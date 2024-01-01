替代项 - Zippin
Claude
claude.ai
Claude 是适合您任务的下一代人工智能助手，无论规模如何。
Google Cloud Platform
google.com
Google 云平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套云计算服务，运行在 Google 内部用于其最终用户产品（例如 Google 搜索、Gmail、文件存储和 YouTube）的同一基础设施上。除了一套管理工具外，它还提供一系列模块化云服务，包括计算、数据存储、数据分析和机器学习。注册需要信用卡或银行帐户详细信息。Google Cloud Platform 提供基础设施即服务、平台即服务和无服务器计算环境。 2008 年 4 月，Google 发布了 App Engine，这是一个用于在 Google 管理的数据中心中开发和托管 Web 应用程序的平台，这是该公司的第一个云计算服...
FaceCheck.ID
facecheck.id
使用 FaceCheck.ID 人脸识别搜索引擎在线查找任何人。通过照片搜索人员并验证您正在与他们声称的人交谈。
Deep Dream Generator
deepdreamgenerator.com
深梦发生器。了解卷积神经网络通过过度处理图像和增强特征可以生成什么。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里云提供一整套可靠、安全的云计算工具和产品，帮助您构建云基础设施、多区域数据中心，为您的全球产业赋能。免费试用。
Roboflow
roboflow.com
只需几十张示例图像，您就可以在 24 小时内训练出可用的、最先进的计算机视觉模型
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
Riku.AI
riku.ai
尝试人工智能 一个游乐场，多个提供商。 Riku 是你的人工智能的宝库。创作以及保存、分发和试验最新技术的地方。 Riku 是利用 NLP 技术构建自定义模型的一站式解决方案。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智能研究和部署公司，致力于确保通用人工智能造福全人类。人工智能是一种极其强大的工具，其创建必须以安全和人类需求为核心。 OpenAI 致力于将利益一致性放在首位——置于利润之上。 为了实现我们的使命，我们必须包容并重视构成全人类的许多不同观点、声音和经验。我们对多元化、公平性和包容性的投资是持续不断的，通过广泛的举措执行，并得到领导层的倡导和支持。 在 OpenAI，我们相信人工智能有潜力帮助人们解决巨大的全球挑战，我们希望人工智能的优势得到广泛分享。
Landing AI
landing.ai
计算机视觉变得超级简单。 在几分钟内创建并部署您的计算机视觉系统。无需复杂的编程或人工智能经验。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球机器人流程自动化 (RPA) 软件公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在罗马尼亚创立，总部位于纽约市。该公司的软件监控用户活动，以自动执行重复的前台和后台任务，包括使用客户关系管理或企业资源规划（ERP）软件等其他业务软件执行的任务。 2020年12月，该公司秘密申请首次公开募股，并于2021年4月21日公开发行。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是领先的全栈人工智能、法学硕士和计算机视觉生产平台，用于对非结构化图像、视频、文本和音频数据进行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
简单快速的注释工具可扩展您的机器学习项目。
Muse.ai
muse.ai
视频的力量，让您、团队、创作者、会议、营销课程变得简单。 面向网络未来的一体化视频平台。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精简、最快、最可靠的本地化平台。 利用可扩展软件本地化平台的强大功能，可靠地进入新市场，实现增长，避免任何麻烦。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
SuperAnnotate
superannotate.com
使用最高质量的训练数据更快地构建、微调、迭代和管理您的 AI 模型。
Deep Block
deepblock.net
人工智能最简单的方法。
FaceMRI
facemri.com
FaceMRI 是一家位于美国的人脸识别软件研究小组。 FaceMRI 是适用于 Mac 和 PC 的最先进的人脸识别搜索引擎。 FaceMRI 拥有一套面部识别软件，可以将面部分类为性别（男性、女性、非二元）、年龄段、年龄和种族。创建出勤图表和分析。可以通过+导入图像+导入视频+网络搜索（FB、LinkedIn、Instagram）+导入文件夹+网络摄像头和IP摄像头+物联网和安全摄像头来提取人脸。 + USB 密钥和外部设备 FaceMRI 利用人脸识别的力量来解锁图像和视频的分析。用户可以将该应用程序下载到 Mac 或 PC 上并导入图像和视频。它将从视频和图像中提取面孔和人物，用户可...
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
DeepAI
deepai.org
为天生富有创造力的人类提供人工智能工具
PixLab
pixlab.io
PixLab 是领先的机器视觉和媒体处理 API 独立软件即服务平台。我们帮助开发人员使用我们的网络和离线 SDK 实施智能应用程序。我们的 API 功能集包括但不限于护照和身份证扫描、内容审核、面部识别、光学字符识别以及许多其他 API 端点。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
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使用最好的私有和开源生成人工智能来发现、定制和部署低代码人工智能配方。专为快速编码的开发人员和证明投资回报率的团队而构建。
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Datascale 是一个基于人工智能的知识管理系统，有助于自动化数据发现并理解数据用例。 培养数据想法，组织保存的查询，并可视化分散分析的关系。 将人工智能与您保存的查询放在一起将消除基础设施设置，当您和您的团队一起处理我们的 SQL 注释时，您可以立即从数据目录中获得见解。