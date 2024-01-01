替代项 - Wizikey
Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...
Awario
awario.com
免费开始品牌监控！跟踪网络资源上的提及，分析您的竞争对手，监控您的利基影响者，并在社交网络上寻找潜在客户！
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Dataminr
dataminr.com
客户依靠 Dataminr 的人工智能平台来获取高影响事件和新兴风险的早期信号，从而充满信心地做出反应并更有效地管理危机
Brand24
brand24.com
Brand24 可让您即时访问网络上有关您品牌的提及。
Cision
cision.com
Cision Ltd. 是一家公共关系和赢得媒体软件公司和服务提供商。该公司在开曼群岛注册成立，总部位于伊利诺伊州芝加哥；与世界各地的客户一起。该公司于 2017 年 6 月通过反向并购上市。除了基于网络的公关和赢得媒体软件即服务 (SaaS) 套件 Cision Communications Cloud 之外，该公司还拥有在线宣传和媒体服务 PRNewswire、PRWeb、Bulletin Intelligence、 L'Argus de la presse、Help a Reporter Out (HARO)、CEDROM-SNI、Prime Research 和加拿大新闻专线。该公司在...
Mention
mention.com
获取一款一体化工具，让您能够倾听受众的意见、发布精彩的帖子并回复客户。
Critical Mention
criticalmention.com
一流的电视、广播、新闻、播客和社交媒体监控服务，以及业内最准确的媒体联系数据库。
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream 是一款基于网络的软件，可帮助世界上最优秀的营销人员推广他们的产品、服务和内容，以建立链接、口碑和品牌。
BuzzSumo
buzzsumo.com
找到效果最好的内容。与重要的影响者合作。 利用我们的内容洞察来产生想法、创建高性能内容、监控您的表现并识别影响者。 BuzzSumo 提供 8b 篇文章、4200 万个网站、300t 参与度、50 万记者和 4.92 亿个问题的内容营销数据，为超过 50 万营销人员的策略提供支持。
Business Wire
businesswire.com
新闻稿发布和监管披露领域的全球领导者。公共关系和投资者关系专业人士依靠美国商业资讯来实现广泛且有针对性的市场覆盖。
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions（以前称为 MediaMiser ）是一家为公共关系和营销专业人士提供媒体监控和分析软件以及专业服务的提供商。 Agility PR Solutions 使用专有技术来监控、汇总、分析和共享来自社交、传统和数字媒体的 200,000 多个来源的内容，向客户提供详细的分析报告和每日简报，其中包括多家财富 500 强公司和加拿大政府机构，例如2014 年 7 月，提供业务流程、技术和咨询服务的美国公司 Innodata Inc.（纳斯达克股票代码：INOD）收购了 Agility（当时的 MediaMiser）。 2014 年 12 月，MediaMise...
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
Prezly
prezly.com
Prezly 是一个讲故事的平台，帮助组织发布、分发和拥有他们的故事，以吸引粉丝。
PR Newswire
prnewswire.com
美通社的新闻发布、定位、监控和营销解决方案可帮助您与全球目标受众建立联系并互动。
Muck Rack
muckrack.com
使用 Muck Rack 寻找记者、为您的故事获取媒体报道、监控新闻并报告您的公关影响。记者可以建立作品集并加速他们的职业生涯。
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newswriter.ai 由 Newsworthy.ai 团队创建，是一款由 GPT-3 OpenAI 驱动的生成式 AI 新闻稿撰写工具，可帮助您在几分钟内创建引人注目且引人注目的新闻稿。始终建议人工编辑——切勿完全依赖人工智能。
Diffbot
diffbot.com
无需网页抓取的网页数据。通过 Diffbot 查询网络上万亿条连接的内容或按需提取它们。
Contify
contify.com
