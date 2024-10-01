替代项 - WorkClout
MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX 是领先的维护和工作执行软件，专为工业和一线团队设计。我们帮助公司简化维护操作、改善资产管理并赋予员工权力，同时提供可提高利润的见解。作为移动优先平台，MaintainX 为维护、可靠性和运营团队提供了支持物联网的现代化解决方案，受到全球 6,500 多家公司的信赖。如果您正在寻找易于使用和实施的 CMMS 解决方案，那么您就不用再犹豫了。 MaintenanceX 平台管理着超过 1500 万个工作订单和 250 万个资产，并被全球数十万工人使用。它始终如一地帮助客户减少计划外停机并提高资产可用性，同时满足复杂的合规性需求并保证工人的安全。准备好抛弃剪贴板了吗？ Ma...
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture 是一个移动优先的操作平台，为您提供安全工作、满足更高标准并每天改进所需的知识、工具和流程，从而提供更好的工作方式。最初是一个数字清单应用程序，现已发展成为一个用于进行检查、提出和解决问题、管理资产以及随时随地培训团队的平台。安全文化还帮助团队做的不仅仅是在治理、风险和合规性方面打勾，它还可以帮助制定环境、健康和安全标准，并提高卓越运营的标准。通过触手可及的实时数据捕获和可操作的见解，您将始终知道什么有效，什么无效，这样您就可以专注于真正重要的事情 - 每天都变得更好。通过安全文化释放工作团队的潜力，推动您的业务向前发展。
Thrive.App
thrive.app
Thrive.App 成立于 2011 年，提供员工通信和参与应用程序，帮助组织“加强”内部通信。我们直观的内容管理系统使您组织中的任何人都可以负责您的公司通信，创建内容并将其添加到单个员工通信平台，并将其分发到您团队的移动设备。我们的客户范围从中小型企业到最大的跨国组织，他们都在使用 TheAppBuilder 的平台创建和定制自己的员工通信应用程序，以增强内部通信并进一步吸引分布式团队。该软件即服务解决方案使人力资源、营销、内部通讯、企业通讯、IT 和其他专业人员能够为他们的“难以接触”的团队创建和推广重要、相关、及时和定制的信息。那些无法访问或访问电子邮件受到限制的人。与其他公司不同，我...
Nrby
nrby.com
Nrby 是移动团队更智能的沟通方式。 Nrby 由拥有数十年经验的现场操作资深人士创建，旨在方便现场人员、承包商和管理人员在移动设备、平板电脑和台式机上轻松直观地使用。该应用程序具有强大的位置智能功能，为高管、董事和经理提供所有项目、项目状态、任务、工人安全等的全面概述。欲了解更多信息，请访问：https://nrby.com 或发送电子邮件至 [email protected] 了解更多信息。
Epsilon3
epsilon3.io
Epsilon3 的软件平台可管理复杂的操作程序，节省操作员时间并减少错误。它支持项目从集成和测试到实时运营的整个生命周期。 -多个程序/任务的交互式实时同步程序 -嵌入式发布流程，包括批准、编辑、在线反馈和跟踪修订之间的更改 -可查询的运行程序数据库 -手动和自动程序视图和功能 -集成遥测、命令和控制以及任务数据 - 详细的分析、报告和仪表板
Augmentir
augmentir.com
智能数字化推动卓越运营 Augmentir 的互联员工解决方案是一线运营技术领域公认的领导者。 更快地让员工入职，缩短提高生产力的时间，实现有针对性的再培训和技能提升，并根据个人需求为员工提供数字指导。
Tulip
tulip.co
Tulip 是一线运营领域的领导者，正在帮助各种规模和跨行业的公司（包括复杂制造、制药和医疗设备）为其员工配备互联应用程序，从而提高工作质量、提高效率和端到端可追溯性跨运营。该公司是麻省理工学院的衍生公司，总部位于马萨诸塞州萨默维尔，在德国和匈牙利设有办事处。该平台的主要功能包括： - 直观的拖放式应用程序编辑器可让您创建用户友好的应用程序 — 无需编码 - 通过以人为本的应用程序（融合了计算机视觉、联网设备以及与第三方系统的连接）提高操作员的工作效率- 原生边缘连接可让您将机器、传感器、摄像头和智能工具连接到您构建的应用程序 - 通过实时分析和仪表板获得可见性 - 与您已使用的系统、数据库和...
