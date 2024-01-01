替代项 - Wordnerds
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（风格化为 tumblr，发音为“tumbler”）是一家美国微博和社交网站，由 David Karp 于 2007 年创立，目前归 Automattic 所有。该服务允许用户将多媒体和其他内容发布到简短的博客中。用户可以关注其他用户的博客。博主还可以将他们的博客设为私有。对于博主来说，网站的许多功能都是通过“仪表板”界面访问的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 拥有超过 4.75 亿个博客。 截至 2016 年 1 月，该网站每月访问量超过 5 亿，到 2019 年 8 月降至不足 4 亿。
Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
Planoly
planoly.com
通过计算机和手机管理、计划和安排您的 Instagram 帖子。创建一个有凝聚力的 Instagram 源并管理多个 Instagram 帐户。
Sprout Social
sproutsocial.com
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ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易于使用的社交媒体管理软件，可让您保持井然有序、节省时间并轻松管理收件箱、发布、报告、监控和团队协作工具。
Tailwind
tailwindapp.com
感觉就像营销团队的工具。 Tailwind 可以自动化社交媒体营销中最困难的部分，以便您可以更聪明、更快地成长。
Sendible
sendible.com
在社交媒体上提升您的品牌故事。与您的客户和团队合作，在每个平台上规划、发布和衡量内容的成功。
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon 是基于 Facebook、Twitter、LinkedIn 和 Instagram 的社交分析、社区参与和治理构建的社交媒体营销平台。
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker 是一款非常强大的社交媒体分析工具和社交媒体监控工具，受到全球品牌和机构的推荐。
Snoopreport
snoopreport.com
无需安装应用即可查看任何人的 Instagram 活动。使用 Snoopreport Instagram 活动跟踪器查看某人在 Instagram 上喜欢和关注的内容
Iconosquare
iconosquare.com
通过为您的团队提供的独家见解和一流的管理工具，扩大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影响力。开始 14 天免费试用。
Keyhole
keyhole.co
Keyhole 是一家主题标签分析和社交媒体分析公司，为 Twitter、Instagram 和 Facebook 提供带有主题标签跟踪的实时数据。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Sociality.io
sociality.io
团队管理社交媒体渠道所需的一切。 构建可扩展的协作工作流程来安排内容、分析绩效、管理参与度和监控竞争对手。
Exolyt
exolyt.com
领先的 TikTok 分析工具，可帮助企业分析 TikTok 帐户、获取富有洞察力的报告并导出数据。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. 是一家基于云的自助式商业智能应用软件公司，总部位于加利福尼亚州洛杉矶。该公司以创建业务仪表板应用程序而闻名，该应用程序旨在分析、转换和报告来自不同集成商业智能源的数据。它是一款免费增值应用程序，用于在一个地方跟踪和监控所有业务指标。虽然其核心市场仍位于美国，但 Cyfe 一直在全球扩张，目前在全球 15 个国家开展业务。
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