Contiify 是一个支持人工智能的市场和竞争情报平台，用于跟踪竞争对手、客户和行业细分的信息。
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ 将改变您的媒体关系。您可以在一处构建媒体列表、分发新闻稿、宣传您的故事并阅读新闻稿报告。它使您可以即时、轻松地分享新闻。
Storiad
storiad.com
Storiad 帮助作者规划、部署和管理数字图书促销活动，以吸引合适的图书受众，从而提高图书认知度并增加图书销量。
AlphaSense
alpha-sense.com
市场情报和搜索平台 在几秒钟而不是几小时内发现见解 通过在广泛的内容中轻松跟踪公司、主题和行业（已索引、可搜索且全部集中在一个地方），跟上市场的步伐。
CoverageBook
coveragebook.com
更快地制作覆盖率报告。设计精美的报告具有值得您自豪的可信公关指标。
RadioKing
radioking.com
RadioKing 是创建和广播您自己的在线广播电台的第一平台。该解决方案还提供统包服务来支持广播电台的数字开发（网站、移动应用程序、联网扬声器、电视和汽车）。如今，他们在 170 个国家/地区拥有 3,000 多个广播电台。 RadioKing 始终寻求新的挑战，想象并开发新的解决方案来塑造明天的无线电。
Signal AI
signal-ai.com
在无尽的数据海洋中，Signal AI 能够提供清晰的信息，帮助您做出自信、明智的决策。 Signal AI 平台每天都会以 75 种语言将超过 500 万篇文章纳入 226 个市场，以生成决策见解。 • 增强您的公关策略 - 提升您的沟通水平、保持媒体领先地位并有效管理风险。 • 精确审计- 为您的审计策略配备全面、可靠的数据，确保您不错过任何一个环节。 • 投资、提升- 消除噪音并获取准确、及时的信息，优化您的每一步行动。 • 精确的可持续发展领导力- 将您的品牌声誉与不断发展的可持续发展环境相匹配，确保您的ESG 活动与现实世界的结果保持一致。 • 将人工智能支持的情报集成到您的风险工作...
Sourcery
sourcery.ai
吸引更多客户。获得高质量的反向链接。不再想知道如何获得免费宣传。我们的软件可以帮助您自己获得高质量的反向链接。如此简单，就像魔术一样。 » 提高品牌知名度 » 更多入境流量和潜在客户 » 推介 HARO 的策略和指导
JustReachOut
justreachout.io
公关软件和指南可帮助您获得发展业务所需的曝光度。了解一位记者是否适合您的故事，请主动联系。我们的软件可以让您找到最相关的记者、出版物、新闻机会、播客和失效链接，这样您就可以充满信心地进行宣传。我们的 PR PRO 计划训练您采用最佳的策略和策略，以便您开始持续产生一致的曝光。搜索 我们的搜索引擎通过针对每个焦点的专用搜索渠道来显示最相关的记者、内容和新闻机会。外展 使用预先填充的推介模板可以产生最高的打开率和响应率。根据我们 5,000 多名用户的见解跟踪您的推介分析。指导 通过使用独特的对话开头和公关策略，让您的公关宣传从竞争对手中脱颖而出，所有这些都在我们的公关培训视频和平台内指南中进行了...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
NewsWhip Analytics
newswhip.com
了解公众如何参与任何主题。 分析并报告超过 7 年的网络和社交媒体公众参与数据。
NewsWhip Spike
newswhip.com
通信团队的实时媒体监控。 将网络和社交内容的实时提要与公众参与数据相结合，以识别和预测重要的内容
PeakMetrics
peakmetrics.com
自动收集和报告媒体报道。 PeakMetrics 从数百万个非结构化跨渠道媒体数据集中实时提取见解并创建可操作的数据。
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire 凭借其对客户支持的卓越承诺，积极塑造了公关发行服务行业。我们提供更大的覆盖范围和更大的可见性，以便您可以获得更好的通信支出回报。在线扩大您的品牌知名度并帮助影响您所在行业的关键人物。
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite 是一家科技媒体出版物，专注于向观众介绍人工智能、加密货币和游戏等新兴技术，并报道科技行业的最新新闻。
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net 是一款公关和新闻稿分发软件，每天被来自不同国家的数百家媒体使用。借助 Publifix.net，公关和营销团队只需点击几下即可轻松与数千名附属记者分享他们的内容。为了确保最佳的分发结果，Publifix.net 允许根据语言、国家/地区和类别进行分段公关内容分发。备受好评的功能包括即时访问平台的注册媒体数据库、新内容提醒以及实时下载通知。 Publifix.net 是公关机构、营销和传播团队以及各行业企业传播部门的理想工具。
