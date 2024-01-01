替代项 - Zoho TeamInbox
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc.是一家美国客户服务软件公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。它在纽约证券交易所上市，代码为ZEN，是罗素2000指数的成分股。 Zendesk 于 2007 年在丹麦哥本哈根成立，截至 2017 年拥有 2,000 名员工，为 150 个国家和地区的 119,000 名付费客户提供服务。
Intercom
intercom.com
Intercom 是一个对话关系平台 (CRP)，可帮助企业通过基于信使的个性化体验建立更好的客户关系。 Intercom 总部位于旧金山，在芝加哥、都柏林、悉尼和伦敦设有办事处。 截至2017年2月，Intercom每月活跃用户数为10万。截至 2020 年 7 月，Intercom 拥有 30,000 多名付费客户，包括 Facebook、亚马逊和 Lyft。
Freshdesk
freshdesk.com
基于云的在线客户服务软件，通过所有智能自动化提供帮助台支持，以更快地完成工作。立即注册免费试用！
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Spike
spikenow.com
Spike 强大的收件箱包括会话电子邮件、任务、注释、协作文档、文件存储和日历，所有这些都在一个提要中。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot 是一种开源客户支持解决方案，可帮助公司在其网站、Facebook 页面、Twitter、Whatsapp、短信、电子邮件等上吸引客户。它是 Intercom、Drift、Freshchat 等的开源替代方案。连接您的客户对话渠道并从一个地方与您的客户交谈。轻松地将新代理添加到您的系统并轻松解决对话。 Chatwoot 还为您提供实时报告来衡量您团队的绩效，为您提供预设回复以轻松回答常见问题，并为您提供私人注释以供客服人员相互协作。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是一个基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城...
Front
front.com
Front 是客户沟通平台，可将电子邮件、应用程序和团队成员无缝组合到一个视图中。别再忙了。开始产生影响。
Missive
missiveapp.com
高效团队的电子邮件、群聊和任务。一款适用于所有内部和外部通信的应用程序。工作管理处于最佳状态。免费尝试！
Crisp
crisp.chat
了解我们面向初创企业和中小企业的客户消息传递平台。集销售、营销和支持为一体的一站式软件：Crisp。 14 天免费试用。无需信用卡。现在试试 ！我们提供知识库、团队收件箱、聊天机器人、CRM 和多种其他功能，让您构建自己的客户成功之路。
Helpwise
helpwise.io
Helpwise 是一款易于使用的共享收件箱和电子邮件协作软件，供团队管理团队电子邮件帐户，如 help@、sales@ 等。立即为您的团队获取共享收件箱！
Groove
groovehq.com
了解为什么超过 8,000 名客户正在使用 Groove 来提高客户满意度并建立有意义的客户关系
Trengo
trengo.com
在客户最喜欢的频道上取悦他们。 探索 Trengo，这是一个将所有消息传递渠道统一到一个视图中的全渠道通信平台。让客户沟通变得轻松。
HelpCrunch
helpcrunch.com
使用 HelpCrunch 一体化工具集扩展您的支持、营销和销售 - 您所需的一切现在都集中在一处。
Gmelius
gmelius.io
使用 Gmail 的团队协作平台。 Gmelius 使您的团队能够在电子邮件上进行协作、管理项目和管道、为您的客户提供服务以及自动化工作流程，而无需离开 Gmail 和公司内日常使用的其他应用程序。
eDesk
edesk.com
eDesk 的电子商务客户服务软件将所有客户交互和订单数据合并到易于管理的客户支持团队的票据中。今天就开始吧。
Helpmonks
helpmonks.com
探索为您的客户服务团队构建的一体化客户互动平台，并提供增强客户体验的工具。了解更多！
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - 用于测验、测试、培训、抽认卡、知识库的知识管理软件。开始使用我们的知识管理软件。
Whippy
whippy.ai
Whippy 是一个功能强大的短信和电子邮件通信平台，旨在通过自动化和人工智能驱动的技术提高企业生产力和客户参与度。主要产品包括团队收件箱、营销活动、自动化、人工智能集成、序列、流程和评论。 Whippy 的一体化解决方案简化了通信，无缝替换了多种工具，并使企业能够提高生产力并最大限度地实现增长。
Keeping
keeping.com
Keeping 是世界上第一个与 Gmail 集成的客户支持平台。将客户支持请求分配给团队成员、留下私人注释并设置状态 - 一切都可以在 Gmail 中完成。 Keeping 成立于 2016 年，总部位于纽约，我们为不仅仅提供客户支持的团队打造了 Keeping。如果您正忙于处理重要的客户请求和其他工作，那么我们很高兴您找到我们，因为我们为您构建了 Keeping。
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
Glassix
glassix.com
Glassix：“与客户对话的人工智能。”利用我们领先的客户沟通平台统一您的消息传递、加速响应并提高满意度。
Desku
desku.io
帮助台软件提供令人愉快的客户体验。 利用人工智能驱动的统一全渠道平台彻底改变客户沟通，为每个独特的业务提供个性化和定制的体验。
Gridlex
gridlex.com
Gridlex 的“超可定制一体化应用程序生成器”为寻求定制运营效率的企业提供了全面的解决方案。借助包括 CRM、客户服务、帮助台票务和主数据管理在内的标准应用程序，Gridlex 允许跨字段、表单、UX、报告和集成进行广泛的自定义，以满足任何组织的独特需求。该平台因其能够将各种业务功能整合到一个具有成本效益的单一包中而脱颖而出，并得到高度响应的客户成功团队的支持，以确保无缝实施和运营。这使得 Gridlex 成为希望通过可定制的集成软件环境简化流程并增强服务交付的公司的理想选择。产品描述：超级可定制的应用程序构建器：自定义模型：开发可以与其他模型和字段互连的类似数据库的结构，以增强数据管理。...
Enchant
enchant.com
与客户进行更好的对话。 我们以客户为中心的产品可帮助您提供个性化的人工智能支持。全渠道共享收件箱、知识库和实时聊天。 一切都集中在一个直观的平台上。适合各种规模的团队。
Unipile
unipile.com
整合电子邮件和消息传递 API，以促进在应用程序中通过 LinkedIn、Gmail 和 WhatsApp 进行直接对话，从而提高用户工作效率和满意度。
Loop Email
intheloop.io
Loop Email 是一个简单但功能强大的团队收件箱。它是根据电子邮件客户端的熟悉程度构建的，因此对于任何习惯于通过电子邮件处理客户消息的团队来说，它都可以轻松设置和使用。当您花费一半的时间阅读电子邮件，而另一半的时间在平台之间切换以向您的团队告知所述电子邮件时，很难提高工作效率。您需要一个应用程序来帮助您更快地行动并使所有事情和每个人都在同一页面上。这是循环。它简化了您收到的所有工作通信并将其组织到一个收件箱中，并为您和您的团队提供了订单、控制和焦点。借助 Loop，不会错过任何消息，您的团队可以分配所有权、讨论客户电子邮件、交换文件、自动化工作流程以及轻松管理共享收件箱。为什么不今天尝试...