替代项 - Workvivo
Otter
otter.ai
Otter 是一款智能笔记应用程序，可帮助您记住、搜索和分享您的语音对话。 Otter 创建的智能语音笔记结合了音频、转录、说话人识别、内联照片和关键短语。它可以帮助商务人士、记者和学生在会议、采访、讲座以及任何重要对话中更加专注、协作和高效。
Connecteam
connecteam.com
使用一种解决方案管理您的员工。 使用 Connecteam 的一体化公司应用程序来沟通、管理和培训非办公桌员工。易于使用、易于定制、易于扩展。
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint 是一个基于 Web 的协作平台，与 Microsoft Office 集成。 SharePoint 于 2001 年推出，主要作为文档管理和存储系统出售，但该产品具有高度可配置性，并且其使用情况在不同组织之间存在很大差异。
Workplace
workplace.com
Workplace 是一种通信工具，可以连接公司中的每个人，即使他们是远程工作。使用群组、聊天和实时视频广播等熟悉的功能让人们交谈和一起工作。 Workplace 是 Facebook, Inc. 开发的企业连接平台，包括群组、即时消息和新闻源的使用。开发由 Workplace 副总裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 领导。
Element
element.io
Element 是一款安全的群组视频通讯应用程序，具有高级群聊隐私设置、团队沟通和生产力功能，同时使用 Matrix 开放网络在家工作。与强大的端到端加密进行协作。群组即时通讯 Riot.im 现已更名为 Element
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美国网络软件公司，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 于 1999 年共同创立，是一家名为 37signals 的网页设计公司。自 2004 年中期以来，该公司的重点已从网页设计转向网页应用程序开发。它的第一个商业应用程序是 Basecamp，随后是 Backpack、Campfire 和 Highrise。开源 Web 应用程序框架 Ruby on Rails 最初是为 37signals 内部使用而创建的，后来于 2004 年公开发布。2014 年 2 月，该公司采取了新战略，完全专注于其...
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
Podbean
podbean.com
完全按照您想要的方式开始播客。借助 Podbean，您可以获得整套服务 - 可靠的播客托管、无限的存储和带宽、促销工具、播客广告和优质内容。超过 18 万人选择 Podbean 来创建他们精彩的播客。立即免费试用。
WorkJam
workjam.com
对齐前线。事实证明，最完整的前线数字化工作场所可以为您的组织带来突破性成果。
Guru
getguru.com
免费开始使用 Guru，这是一个功能强大的公司 wiki，可以消除聊天噪音，为您提供工作中实际需要的信息。
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Legion
legion.co
Legion 业界领先的劳动力管理平台可同时最大限度地提高劳动效率和员工敬业度。
Beekeeper
beekeeper.io
一线员工的必备平台 适合移动员工的移动平台。更好地沟通。协调得更快。完成更多工作。
Speakap
speakap.com
您的集中式内部通信中心，用于在最重要的时候连接、培训和吸引分散的员工。
Rewatch
rewatch.com
为您的整个团队提供支持的视频 Rewatch 是协作视频工作区，旨在帮助团队了解更多信息并快速采取行动。
Dex
getdex.com
Dex 是一款提醒您保持联系的个人 CRM。记住您上次停下的地方，设置提醒以进行联系，并建立更牢固的关系。
Happeo
happeo.com
供 Google Workspace (G Suite) 用户使用的内联网，可促进工作中的沟通、协作和生产力。立即促进知识共享并让您的团队参与其中！
Process Street
process.st
适合企业的清单和工作流程软件。在几秒钟内创建重复流程和标准操作程序。免费开始。
Jostle
jostle.us
Jostle基于云的简单内联网解决方案；提高员工敬业度和内部沟通的下一代内部网。
Zello
zello.com
一体化商业通信解决方案，连接全球 1.5 亿用户。为您的员工提供即时、可重播的语音。
Tixio
tixio.io
使用自定义工作区加快团队合作。添加仪表板、wiki、文件等！通过任务管理和团队对话简化工作流程。
Assembly
joinassembly.com
Assembly 是一个员工敬业度、协调性和生产力提升平台。通过 Assembly，您的团队和/或公司将提高认可度，这有助于吸引、留住和激励团队成员。
Motivosity
motivosity.com
有史以来最灵活的定价结构。中小型企业负担得起，适合任何规模的公司。受到成千上万用户的信赖。立即获取免费演示！
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一个员工体验平台，让每位员工无论身在何处或语言如何，都可以进行个性化沟通，并让他们能够做到最好的工作。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一个云平台，可将人和物与空间连接起来，将建筑物转变为智能空间。该平台利用思科设备作为传感器（Catalyst、Meraki、Webex）和 Spaces 生态系统的强大功能，旨在使建筑物安全、智能、可持续和无缝。 Cisco Spaces 利用思科硬件和传感器（Catalyst、Meraki、Webex）的强大功能，使建筑物安全、智能、可持续，并提供无缝的人员体验。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Talkspirit
talkspirit.com
工作方式不同。很简单。 Talkspirit 通过一体化协作平台简化信息共享、促进交流并简化工作。
CallSwitch
callswitch.net
CallSwitch 是一个托管电话平台，提供高级呼叫功能，为企业提供经济实惠且可配置的解决方案。我们的平台允许用户远程访问他们的办公室，无缝集成在一个统一的电话系统下。
Convo
convo.com
Convo 是一款一体化团队协作和沟通工具。它很简单，并提供协作快节奏团队吞吐量所需的一切。