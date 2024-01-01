替代项 - Yoffix

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疫情过后，许多员工不再需要每周在办公室工作 5 天，公司也不再需要只分配一个人的工作场所，让不同的人在不同的日子坐在同一个地方。找到拥有合适设备的最佳工作场所，或者找到您想坐在一起的同事。一键预订餐桌或会议室。围绕团队何时到达办公室来计划您的日程安排，无需长时间讨论。不要错过你想交谈的同事来到办公室的日子。在您很少去的办公室或楼层中寻找出路。该系统包含易于使用的所有必要集成，例如 Active Directory、Google 和 Exchange 日历。它还具有高度开发的功能，用于查找和预订会议室，包括将显示器放置在房间的前面。如果一家公司甚至部分引入灵活工作岗位，这就会给人们一个选择，公司...