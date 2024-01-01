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Zil Money 的信用卡发薪功能可让您按时向员工支付工资并赚取现金返还。此外，通过信用卡费用冲销工资资金作为业务费用。通过这种灵活的解决方案提高现金流和员工满意度。 Zil Money 旨在帮助用户使支付管理变得简单高效。您可以享受多种付款方式，例如 ACH、电汇、电子支票、可打印支票等。该平台还允许您使用办公室或家里的常规打印机在空白纸上即时定制和打印支票。 Zil Money 是一家金融科技公司，不是银行或 FDIC 成员。 Zil Money 通过与 FDIC 成员银行硅谷银行和德克萨斯国家银行合作提供银行服务。
目录:
Finance
支付处理软件

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