替代项 - Yola
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一个美国营销自动化平台和电子邮件营销服务。该平台是其运营商 Rocket Science Group 的商业名称，该公司是一家美国公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 于 2001 年创立，Dan Kurzius 后来加入。 “Mailchimp 以其最受欢迎的电子贺卡角色命名，于 2001 年推出，多年来一直是一个副项目，每月收入几千美元。” Mailchimp 最初是一项付费服务，并于 2009 年添加了免费增值选项。一年之内，其用户群从 85,000 人增长到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用户发送超过 ...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Hostinger
hostinger.com
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Google Domains
domains.google
使用 Google 的域名在线查找您的位置，并由 Google 的可靠性、安全性和性能提供支持。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost - 24/7 支持。免费一键安装博客、电子商务等。获得一个具有免费域名和卓越速度的网站。
SiteGround
siteground.com
我们的网络托管服务专为实现最高速度、无与伦比的安全性、24/7 快速和专家支持而设计。受到超过 2,000,000 个域名的信赖！
Krystal
krystal.uk
英国最好的 SSD 云托管提供商。英国 24/7 支持、无限带宽和 cPanel 控制面板。符合 PCI 标准的托管、VPS 和经销商托管。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
DreamHost
dreamhost.com
屡获殊荣的虚拟主机？是的，但更重要的是，我们确保客户的网站加载速度快、保持安全且 100% 正常运行。我们保证。
Gandi
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Hover
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Webnode
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HostGator
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HostGator 是安全且经济实惠的网络托管的领先提供商。了解为什么成千上万的客户信任我们来满足他们的网站托管需求。
NameSilo
namesilo.com
NameSilo LLC 是一家美国互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州凤凰城。它由 NameSilo Technologies Corp. 所有，该公司在加拿大证券交易所（微型股和新兴公司的替代证券交易所）上市。 NameSilo 是一家 ICANN 认可的域名注册商公司，提供 DNS 域名、网络托管、电子邮件服务、SSL 证书和其他网站产品。
GreenGeeks
greengeeks.com
快速、安全且环保的虚拟主机。 互联网是环境的巨大污染者。开始在世界领先的环保网络托管提供商上托管您的网站，并对环境产生积极影响！
Domain.com
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找到完美的网站域名就像 1-2-3 一样简单。购买域名、构建和托管网站，并享受我们专业的在线营销工具。
Afternic
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Afternic 是 GoDaddy 旗下公司，是全球最大的全方位服务优质域名市场。
Sav
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廉价域名注册、100 多个顶级域名 (TLD) 的域名抢注以及大型优质域名和拍卖域名市场。
Name.com
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Name.com 位于丹佛，提供域名、网络托管和超级简单的网站。独角兽和彩虹是我们客户支持的标准配置。
Dan.com
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通过 Dan.com 购买和销售域名。发现数百万个可供出售的域名。 Dan.com 确保您的安全。
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