Azumuta
azumuta.com
Azumuta 是领先的无代码平台，可实现车间运营数字化。通过使用 Azumuta 将所有车间文档数字化，您可以在一个地方轻松创建和管理所有文件。忘记笨拙的 Word 和 Excel 文档编辑或使用 Sharepoint。借助 Azumuta，您可以实时收集和更新数据。这样，车间员工始终可以访问最新数据，并避免由于数据不正确或过时而导致的错误和错误。通过将纸质文档转换为数字文档，您将能够随时随地从任何设备访问整个数据库。通过数字化数据捕获和分析过程，您将能够消除手动数据输入，使用来自组合数据源的便捷数据仪表板，并清楚地了解您的制造活动。 Azumuta 基于 3 个主要支柱来提高生产公司的生产...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve 不再采用纸质工作指令、SOP 和检查表，而是在可持续性、生产力、质量和安全方面进行改进，帮助制造、供应链和医疗保健公司加快实现劳动力和卓越运营的进程。这包括我们的：使用平板电脑电子签名进行文档控制、基于视频的快速学习和混合学习工具。除此之外，Nvolve Marketplace 还允许您访问广泛的合作伙伴解决方案，这些解决方案已与 Nvolve 集成并可供使用。您的互联劳动力之旅从学习和发展开始，但会为您的整个企业增加价值互联劳动力改变了工厂和供应链在多个职能部门的管理方式，并且在纳入更广泛的劳动力和卓越运营计划时效果最佳，让您能够正确行事第一次和每一次！ Nvolve 旨在： ...
DeepHow
deephow.com
DeepHow 是第一个用于技能行业知识获取和培训的人工智能解决方案。它本质上是一个视频平台和捕捉应用程序，允许组织在智能设备上捕捉他们的流程，通过云上传到平台，然后利用人工智能对视频进行分段、转录和翻译成适合他们的步骤和相关语言。多语言劳动力。员工可以随时访问视频，从而使他们能够通过公司的专有流程更快地入职并更有效地提高技能。基于文本的 SOP 等传统学习方法无法有效更新，如今的普通员工宁愿转向视频来学习新技能。他们可以直接在屏幕上观看专家的表演，并自己模仿专业知识。创建视频内容并不一定很困难，也不需要专业视频制作团队和昂贵设备的支持。借助 DeepHow 的 AI 支持视频培训平台，让您的...
Tervene
tervene.com
Tervene 通过管理实践数字化与专业辅导相结合，实现卓越运营。 Tervene 将 6 种管理工具结合在一个解决方案中，支持工厂车间的知识管理、流程验证、操作控制、沟通和问题解决。我们为北美和欧洲的工厂提供服务，其中包括玛氏箭牌、赛峰、西门子、通用动力和安赛乐米塔尔等制造业领军企业。使用 Tervene，这些制造商将其管理系统数字化，通过遵守最佳实践来促进高效的管理行为。
QAD
qad.com
QAD 是下一代云制造和供应链解决方案的领先提供商。为了在动荡的世界中取得成功，面对供应中断和需求波动，制造商和供应链必须快速响应变化并无缝优化敏捷性、效率和弹性，以提供有效的客户服务。 QAD 提供自适应应用程序来支持这些自适应企业。 QAD 成立于加利福尼亚州圣巴巴拉，客户遍及全球 84 个国家。数千家企业已部署QAD企业解决方案，包括企业资源规划（ERP）、数字商务（DC）、供应商关系管理（SRM）、数字供应链规划（DSCP）、全球贸易和运输执行（GTTE）、企业质量管理体系(EQMS)，互联的劳动力和流程智能。
vHive
vhive.ai
vHive 是唯一一款能够帮助企业部署自主无人机蜂巢以创建其资产的数字孪生的软件解决方案。要了解更多信息：www.vHive.ai 或 [email protected]