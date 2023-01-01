替代项 - ZELIQ
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Outreach
outreach.io
外展销售参与平台有助于高效、有效地吸引潜在客户，以推动更多渠道并达成更多交易。今天请求演示。
Bigin
bigin.com
Bigin 是专为小型企业构建的轻量级 CRM。它配备了易于使用的界面，使管理管道、添加注释、更新记录和安排后续行动变得容易，并有助于专注于最重要的事情 - 完成更多交易。
Apollo.io
apollo.io
Apollo 是一个数据优先的参与平台，它将智能嵌入您的工作流程中，帮助您执行、分析和改进您的增长策略。
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Freshsales
freshworks.com
通过情境驱动的销售加速您的收入 通过 Freshsales 实现个性化参与、缩短销售周期并发展您的业务 功能齐全的产品套件适合各种规模的企业。您的团队一定会喜欢的令人耳目一新的云软件。支持|销售|信息技术管理 |云PBX
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft 是排名第一的销售互动平台，可帮助 B2B 卖家更快地“同意”。我们与当今顶级的 CRM 集成，将您的数据转化为金钱。
Zendesk Sell
zendesk.com
Zendesk Sell 是一款销售 CRM 软件工具，可提高销售团队的生产力、流程和渠道可视性。消除摩擦并增加销量。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Hippo Video
hippovideo.io
类别领先的视频消息传递平台，受到面向客户的团队的青睐。
lemlist
lemlist.com
开始获得回复的对话。个性化冷电子邮件、自动跟进并与所有渠道的潜在客户互动。 lemlist 是一款集销售自动化和冷电子邮件软件于一体的软件。
Yesware
yesware.com
Yesware 是 Outlook 和 Gmail 的附加组件，为销售专业人员提供潜在客户、安排会议和跟进所需的一切。
Reply.io
reply.io
Reply 是一个销售互动平台，可帮助您自动化和扩展多渠道外展，以便您可以产生更多潜在客户、获取新客户并更快地增加收入。
Nutshell
nutshell.com
Nutshell 是一款用户友好的销售自动化 CRM，可帮助销售代表赢得更多交易，并提供快速入职、强大的报告和 100% 免费支持。
Salesflare
salesflare.com
尝试 Salesflare，这是面向销售 B2B 的小型企业的排名第一的简单 CRM。与 Google 和 Outlook 集成。充分移动。根据现有数据自动化您的 CRM。
Mailshake
mailshake.com
在短短 5 分钟内通过电子邮件、电话和社交媒体建立销售推广节奏。起价为 59 美元/月。
Demodesk
demodesk.com
Demodesk 是智能客户会议平台，可帮助您提高销售速度并增加收入。免费试用，了解顶级公司为何使用 Demodesk 来增强其整个收入团队的能力。
Outplay
outplayhq.com
3 倍于您的销售会议，而不是您的预算 Outplay 的销售参与平台拥有提高销售团队效率所需的一切 - 多渠道外展、外向销售自动化、潜在客户跟踪、潜在客户采购市场、会议安排程序等等。 现在就开始实现你的目标，而不是下个季度。
FreeAgent CRM
freeagentcrm.com
工作更好了。我们帮助团队将所有事情集中在一处，更加协作地完成更多工作，并跟踪和提高绩效。
Aloware
aloware.com
享受无限通话 + 短信，每位客服人员每月 50 美元起。与 HubSpot、Zoho 等集成！配有电源拨号器和自动化工具。
Klenty
klenty.com
获得更多回复和预订会议的销售参与平台。 使用 Klenty 执行多渠道销售推广。发送个性化电子邮件并通过电话和 LinkedIn 任务大规模自动化跟进。
Groove
groove.co
体验无摩擦销售的力量。 借助 Salesforce 评价最高的销售互动平台，消除销售流程中的摩擦并创造更多收入。
Uptics
uptics.io
一体化销售自动化平台，供远程和内部销售团队轻松启动外向营销活动、培育内向销售线索、打包交易渠道并提高营收。
Growbots
growbots.com
