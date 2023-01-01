替代项 - WorkRails
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一家提供SaaS软件的美国软件公司。该平台提供销售流程软件。 PandaDoc 总部位于加利福尼亚州旧金山，主要办事处位于白俄罗斯明斯克和佛罗里达州圣彼得堡。文档自动化软件即服务，具有内置电子签名、工作流程管理、文档生成器和 CPQ 功能。
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
适合自由职业者和小型企业的最佳客户管理工具。更智能的发票、提案、时间跟踪、付款和合同 前身为 AND.CO。
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
签署文件和表格。容易地。安全地。任何地方。 您所有 PDF 和电子签名工作的一处。 Acrobat 已经做到了。 使用 Acrobat Sign 转变并加快您的工作流程 — Acrobat Sign 是 Microsoft 的首选电子签名解决方案，也是唯一一款在一个软件包中包含 Adobe Acrobat 功能的电子签名工具。
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus 是一个统一的 CX 平台，使您的销售、营销和支持团队能够在单一界面上协同工作。
Dropbox DocSend
docsend.com
免费试用我们的安全文档共享平台。立即知道文档何时打开以及阅读了哪些页面。
Bonsai
hellobonsai.com
200000 多名顶级自由职业者使用的防弹合同、电子签名、提案和发票软件。安心并专注于您的工作。
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts 是一个功能丰富的 CLM 平台，可让您简化合同流程并以降低的成本实现大规模合规性。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
OnePage CRM
onepagecrm.com
独特的 CRM 软件可帮助小型企业专注于并增加销售额。基于 GTD 和销售额 原则上，我们的销售工具包括联系人和渠道管理。
Better Proposals
betterproposals.io
通过 Better Proposals，发送专业的商业提案只需一半的时间。通过深度分析和数字签名达成更多交易。
RFPIO
rfpio.com
RFPIO 提供 RFP 软件，帮助您改进销售提案流程。安排演示以立即减少您的 RFP 响应时间。
Proposify
proposify.com
提案软件使销售领导者能够控制和了解销售流程中最重要的阶段。免费试用 Proposify 14 天。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家总部位于安大略省基奇纳的软件公司，开发用于托管和分析视频性能的软件。公司成立于2010年5月。
Canopy
canopytax.com
Canopy 是一款基于云的会计实践管理软件，包括 CRM、文档管理、客户门户应用程序、工作流程、付款、时间和计费。
Qwilr
qwilr.com
密封每笔交易。通过基于网络的提案脱颖而出并提供世界一流的买家体验，赢得更多。
Practice Ignition
practiceignition.com
将提案、合同和付款全部发送到一个文档中 — 这是一种更快、更有效的管理客户互动的方式。练习点火使其超级e
Quotient
quotientapp.com
成千上万的企业选择 Quotient 为其客户提供五星级报价。商数可以组织您的销售流程，让您看起来不错。
Nusii
nusii.com
停止与 Word、InDesign 和 PDF 作斗争。 Nusii 让您每次都能在更短的时间内创建精美的提案。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad 的合同管理软件是唯一可以让公司在几分钟内自行设计和部署任何类型或复杂性合同的解决方案。
EZLynx
ezlynx.com
比较评级者、代理管理系统 (AMS)、保险网站设计
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap 是面向电子商务、B2B 和 SaaS 公司的在线支付解决方案，专门为在线业务提供全球支付处理和支付网关解决方案。
Loopio
loopio.com
改变您的提案响应流程——并释放您的成长。了解为什么 800 多家公司使用 Loopio 来回答 RFP、DDQ 和安全调查问卷。
Quoter
quoter.com
IT 销售报价软件将永远不一样。 Quoter 是一个报价到现金平台，消除了专业服务的买方和卖方之间的摩擦。立即升级您的销售流程。
Ansarada
ansarada.com
利用 Ansarada 先进的虚拟数据室解决方案始终获得最佳结果。抛弃传统的数据室，立即加入世界顶级交易撮合者的行列。
Concord
concordnow.com
Concord 是最简单的合同管理平台，可用于协作、管理、设计和存储协议。
Momenteo
momenteo.com
用户友好的会计解决方案适合自由职业者跟踪您的工作、费用、旅行等。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper 是领先的供应商和合同生命周期管理平台 (VCLM)，适用于各种规模的公司。在单一解决方案中恢复可见性、控制、保障合规性并管理第三方风险。
DigiFabster
digifabster.com
成本估算软件如何提高 CNC 机械车间的销售额？提供即时在线 CNC 报价有助于机械车间满足客户不断变化的需求。在内部使用，可将您的询价响应时间缩短至几分钟，或使用 DigiFabster 的机械车间报价软件在您的网站上提供 24/7 在线报价和订单。
Legislate
legislate.ai
