一个对话式客户互动平台，帮助企业通过高质量的类人体验与客户深度互动。 Kenyt 聊天机器人和语音机器人支持多种语言，并凭借其先进的人工智能引擎实现卓越的客户参与度，准确率高达 95%，远高于行业平均水平。该系统由多个可重复使用的工作流程组成，例如在电子商务门户上选择商品、处理付款、预订预约等，同时通过消息应用程序创建永久的营销后台渠道。 随着未来几年计算从触摸/打字转向聊天和语音，Kenyt.AI 凭借其深入的对话和工作流程智能，最有能力为全球企业提供高质量的对话体验，充分利用价值超过 5B 美元的市场机会/年。创始团队来自IIT Roorkee和IIT Mumb...
AutomationEdge
automationedge.com
AutomationEdge 是首选的超级自动化、机器人流程自动化和 IT 自动化解决方案提供商。其高度先进的智能 RPA 汇集了企业自动化所需的所有基本功能，如人工智能、机器学习、聊天机器人、ETL、现成的 API 集成和 IT 自动化。 AutomationEdge 已向全球大型跨国公司交付其创新解决方案，例如美国运通、Capita、Coty、ICICI Lombard、HDFC Life、Smart Dubai Government、Mashreq Bank 和 Genpact 等。 AutomationEdge 帮助组织跨垂直行业（无论是在人力资源、IT、前台、中台还是后台）自动化执...
Texthub
texthubai.com
正在寻找可以帮助您创建令人惊叹的代码、图像和文本的工具吗？ Texthub AI 就是您的最佳选择！我们用户友好的平台利用人工智能的力量将您的想法变为现实。立即尝试 Texthub AI 并开始创作！
Supervity
supervity.ai
Supervity（以前称为 Techforce.ai）通过其 AI Coach 快速自动化和共享知识工作，使业务团队能够更快地取得成果。 如今，超过 12000 家企业用户（从成熟企业到快速发展的初创企业）正在使用 Supervity 的无代码人工智能平台，该平台已经改变了工作场所。这些用例因行业和业务功能而异，可帮助公司将销售成果提高高达 30%，并将运营生产力提高高达 70%。 Supervity提供的解决方案可以覆盖软件公司及其客户的业务流程。该解决方案支持基于 UI 和 API 的集成，以便业务团队实现手动工作的自动化。 该平台以团队协作为核心构建，供用户创建无代码自动化并与同...
Neocom.ai
neocom.ai
我们是 Neocom，一家充满活力且年轻的 Saas 公司，致力于为每位在线购物者提供令人惊叹的客户体验。我们帮助企业帮助他们的客户。我们拥有最新技术，是一支拥有丰富经验的卓越团队。我们的人工智能驱动的引导式销售解决方案可以让您吸引访问者，让他们在您的网站上发现他们的完美产品。此外，您可以通过自动电子邮件功能与他们联系，并分析您在 Neocom 平台中收集的第一方和零方数据。这会带来更多的参与度、更高的转化率、更高的 AOV 和更少的回报。您还可以利用 Neocom 生成的见解来优化营销或采购等其他部门。
DigitalGenius
digitalgenius.com
DigitalGenius 是一个客户体验自动化平台，它将电子商务人工智能与可定制的工作流程和集成相结合。 DigitalGenius 拥有 60 多个开箱即用的零售和电子商务特定用例，可帮助零售商自动响应重复的客户查询，例如“我的订单在哪里？”和退货/退款。 这可以缩短响应和解决时间，并让代理能够腾出时间来处理更复杂的查询。
Cognigy
cognigy.com
Cognigy 利用市场上最尖端的人工智能技术，正在彻底改变客户服务行业。其屡获殊荣的解决方案 Cognigy.AI 使企业能够以任何语言、在任何渠道提供即时、个性化的卓越服务。通过完美结合生成式人工智能和对话式人工智能来创建人工智能代理，Cognigy 正在塑造客户服务的未来，提高客户满意度并实时支持员工。 Cognigy.AI 以世界领先的对话式 AI 平台为基础，通过一套交钥匙解决方案提供下一代客户服务，包括语音 AI 代理、数字聊天 AI 代理和 Agent Copilot。该平台配备了数十种预先训练的技能，可与现有企业系统无缝协作，并向您的代理学习，赋予他们超能力。 全球超过 1...
