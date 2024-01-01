替代项 - Workona
Desktop.com
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适用于远程或混合团队以及数字生活组织者的完整解决方案 - 集中式工作空间是管理基于网络的资源和在线多个团队、项目或业务的更智能方式。
Basaas
basaas.com
借助 Basaas，您可以为每位员工实现无缝数字化工作，同时提高生产力。 Basaas 包括统一集成的数字工作场所和跨应用程序任务管理，可提高您的工作效率。您可以通过独立于设备的数字工作场所为每位同事提供支持，并为团队或部门分发您的应用程序。您还可以将所有任务管理工具集成到总体解决方案中，并在单个解决方案中简化所有员工的日常工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Huler
huler.io
简化和组织工作、生活和娱乐。 HulerHub 是您的软件、网站、链接、文章和内部系统的数字启动板 - 专为企业打造，由您定制。你的工作。你的方式。
AvePoint
avepoint.com
充满信心地合作。 AvePoint 提供最先进的平台来优化 SaaS 运营和安全协作。全球超过 17,000 家客户依靠我们的解决方案来实现 Microsoft、Google、Salesforce 和其他协作环境中的数字工作场所现代化。 AvePoint 的全球渠道合作伙伴计划包括 3,500 多家托管服务提供商、增值经销商和系统集成商，我们的解决方案在 100 多个云市场中提供。 AvePoint 成立于 2001 年，五次荣获微软年度全球合作伙伴奖，总部位于新泽西州泽西城。