PRShots
prshots.com
在线图像/视频和新闻稿库 PRShots 是一个出色的工具，可让媒体和影响者访问高分辨率图像、视频和新闻稿。如果您选择 PRshots 来托管您的图像和新闻稿，您将可以立即访问由全球 30,000 多家媒体组成的社区，这些媒体被该网站所吸引，因为能够快速轻松地下载来自 Next、Marks and Spencer 等 150 多个品牌的图像、Liberty、Matalan、Primark 等等，只需一次登录即可集中在一处。
Press Hook
presshook.com
Press Hook 是一个技术驱动的公共关系市场，将品牌与媒体联系起来。创建您的个人资料，向相关记者提交样本，并让您的品牌在《福布斯》、《Esquire》、《Good Housekeeping》、《Today》等顶级出版物中被提及。
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile 是您客户至上的新闻专线和监管备案团队，为您提供业内其他任何地方都找不到的服务和支持。我们的综合电路向全球投资者、分析师和机构受众发布新闻，同时通过主要经纪商终端、金融数据库、聚合商、媒体等确保遵守所有证券交易所的规定。选择 Newsfile，享受由经验丰富的专业人士提供的卓越服务，他们会带来改变。
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng 是尼日利亚受众排名第一的在线和娱乐新闻出版商，每月通过我们的网站满足超过 2000 万独立读者的新闻需求。我们发布各种新闻和社论内容，包括娱乐、商业、政治、时事和人文故事。
JournoLink
journolink.com
JournoLink 是让您的企业在媒体上曝光的最快、最简单的方法，它是一款易于使用、易于学习的宣传软件，可帮助您的小型企业与大量受众进行沟通。新闻稿分发、在线发布、媒体请求和新闻发布室。 JournoLink 为公关新手提供支持和学习资源。对于新闻稿，它还提供文案服务。该平台利用自动化技术向记者分发与英国选定的部门和地点相匹配的新闻稿。每篇新闻稿都会在 BusinessNews.org 上发布以进行搜索引擎优化，并在客户的新闻发布室中发布。 JournoLink 提供了一组分析来显示新闻稿的效果。媒体请求可以按部门和位置设置，并通过电子邮件直接发送给用户。
Software Connect
softwareconnect.com
Software Connect 帮助企业和组织找到更好的软件。 Software Connect 网站是一个免费资源，可供企业查找从 ERP 到 WMS 以及介于两者之间的所有内容的软件评论。 此外，Software Connect 的软件专家团队还为企业和组织提供免费电话咨询，为他们如何实现项目目标提供建议。 Software Connect 的目标是简化软件搜索过程。
Coinscribble
coinscribble.com
什么是Coinscribble？ Coinscribble 是一个面向加密货币、区块链、Web3 和 NFT 行业的新闻稿通讯服务平台。 Coinscribble 旨在帮助 Web3 公司获得 CoinTelegraph、CoinMarketCap、Benzinga、Binance、Yahoo Finance 等领先加密媒体和新闻平台的有保证的优质报道。 Coinsscribble 的幕后黑手是谁？ Coinscribble 的背后是 Coinbound，这是一家领先的 Web3 营销机构，其客户包括 MetaMask、Cosmos、eToro 和 Voyager。 Coinbound 已建立...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News 是一个领先的新闻平台，提供来自阿富汗和世界各地的最新、准确的新闻。我们经验丰富的记者团队致力于为读者提供可靠且公正的新闻。此外，我们还坚信分享良好服务的重要性，特别是在阿富汗女孩的教育方面。我们认为，教育是一项基本权利，每个人都应享有这项权利，无论其性别如何，我们致力于促进和倡导阿富汗女孩的教育。我们相信，通过教育，我们可以赋权和提升社区，我们努力通过我们的平台激发积极的变革。
PR Fire
prfire.com
使用 PR Fire 传播新闻并获得关注！在 Google 上排名更高 提高销售额 建立您的品牌 提升您的个人资料 获得更多曝光 成为权威
ClickPress
click.press
借助出色的一键式功能，像专业人士一样掌握您的 WordPress 网站。释放您网站的潜力并体验无限的性能和快速加载，以获得卓越的在线形象。
3BL Media
