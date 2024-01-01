Yesil Health是一款人工智能健康助手，旨在为用户的健康查询提供个性化、基于证据的解决方案。它涵盖了一系列需求，包括健康咨询、营养建议、实验室结果解释、锻炼和心理辅导。 Yesil Health 旨在了解和适应个人的健康状况，提供基于最新医学研究和指南的解决方案。 “分析健康 PDF”等功能允许用户上传医疗文档，然后由人工智能进行分析，以简单的语言提供清晰易懂的解释。 它还展示了对健康数据的深入理解，确保向用户提供可靠的信息。应用领域从常见症状和饮食建议到女性健康和慢性病。 虽然它是健康人工智能领域的先进工具，但值得注意的是，Yesil Health 建议医疗保健提供者解释人工智能输出并将其单独用作补充工具。 Yesil Health 是 Yesil Science 的产品，Yesil Science 是一家专注于健康和保健解决方案的科技公司。

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