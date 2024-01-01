WriteRightAI 是一款人工智能驱动的写作教练，旨在提高不同熟练程度的英语语法和句子写作技能。该工具提供了一个基于人工智能的语法检查器，可以提供用户写作的反馈，旨在提高其有效性。 WriteRightAI 的功能扩展到练习题，用户可以利用这些练习来增强对英语语法的理解和应用。 该系统还采用人工智能来生成有关如何改进和专业化用户写作的建议，使其更加独特。 另一个显着功能是自由文本语法检查（专业版），专为寻求评估电子邮件、作业或简历的人们而设计。用户只需将文本复制粘贴到检查器中，即可快速、高效地检查语法。 该服务有多种套餐可供选择，包括免费和付费订阅，以满足广泛的用户需求。

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