使用 Growbots 完全自动化您的外向销售流程。勘探和外展集中在一处。我们与 Salesforce 和 HubSpot 集成。
Salesmate
salesmate.io
增加您的收入和关系。 Salesmate 为您的销售团队和客户提供简单、个性化且高效的体验。
Woodpecker
woodpecker.co
冷冰冰的电子邮件会引发温暖的商务对话。 使用根据您的需求量身定制的工具自动发送电子邮件和跟进。
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial 是一个内容管理和数字通信平台，使金融服务专业人员、销售人员、专业服务专业人员和其他人能够充满信心和目标地参与社交媒体和其他数字通信平台。我们与 Proofpoint 和 SafeGuard Cyber 建立了牢固的合作伙伴关系和强大的集成，以满足每个客户不同的安全、合规性和归档需求。
Upscale
upscale.ai
将前景转化为收入 销售参与平台可帮助您的销售团队建立一致的渠道并更快地实现收入目标
DripJobs
dripjobs.com
使用适合家庭服务专业人员的 DripJobs CRM 跟踪工作、自动跟进、发送估算等
Kixie
kixie.com
为与 HubSpot、Salesforce、Pipedrive 等领先 CRM 合作的销售团队提供超可靠、轻松自动化的呼叫和短信服务。
Regie.ai
regie.ai
完全个性化的销售推广已经到来。使用 Regie.ai 在几秒钟内传递相关的销售信息。
Interseller
interseller.io
Interseller 通过查找候选人的电子邮件并发送电子邮件序列，帮助招聘人员找到候选人并与其建立联系。
La Growth Machine
lagrowthmachine.com
隆重推出 La Growth Machine，这是第一个多渠道勘探平台，可让您通过 LinkedIn、电子邮件和 Twitter 与潜在客户进行对话。借助 La Growth Machine，您可以： - 从 LinkedIn 或 CSV 文件导入潜在客户，以轻松管理您的勘探工作。 - 通过详细信息丰富您的联系人的个人资料，包括专业和个人电子邮件地址、电话号码、LinkedIn 和 Twitter 个人资料，以获得有关您的潜在客户的宝贵见解。 - 建立多渠道勘探序列，以跨多个接触点有效地与您的潜在客户互动。 - 自动同步 CRM 中的交互（包括与 HubSpot 和 Pipedrive 或 Z...
SmartReach.io
smartreach.io
SmartReach.io 是一款电子邮件外展软件，旨在让用户自动从邮箱安排和发送个性化电子邮件和后续活动，并提高回复率。 SmartReach.io 通过工作流程自动化将您的潜在客户数据从 CRM 同步到您的营销活动，并且还使您能够通过 ProspectDaddy 扩展从 Linkedin 搜索添加潜在客户。除此之外，它还可以通过工作流程自动化将所有潜在客户电子邮件活动自动同步回您的 CRM。因此，它减少了销售团队投入的手动工作，并增加了他们完成更多交易的带宽。 SmartReach.io 的独特功能 - 共享团队收件箱，用于增强团队协作、潜在客户和非潜在客户分类以及回复情绪报告 - 通过 ...
OneMob
onemob.com
隆重推出 OneMob - 终极一体化平台，可在几秒钟内创建、共享和跟踪美丽的微型网站！无论您从事销售、营销、客户成功还是内容创建者，OneMob 都能提供您提升外展范围并吸引更多关注、参与和响应所需的一切。借助 OneMob 强大的微型网站构建器、内容上传器和管理功能，您可以轻松创建令人惊叹的定制微型网站，以专业且引人入胜的方式展示您的品牌和内容。您将可以访问各种模板和标记选项来自定义您的微型网站，以匹配您的品牌并瞄准您的受众。但这还不是全部 - OneMob 包含多种功能，可帮助您像专业人士一样创建、共享和跟踪您的内容。您可以使用 OneMob 的移动、网络和屏幕录像机随时随地创建视频，并...
Rasayel
rasayel.io
Rasayel 是一个客户沟通平台，帮助企业通过 WhatsApp 和其他社交消息渠道向客户销售产品并为其提供支持。功能亮点： - 具有双向消息传递功能的共享团队收件箱 - WhatsApp 聊天机器人 - WhatsApp 广播和批量消息传递 - 开放 API 和 Webhooks - 自动化 - 集成（Shopify、HubSpot、2000 多个带有 Zapier 的应用程序等） - 适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序Android Rasayel 快速、可靠且直观。使用 Rasayel 的共享团队收件箱，您可以通过 WhatsApp 管理客户对话，确保高质量的销售对话，...
