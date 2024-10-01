替代项 - Xolo
Fiverr
fiverr.com
Fiverr 是一个提供自由职业服务的在线市场。该公司为自由职业者提供了一个为全球客户提供服务的平台。
Upwork
upwork.com
Upwork（原名 Elance-oDesk）是一个美国自由职业平台，企业和个人在该平台上进行联系以开展业务。 2015 年，Elance 与 oDesk 合并后更名为 Upwork，公司现全名为 Upwork Global Inc。Upwork 目前总部位于加利福尼亚州圣克拉拉和旧金山，但为世界各地的客户提供服务。 Upwork 拥有超过 1200 万注册自由职业者和 500 万注册客户。每年发布 300 万个价值超过 10 亿美元的职位，使 Upwork 成为全球最大的自由职业者市场。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Dribbble
dribbble.com
Dribbble 是设计师获得灵感、反馈、社区和工作的地方，也是您发现世界各地设计师并与他们联系的最佳资源。
Freelancer
freelancer.com
以低廉的价格寻找和雇用顶级自由职业者、网络开发人员和设计师。世界上最大的50m市场。在几秒钟内收到报价。立即在线发布您的工作。
Gusto
gusto.com
无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
PeoplePerHour
peopleperhour.com
在 PeoplePerHour 上完成任何工作。免费发布职位寻找专业自由职业者，分分钟找到自由职业！ PeoplePerHour 是一个将世界各地的小企业、初创公司、企业家、公司、企业、中小企业和自由职业者连接在一个值得信赖的环境中购买和销售服务的市场。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股...
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和...
Melio
meliopayments.com
Melio 是一款免费的供应商/账单支付工具，可最大限度地提高现金流并最大限度地减少忙碌。即使他们只接受支票，也可以使用银行转账或借记卡免费支付供应商账单！您还可以在不接受信用卡的地方使用信用卡，以更长时间地保留现金并赚取卡奖励！应付账款重新发明。 Melio 会自动与您的 QuickBooks 同步，甚至代表您将支票邮寄给供应商，因此您无需再删除支票。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation 是排名第一的 IT 现场服务劳动力市场，将公司和熟练的技术人员联系起来，在全国范围内完成出色的工作。我们的平台使服务交付团队能够识别和他们一样关心结果的独立专业人士并与之合作。借助 Field Nation，公司可以建立和部署值得信赖的按需劳动力，而技术人员可以选择符合自己兴趣、技能和日程安排的工作。建立更好的工作方式。与 Field Nation 一起建造它。挑战：对熟练技术人员的需求空前高涨。有工作要做，但工人不够。由于过时的人才战略，公司越来越厌倦了牺牲控制权并使客户关系面临风险。然而，拥有 IT 现场服务技能和热情的人仍然存在，他们仍然致力于自己的职业，但不是...
Malt
malt.com
Malt 是欧洲自由职业者的创新市场。 麦芽是基于国家的。我们完全可以在： - BE：www.malt.be België（荷兰） - BE：fr.malt.be Belgique（法语） - 德国：www.malt.de Deutschland（德语） - DE：en.malt.de 德国（英语） - ES：www.malt.es España (español) - 法国：www.malt.fr 法国 (français) - FR：en.malt.fr 法国（英语） - NL：www.malt.nl Nederland（荷兰）
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
Airtasker
airtasker.com
Airtasker（ASX：ART）是澳大利亚领先的本地服务在线市场，将需要完成工作的个人和企业与想要工作的人联系起来。 Airtasker 的使命是让人们充分发挥其技能的价值，旨在通过创造真正灵活的工作和赚取收入的机会，对未来的工作产生积极影响。自 2012 年推出以来，Airtasker 已创造了超过 20 亿美元的工作机会，并为全球超过 130 万独立付费客户提供服务。
Bark.com
bark.com
Bark.com 审查当地企业并帮助您找到最好的专业人员来快速完成您的工作。
Toptal
toptal.com
Toptal 是一个旨在将企业与其专业网络中的顶级无代码和低代码开发人员联系起来的平台。 Conneciton 只需 48 小时即可完成，从而可以在几周内验证并发布最小可行产品 (MVP)。 开发人员经过专业审查，使其成为关键任务项目的可靠选择。在参与之前，企业可以进行无风险试用，只有在满意后才付款。 Toptal 拥有各种角色的专业人员，能够开发定制应用程序、创建自动化工作流程、集成第三方 API 以及优化数据库性能。 他们还提供跨多个平台的专业知识，包括 Adalo、AirDev Canvas、Airtable、Appgyver、Appian、AppSheet、Backendless...
