Zego 是一家物业管理自动化公司，致力于为管理者和协会简化繁琐但关键的工作流程。我们的现代化平台可加速 NOI 增长并降低风险，帮助客户扩展资源、建立信任并做出有数据支持的决策。从支付和公用事业管理到居民参与，Zego 的自动化工作流程与领先的物业管理系统无缝集成，为用户提供触手可及的实时、准确的信息。 自 2003 年成立以来，Zego（一家全球支付公司）已从领先的支付提供商发展成为综合性物业管理自动化平台。 Zego 拥有 350 多名员工，为全国 7,000 家住宅房地产公司和超过 1,500 万套住宅提供服务。请访问 gozego.com，了解有关 Zego 成为物业管理最佳工作流程自动化平台之一的更多信息。

网站： gozego.com

免责声明：WebCatalog 与“Zego”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。