FrontSpin
frontspin.com
FrontSpin 是一款基于云的销售沟通工具，可帮助您接触最多 3 倍的潜在客户并达成更多交易。现在了解更多信息。
Breakcold
breakcold.com
保护您的送达率、自动跟进并大规模个性化电子邮件
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客户的速度加快 25%。立即创建共同行动计划，帮助您更快地完成交易，了解交易中实际发生的情况，并为您的支持者提供支持。
Clevenio
clevenio.com
销售参与平台 构建销售机器 Clevenio 借助多渠道外展、自动跟进和实时分析，帮助您建立关系并获得更多销售额。开始使用 受到各种规模公司的信赖 我们的客户对我们的评价 核心功能 多渠道外展 在渠道中接触潜在客户 [...]
Pitch.Link
pitch.link
B2B 销售正在失败，成功率只有 5%。买家现在控制着价值交易过程。 Pitch.Link saas 平台可实现私密、安全的买家卖家沟通、对话、协作和转换。单个唯一链接上无中断且无摩擦。
FlowUp
flowup.com
FlowUp 是一个新时代的全渠道自动跟进系统，由语音和短信提供支持，可帮助您保持跟进并将您的销售渠道提升到一个新的水平。借助 FlowUp，您可以制定自己的呼出跟进策略，并通过转接呼叫和自动回复器通过精心设计的呼入策略与您的潜在客户保持联系。
Cooby
cooby.co
Cooby Workspace 是一款销售支持工具，使销售领导者能够 100% 地了解其团队在 WhatsApp 上的活动，使轻松的 CRM 日志记录成为可能，并促进数据驱动的活动跟踪。借助 Workspace，您可以为每个席位无限制地使用 Cooby Extension Pro，此外： 获得 360 度可视性 - 备份整个团队的联系人列表 - 同步所有客户对话 - 查看所有 WhatsApp 销售活动 通过活动跟踪做出数据驱动的决策 - 识别区域通过团队绩效和潜在客户管理仪表板进行改进 - 通过需求回复仪表板防止错过对话 通过轻松的 CRM 日志记录保留所有上下文 - 与 HubSpot、S...
MailRush
mailrush.io
包含 SMTP 服务的冷电子邮件软件。共享 IP 和专用 IP 选项。用于电子邮件跟进和水滴营销活动的拖放序列。电子邮件送达率 KPI（发件人分数跟踪、电子邮件量跟踪、反馈循环跟踪）、事件跟踪（打开率、点击率、回复等） 出色的支持。
LeadPilot
leadpilot.com
LeadPilot 在一个平台上自动执行勘探和推广工作。通过个性化消息找到并联系公司和关键决策者，因此销售和营销团队可以将时间花在其他地方。通过关注优质潜在客户来充实您的渠道并完成更多交易。我们使用本地化的公司信息数据库和人工智能驱动的勘探，以在潜在客户开发和推广方面实现尽可能高的准确性。 LeadPilot 目前已在瑞典、英国和爱尔兰推出！
Angaza
angaza.com
Angaza 是为太阳能家用系统、水泵和炉灶等改变生活的产品经销商提供的完整业务解决方案。通过 Angaza，超过 200 家分销商已向消费者销售了超过 200 万台设备，有望为 10 亿离网且无银行账户的消费者打开市场准入机会。 Angaza 的技术包括针对太阳能家用系统和太阳能水泵等产品的即用即付计量和监控技术，以及基于云的平台，可以销售任何产品，包括太阳能家用系统、清洁炉灶、手机和更多的。 Angaza 使一流的设备制造商和离网能源产品的最后一英里分销商能够扩大其客户群并获得数据驱动的市场洞察。 Angaza 的合作伙伴今天就可以启动他们的即用即付计划，而无需投资构建和扩展必要的技术。对...