WorkMarket
workmarket.com
ADP 的 WorkMarket 提供了最先进的技术平台，使您的企业能够在当今的竞争格局中进行扩展。我们的平台使公司能够高效、合规地组织、管理和支付其扩展的劳动力。 WorkMarket 位于纽约州纽约市，成立于 2010 年，2018 年被 ADP 收购。
Tipalti
tipalti.com
自动化端到端应付账款流程的唯一解决方案。使用 Tipalti 自动执行完整的应付账款、全球合作伙伴付款和采购流程，并消除 80% 的手动工作量。 Tiplati 使您能够轻松加入供应商、合作伙伴和自由职业者，简化 PO 生成，加快审批速度，消除发票条目，并以当地货币向 196 个国家/地区快速进行全球付款。还包括全球税务合规性、2 路和 3 路 PO 匹配、多实体支持、OCR 发票扫描、员工费用、实体卡和虚拟卡 享受与 ERP 集成（包括 NetSuite、Quickbooks、Xero 和 Sage Intacct）的即时对账。我们在做到这一切的同时，保持了 98% 的客户满意度，并与 Am...
WorkGenius
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快速高效地寻找和聘用杰出人才。 WorkGenius 提供市场上领先的端到端自由职业招聘和管理解决方案。我们提供基于创新技术的人员配置方法，以行业领先的价格更快地获得经过审查的人才，同时减少付款和合规问题。
Andela
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我们的人才社区包括 77K 多种软件和 100 多种技能，遍布 60 多个国家/地区。我们为您寻找、评估、匹配和雇用工程师。
Arc
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Arc 是一个远程职业平台，可帮助开发人员在任何地方建立令人惊叹的职业生涯。一站式在线查找数千个顶级远程开发人员职位！
Alura Market
alura.io
Etsy 卖家排名第一的自由职业服务市场。我们将 Etsy 企业与经过审查的自由职业者联系起来，提供帮助 Etsy 卖家取得成功的服务。
talent.io
talent.io
Talent.io 是技术人才找到自己喜欢的工作以及公司建立优秀技术团队的最简单方法。我们的精选平台拥有一个由 100,000 名合格技术专业人士和欧洲 7,000 家公司组成的社区。我们支持长期和自由职业、现场和远程工作，并已帮助 6,000 多名候选人找到了他们应得的工作。
notch
order.notchordering.com
notch 简化了各种规模的餐厅和供应商的食品和饮料批发订购。在一处完成所有订单、聊天和付款。
Turing
turing.com
图灵为管理复杂数据的组织构建和部署生成式人工智能产品和解决方案。我们深受全球商业企业的信赖，帮助他们解决人力智能业务挑战并提高生产力。
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel 为设施经理提供了一个单一平台，用于从整个企业的商业承包商那里寻找、采购、管理和支付维修和维护服务。通过为所有行业、地点和承包商提供前所未有的透明度和数据驱动的服务质量分析，设施经理可以为其组织带来显着的品牌资产和投资回报率，而无需外包或投资新的基础设施。 ServiceChannel 确保设施和商店运营团队能够提供最佳的宾客和员工体验，让他们高枕无忧。各行业的市场领导者与我们合作，加速其关键业务资产的绩效。我们通过 SaaS 平台实现这一目标，该平台提供单一事实来源、将企业与顶级服务提供商联系起来的市场以及专业管理的服务。 ServiceChannel 每天被 ...
Braintrust
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Braintrust 正在通过 Braintrust AIR 彻底改变招聘方式，这是世界上第一个也是唯一的端到端人工智能招聘平台。 Braintrust AIR 经过人类洞察和专有数据的培训，可将招聘时间从数月缩短至数天，立即为您匹配经过预先审查的合格候选人，并为您进行第一轮电话筛选。 Braintrust AIR 受到雀巢、保时捷、Atlassian、高盛和耐克等数百家财富 1000 强企业的信赖，使人才招聘专业人员的效率提高了 100 倍，并为公司节省了数十万美元的招聘成本。
Justworks
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Justworks 是一个多产品解决方案，提供全球薪资、福利、合规支持、时间跟踪、人力资源工具等，并由人力资源认证专家提供屡获殊荣的支持。我们处理细节，以便您可以专注于重要的事情：建立您的业务和团队。
Veem
veem.com
Veem 是一家总部位于旧金山的在线全球支付平台，由 Marwan Forzley 和 Aldo Carrascoso 于 2014 年创立。它的前身为 Align Commerce，于 2017 年 3 月 8 日更名为 Veem。该公司为 100 个国家和 70 种货币提供服务，包括美元、加元、英镑、欧元、港元、人民币和澳元。 100 个国家/地区的客户可以接收付款，其中 25 个国家/地区的客户可以发送付款。 付款是使用各种轨道发送的，所使用的轨道是在发送付款时在内部确定的。该公司使用 SWIFT、自动清算所 (ACH)、财务账户、数字钱包、借记卡和区块链进行支付。该公司的目标客户是中...