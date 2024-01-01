替代项 - Zeni
QuickBooks Online
intuit.com
QuickBooks 是由 Intuit 开发和销售的会计软件包。 QuickBooks 产品主要面向中小型企业，提供本地会计应用程序以及接受企业付款、管理和支付账单以及薪资功能的基于云的版本。
Osome
osome.com
我们将您从手工会计中解放出来，理清电子商务，并成立公司。在您发展业务的同时，让我们的专家处理发票、报告和税务事宜
Bookkeeper360
bookkeeper360.com
Bookkeeper360 是一款面向中小型企业的 Quickbooks 和 Xero 簿记、会计和咨询解决方案。
Pilot
pilot.com
专注于您的业务，了解我们的专业簿记员在软件超能力的帮助下，正在照顾您的账簿。
Paro.ai
paro.ai
Paro 是一个成长平台，它将专家人才社区和企业聚集在一起，以应对眼前的挑战并制定长期成功的计划。凭借专有的人工智能技术和深入的行业专业知识，Paro 为企业匹配最合适的专家和解决方案，以解决问题并推动增长。我们的精英财务和会计专家群体为客户提供一系列服务，从簿记和会计到高度专业化的企业发展和战略咨询。通过利用人力和技术的力量，帕罗使企业和专业人士能够追求有意义的工作，甚至超越他们最崇高的目标。
inDinero
indinero.com
inDinero 是一家提供会计和财务软件的会计软件和服务公司。 inDinero 由 Jessica Mah、Andy Su 和 Andrea Barrica 于 2009 年创立，于 2010 年从创业孵化器 Y Combinator 毕业。2018 年 5 月 8 日，inDinero 收购了总部位于圣何塞的 tempCFO 公司。 2019 年 2 月 1 日，inDinero 收购了第二家公司 mAccounting，这是一家位于印第安纳波利斯的会计和税务公司。
Ceterus
ceterus.com
自动化就在这里——让它成为您会计的一部分！ 无论您是小型企业企业家还是支持小型企业的注册会计师事务所，您都需要自动化才能在当今的市场中竞争。 Ceterus 结合了簿记和报告流程中自动化步骤的技术，从而降低了成本、提高了准确性并缩短了结账时间。我们的客户和合作伙伴依赖我们的技术，以便他们能够专注于自己的业务和客户。 为您的会计带来自动化，而无需中断您的业务。
Xendoo
xendoo.com
Xendoo provides full-service bookkeeping and tax solutions for business owners needing financial peace of mind. Our dedicated expert team of bookkeepers and CPAs reviews your business expenses with a tax-saving lens. Monthly subscription packages start at just $395/month for basic bookkeeping. In ad...
Counto
mycounto.com
Counto (https://mycounto.com) is a fintech accounting company that uses proprietary AI technology - from accounting automation to tax optimisation, to bill payments and spend management - to make compliance a breeze for small businesses. Founded in 2019, it is our mission to help entrepreneurs thriv...