Ultimate
ultimate.ai
Ultimate 是世界领先的客户支持自动化平台，帮助企业通过对话式和生成式人工智能扩展客户服务。 作为评论平台 G2 的一贯领导者，我们的尖端技术和以客户为中心的支持可实现跨所有基于文本的通信渠道的对话式自动化体验。 得益于内部构建和研究的人工智能以及由 150 名员工组成的专家团队，Ultimate 的全球客户群涵盖了从 DeepL 到 Deezer、Zendesk 到 Zalando 等众多玩家。此类公司预计可在聊天、电子邮件、消息传递等方面达到 60% 的自动化率（支持 109 种语言，全天候 24/7）。 我们刚刚推出的产品 UltimateGPT 使用与 ChatGPT 相同...
Boost.ai
boost.ai
Boost.ai 致力于提供卓越的客户体验，处于企业级对话式 AI 的前沿。 Boost.ai 致力于实现人与组织之间无与伦比的互动，利用尖端技术负责任地突破人工智能的界限。其专有的自学习人工智能平台使企业能够大规模自动化交互，提高效率并推动积极成果。 Boost.ai 的虚拟代理深受各行业企业的信赖，始终将解决率保持在 90% 以上，每天自动执行数千次交互。 Boost.ai 成立于 2016 年，由 Nordic Capital 支持，总部位于挪威桑内斯，在洛杉矶、哥本哈根和伦敦等城市设有全球办事处。
Espressive
espressive.com
Espressive 提供企业级数字工作场所帮助，从第一天起就可以降低成本，同时提高员工体验、生产力和满意度。 Espressive Barista 是我们为企业提供的虚拟支持代理 (VSA)，它将数字体验、智能和自动化完美结合，为员工提供超越人类能力的自助服务，从而提升在工作中获得帮助的体验。 咖啡师扮演服务代理的角色，用最好的人工智能带来最好的人类体验。利用专有且特定于领域的大语言模型 (LLM)、员工语言云以及与通用 LLM 的集成，Barista 通过个性化体验自动解决员工的疑问、问题和请求，从而使 80 至 85 名员工采用% 并将帮助台呼叫量减少 50% 至 70%。
Hyro
hyro.ai
Hyro 正在连接世界，一次可进行数千个由人工智能驱动的对话。作为排名第一的自适应通信公司，我们正在利用自然语言自动化和计算语言学将复杂的数据转化为简单的对话。美国各地的企业，包括 Baptist Health、Mercy Health 和 Rent.com，都相信 Hyro 能够用简单、快速和可扩展的自适应对话体验来取代他们僵化的、基于意图的聊天机器人和 IVR 系统。我们的愿景是在任何对话环境中实现 24/7 自动化数字交互，以便公司能够轻松沟通、转化更多并在此过程中收集可操作的客户见解。
Floatbot
floatbot.ai
Floatbot 是一个基于 SaaS 的“无代码”、端到端“生成式 AI”驱动的对话式 AI 平台，可帮助金融科技公司和企业通过 AI 驱动的聊天机器人和语音机器人实现客户支持自动化、增强客户体验和数字化引导。其 DIY“无代码”平台允许使用先进的工作流程构建器和对话式人工智能工具构建混合机器人。 Floatbot 在 NPC [Nasscom Product Conclave] 上获得了 10 个类别的 Emerge50 奖。 Floatbot 稳居 SaaS 类别前 5 名！ IDC 展示 Floatbot 作为印度银行和金融服务的创新者 [2019 年 12 月 11 日] 在 F...
Teneo Developers
developers.teneo.ai
Teneo，对话式 AI 的 SaaS 平台， 是高效团队的开发和运行时环境。在下面找到一些快捷方式： * 语音机器人和联络中心 * 多语言机器人 * 即时通讯机器人 * 机器人性能和改进 * 协作和原型设计 * IT/HR 和共享服务机器人