3blmedia.com
3BL Media 为世界领先的公司提供目标驱动的传播。我们无与伦比的发行、领导力和编辑平台激励和支持全球可持续发展业务，覆盖超过 1000 万变革者。
PR Wire Pro
prwirepro.com
向超过 250 个新闻网站分发新闻稿 - 24 小时编辑团队 - 快速分发 - (800)460-2502 向 Google 和 Apple News、ABC 和 NBC 附属网络、CBS 和 FOX 附属机构、数字杂志和数百家机构快速分发新闻稿其他新闻网络。让您的网站在 Google 新闻中快速编入索引，并使用 PR Wire Pro Distribution 建立指向您网站的反向链接。 (800) 460-2502 - 24 小时编辑人员 - 新闻稿分发起价 59 美元 - https://prwirepro.com 向 250 多个主要新闻网站、记者、社交源分发新闻稿。
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire 是一个独立的声音，为世界各地的人们提供简洁、可访问且相关的网络安全新闻和网络安全播客。
Faselis Growth
faselisgrowth.com
Faselis Growth 为小型企业提供了一种简单的方法，可以将新闻稿直接快速发送给国家和地方媒体。与该类别中的许多其他服务不同，Faselis Growth 提供易于发现的分段媒体列表、易于填写和编辑的新闻稿模板以及实时发布交付报告。全部成本比竞争对手低 70%。
PressPog
presspog.com
PressPog 是一项新闻稿服务，经过 SEO 优化，可确保良好的分发和易用性。当我们查看市场定价时，通常很难负担得起。我们的团队希望通过为您撰写文章来使新闻稿变得经济实惠、节省时间，并总体上发布更多新闻稿。 PressPog 将帮助您的品牌知名度并增加网站流量。
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire 是一个面向金融和金融科技公司的新闻通讯联合平台。公司采用高度针对性的方法，利用 FinanceWire 在金融界的领先媒体上广播新闻。
eReleases
ereleases.com
向需要的记者分发新闻稿。可衡量的结果加上美通社。小型企业客户对我们评价最高。
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Press Release Newswire 是一项新闻稿分发服务，面向希望通过社交媒体和传统新闻渠道传播新闻以接触受众并管理访客、销售和品牌知名度的企业。
PR.com
pr.com
PR.com 是一个网站，您可以通过企业、产品和服务目录、新闻稿分发等来宣传您的业务，PR.com 是一个一站式商店商业市场。
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire 是一家新闻稿公司，帮助企业联系国际新闻机构并在信誉良好的媒体上发布内容，包括 APNews、MarketWatch、Yahoo! News、AsiaOne 以及 500 多个媒体端点。凭借技术的力量和对客户满意度的承诺，MarketersMEDIA 提供直观且简化的新闻稿提交体验，帮助企业实现品牌塑造和业务影响。
PRnews.io
prnews.io
PRNEWS.IO 保证赞助内容在世界各地的在线媒体中的展示位置。该平台将帮助您提高潜在合作伙伴和投资者的知名度，提高您的销售额并获得链接效果。无需再为搜索数百个平台来分享您的新闻或故事而烦恼。在数字世界中，任何人只需从地球上的任何地方点击几下，就可以在网上受到关注。评估适合您需求并能为您带来最佳结果的平台。只选择完美的以获得最多的观看次数。借助 PRNEWS.IO，任何公司，无论其位置或规模如何，都可以将其内容推送到领先媒体公司的新闻源中。我们涵盖新闻机构、特定行业网站或主题博客，帮助我们的客户发展并赢得受众。 PRNEWS.IO 致力于迅速解决财经物流、翻译和媒体策划等问题。我们一直在发展...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire 于 2015 年由来自 Marketwired、美国商业资讯、美通社、道琼斯和其他领先金融和企业新闻机构的前高管团队创立。每天发布和分发数千份新闻稿，竞争空前激烈。 iCrowdNewswire 通过增强传统发布服务、利用最新的人工智能技术、地理和人口目标定位、基于人工智能的翻译、精心策划的电子邮件分发、交付到高级数据库以及通过语音数字助理进行额外分发等方式添加优质和利基分发功能，从而在竞争中脱颖而出。 Amazon Alexa 可直接接触您的受众，立即提升您的品牌知名度并提高转化率。借助我们易于使用的创新产品，您可以扩大新闻稿的影响力。 iCrowdNewswi...