Legislate 是一家成立于牛津的法律技术公司，让非律师无需法律预算即可轻松安全地创建、管理和搜索律师批准的合同。 Legislate 的合同管理软件建立在专利知识图谱技术的基础上，使合同数据可大规模使用和搜索。
SalesRabbit
salesrabbit.com
领先的现场销售平台现已实现游戏化 游戏化是一款革命性的工具包，可将数据转化为极大提高的销售代表绩效，将销售团队的卓越能力提高 107%。立即在 SalesRabbit 平台上体验吧。
Contract Cardinal
contractcardinal.com
使用市场上最简单、最实惠的合同管理软件，节省时间、金钱和精力。
Contractify
contractify.io
用于在线电子签署、管理和自动化所有合同的合同管理软件。 Contractify 使团队能够在线协作。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen 是一款易于使用且安全的治理软件，其定价适合任何组织，包括先进的合同管理、100% 无纸化董事会会议管理、轻松的实体管理、无缝集成的电子签名提供商和内置虚拟数据室(VDR) - 合而为一。 ContractZen 的使命是帮助组织每天为尽职调查做好准备，为全球数百万中小型企业和非营利组织带来现代治理。我们让高管、投资者和董事会安心无忧。这就是为什么我们的名字是 ContractZen。
Upwex
upwex.io
使用人工智能来改善 Upwork 上的自由职业者和公司的结果的浏览器扩展。 Upwork 的 AI 工具：工作评级、提案生成和 CRM 同步。
Tradogram
tradogram.com
更好的采购管理方式 通过自定义采购订单、请购单和询价来自动化您的采购流程。在 Tradogram 上协商更好的交易、简化审批并完成您的三向匹配。
Linksquares
linksquares.com
法律团队依靠 LinkSquares 通过人工智能驱动的合同管理软件轻松起草、审查和执行协议。
DocSales
docsales.com
您完成交易。我们让他们处于自动驾驶状态。 DocSales 允许您通过您选择的 CRM 零点击、零工作量生成提案和合同。
Pricer24
pricer24.com
分销商、供应商和制造商面临的复杂决策：建议零售价控制、市场和趋势分析、市场报告、产品分析、动态定价。
Papernest
papernest.com
您的所有合同和订阅。只需点击几下，非常简单。 电、煤气、互联网盒、移动套餐、家庭保险、书面报刊等。 👉 100%免费！只需点击几下，即可在一个空间集中、订阅、切换和自由终止所有合同和订阅。
Juro
juro.com
Juro 是一款一体化合同自动化软件，可简化法律合同的创建、执行和管理，为您的团队提供支持。
Jiga
jiga.io
将您的供应商与您组织的通信堆栈同步。自动执行询价、采购订单和订单状态跟踪。
Orgzit
orgzit.com
企业 CRM 的强大功能与 Excel 的灵活性。面向制造商代表和分销商的一体化销售系统。通过从分散的电子表格迁移到单个集中式应用程序来简化销售、报价、服务和财务。
Bidsketch
bidsketch.com
Bidsketch 提案软件可让您在 50% 的时间内创建、电子签署和跟踪具有专业外观的客户提案。
SpringCM
springcm.com
SpringCM 是一个安全的云平台，可跨桌面、移动和 Salesforce 等合作伙伴应用程序管理销售合同和所有类型的文档。 SpringCM 通过先进的工作流程管理整个合同生命周期，自动执行手动任务和复杂流程。 SpringCM 建立在自己的云基础设施平台之上，是一个注重性能、可用性和安全性的内容交付网络。其公司总部位于伊利诺伊州芝加哥。 2016 年，SpringCM 在旧金山和伦敦开设了两个新办事处，并于 2018 年在布加勒斯特开设了办事处。它在合同管理领域获得了所有 Salesforce AppExchange 合作伙伴中最多 5 星的评价。 2018 年 7 月 31 日，D...
Zoura
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Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
WBudget
wbudget.io
WBudget 是一个用于创建、编辑和发送报价和销售建议的一体化网络平台。它是一个灵活的平台，允许通过 Zapier 和 Webhooks 与其他业务应用程序进行多次集成，从而为各种类型和规模的公司提供支持。 WBudget 用户平均在 5 分钟内创建并发送提案，并且可以远程跟踪批准和关闭。
Quick FPA
quickfpa.com
Quick FPA 的免费估算工具将帮助您在很短的时间内创建详细的项目范围，并确保您的项目保持在预算范围内。
Proposable
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Proposable 使您的公司能够轻松创建、跟踪和签署所有提案。从创建和发送可跟踪的基于网络的提案到使用集成电子签名完成交易，Proposable 自动化了整个提案流程。
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使用我们的软件优化定价。用户回答问题，我们创建调查并收集数据。我们的算法可确保质量并以图表形式显示见解。比较人口统计数据和偏好。项目可用于定制见解，价格为 2,000 美元至 4,000 美元。
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Quicklizard 的人工智能定价优化平台可帮助多渠道零售商自动化并优化其定价和促销活动。有了 Quicklizard，零售商知道他们的价格始终与其业务目标保持一致。每个 SKU 都有合适的价格。在每个频道上。每时每刻。
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dealavo.com
Dealavo 是一家为在线商店和品牌提供电子商务分析解决方案的提供商。它专门为电子商店提供价格监控和自动化，并为制造商提供 DPSM（分销、定价、上架、推销）解决方案。 Dealavo 与 32 个市场的公司合作，其中既有国际公司，也有当地市场的代表。