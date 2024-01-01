替代项 - Yambla

Hives.co

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随时可用的平台，可以轻松地吸引员工并收集整个组织的想法。 --- Hives 始于一个简单的想法：知识和经验需要共享。曾几何时，我们曾经是一个顾问团队，帮助组织创建更好、更有效的数字工作场所。然而，我们很早就了解到，我们的许多客户很难让他们的员工表达自己的意见并分享改进的想法。他们只是缺乏一个持续变化的永久模型。如果没有一种简单的方法来收集想法，变革就会缓慢进行，组织的健康（和财富）就会受到威胁。这个概念实际上很像蜂箱。顺便问一下，您是否知道蜂箱是工业和合作的常用象征？这很有意义，因为在蜂巢中，每只蜜蜂都有一个目的和特定的任务，并且它们都一起工作。就像蜂巢一样，一个组织的福祉和文化取决于其组成...