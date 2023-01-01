替代项 - WorkRails

DataWeave

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DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...