替代项 - Yohn.io

LinkerFit

linkerfit.me

一种多功能链接缩短器，提供一系列强大的功能。它允许您快速将长 URL 缩短为简洁、可共享的链接。此外，它还提供创建二维码的功能，使用户可以轻松使用智能手机访问您的内容。 LinkerFit 平台的突出功能之一是能够创建专为社交媒体简介设计的链接。您可以优化您的生物链接，以增加特定登陆页面或营销活动的流量。这些链接可以使用跟踪参数进行自定义，使您能够有效地监控和分析用户参与度和转化率。为了增强您的跟踪能力，LinkerFit 平台还支持像素跟踪。通过将跟踪像素集成到缩短的链接中，您可以获得有关用户行为的宝贵见解，例如点击次数、地理位置和推荐来源。这些信息可以帮助您完善营销策略并做出数据驱动的决策...