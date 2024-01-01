替代项 - Zen UML

Excalidraw+

excalidraw.com

Excalidraw 是一款虚拟协作白板工具，可让您轻松绘制具有手绘感觉的图表。 在Excalidraw+中，无论您是公司还是个人，您都可以创建一个工作区，在其中管理和组织您创建的所有绘图。您的工作空间同事可以轻松访问这些绘图，并安全地保存到云端。默认情况下启用实时协作，无需额外的步骤。