Wordscope 是一款综合性人工智能工具，旨在简化文档翻译过程。它提供了广泛的功能组合，以确保翻译的质量和一致性。 该工具采用神经机器翻译来提高生产力。 Wordscope 允许使用私有翻译记忆库存储和重复使用翻译，从而防止冗余。 包容性术语数据库有助于保持不同类型内容和媒体的一致性。该工具还受益于公共翻译记忆库，可以使用官方多语言网站的翻译。 其他功能包括用于忠实于原始文本的比较修订工具、用于错误检测的质量控制工具以及用于增强风格的同义词列表。 它允许多个翻译人员之间共享项目，为大型作品提供多功能性。该工具支持多种语言。除了技术功能外，Wordscope 还专为远程访问而设计，可在 MAC 或 PC 上的任何位置进行翻译。 总体而言，Wordscope 是专业翻译人员的一体化解决方案，旨在提高生产力和收入。

网站： pro.wordscope.com

免责声明：WebCatalog 与“Wordscope”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。