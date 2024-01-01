Wizdeo 是一家领先的 YouTube 数字代理机构，与欧洲顶级品牌合作，迄今为止，共有超过 160 个品牌内容视频为其客户产生了超过 5500 万次自然观看次数。我们与所有行业领域合作，包括快速消费品、游戏、移动应用、玩具和非政府组织。 Wizdeo 的代理和 MCN 业务得到 Wizdeo Analytics (analytics.wizdeo.com) 的支持，这是一种专有的大数据工具，可跟踪和分析全球超过 70 万个频道，其中包括 1.7 万个品牌频道、5500 万个视频、4000 万个用户。 Wizdeo Analytics 为创作者和品牌提供自动和个性化的建议，以进一步发展其频道的受众并基准竞争：YouTube 市场份额、顶级影响者和最佳广告活动。 Wizdeo Analytics 还可以将 Youtube 创作者与品牌对特定品牌内容活动的需求进行匹配，并允许他们通过有影响力的受众群体来定位最有利可图的受众群体。

目录 :

网站： analytics.wizdeo.com

免责声明：WebCatalog 与“Wizdeo Analytics”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。