Cliently
cliently.com
实时洞察的魔力可帮助您达成更多交易。在销售过程中，处于黑暗中可能是一个可怕的地方。客户端给你“夜视”！想知道您的潜在客户在做什么吗？创建食谱，了解谁在打开您的电子邮件、他们点击了哪些链接、他们是否观看了视频等等！从实时视图的角度保持参与度，永远不会错过机会之窗。
Clickback
clickback.com
Clickback 是一款用于加速增长的 B2B 电子邮件潜在客户生成软件。我们强大的解决方案可以让营销人员通过电子邮件发送购买的或冷淡的 B2B 联系人列表，将他们变成热情的、选择加入的潜在客户。现有的营销自动化和电子邮件发送服务不允许您这样做。
SalesBlink
salesblink.io
SalesBlink 是一款一体化销售外展平台，其功能可帮助您寻找潜在客户、通过 ChatGPT、预热电子邮件自动执行外展销售顺序并进行预订。
Ebsta
ebsta.com
Ebsta 通过一套适用于 Salesforce 的客户智能和销售支持工具，帮助数千家公司大规模推动客户参与。 ✓ 解锁您的公司网络 ✓ 创建个性化工作流程和节奏 ✓ 实时跟踪参与度 ✓ 对客户参与度进行评分并识别需要关注的客户 ✓ 衡量团队活动和绩效 ✓ 与您的 CRM、电子邮件和日历无缝集成 联系以了解详情我们如何帮助您的公司提高客户参与度：https://www.ebsta.com/request-a-demo/
PeopleLinx
peoplelinx.com
PeopleLinx 正在引领公司在新的数字销售世界中识别、参与和创造销售机会的方式。我们提供全套解决方案，包括多渠道外展自动化、质量潜在客户数据、人工智能驱动的消息传递、进入市场策略、潜在客户评分等。我们将为您的公司设计和实施完整的潜在客户开发计划，以供您学习、管理或雇用我们来运营。无需长期合同。 PeopleLinx 简化了潜在客户开发并显着提高了销售效率，最终帮助收入团队获得更多控制权，以提高效率、可预测性和增长。
Bloobirds
bloobirds.com
Bloobirds 是提高销售效率排名第一的 Salesforce 应用程序。 Bloobirds 在三分钟内将您的 Salesforce 转变为适合您的销售团队的出色软件。通过无缝集成拨号器、电子邮件和 LinkedIn，Bloobirds 提供了一套全面的生产力工具，包括节奏和模板，旨在将 Salesforce 变成销售代表最喜欢的工具。 Bloobirds 促进 Salesforce 的更有效利用，促进所有活动的无缝跟踪和记录，从而实现更好的数据管理和轻松的报告。
VanillaSoft
vanillasoft.com
VanillaSoft 是业界最成功的销售互动平台，每月帮助销售开发团队与超过 15,000,000 名联系人互动。 VanillaSoft 可以单独使用，也可以与现有的传统 CRM 系统结合使用，使销售代表能够在几秒钟内响应新的潜在客户，跨更多渠道与潜在客户更一致地互动，并产生更多合格的销售机会。在全球范围内，数以千计的用户使用 VanillaSoft 基于队列的销售引擎和智能路由来实施销售节奏自动化，从而在领导速度、持久性、生产力和每个代表的收入方面取得了巨大的进步。 VanillaSoft 是一家私营公司，总部位于美国德克萨斯州普莱诺。要了解更多信息，请访问 www.vanillasof...
Sellular
sellular.com
Sellular 是一个专为快速增长的中型企业设计的销售参与平台。借助 Sellular，SDR 和 AE 可以更快地赢得更多交易。领导者可以高枕无忧，因为他们知道他们正在将业务所需的所有数据捕获到 Salesforce CRM 中，并全面了解所有交易。体验一个易于实施、具有灵活的合同条款、优惠的价格和卓越的客户服务的平台。
LeadLoft
leadloft.com
LeadLoft 为您的团队提供您所需的一切。无论是首席执行官、董事还是投资者，LeadLoft 都会找到联系信息并为您提供联系方式，以便您完成交易。需要某人的联系信息吗？我们抓到你了。需要吸引他们吗？没问题。需要跟踪和转换它们吗？完成&完成。