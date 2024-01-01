替代项 - Yac
Voxer
voxer.com
Voxer 是一家位于旧金山的移动应用程序开发公司，以其免费的智能手机 Voxer Walkie Talkie 应用程序而闻名。 Voxer Walkie Talkie 由 Tom Katis 和 Matt Ranney 创立，既是一个实时“一键通”系统，也是一个语音消息系统。 Voxer 上的消息在录制时实时传送，然后也以语音消息的形式传送。该应用程序适用于 Android、Windows Phone 和 iOS 操作系统。 2012年4月，该公司从Institutional Venture Partners (IVP)、英特尔投资和其他天使投资者那里筹集了3000万美元的风险融资。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Zello
zello.com
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Orion
orionlabs.io
语音是一线工作的未来。 Orion PTT 2.0 语音平台可提高企业一线员工的生产力、员工安全和客户参与度。我们的全球客户通过 Orion 的 E2EE 安全即时通信、语音自动化和人工智能机器人、先进的定位服务和软件集成来改造他们的员工队伍。