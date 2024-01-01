Wiser Media是一个专注于文化和科技的智能社交图书馆。它提供了一个平台，用户可以在其中发现和访问由终身学习者社区推荐的精选播客、视频、文章和新闻通讯。 内容根据用户的口味进行个性化，提供量身定制的体验。该平台不仅帮助用户保存和组织数字内容，还培养了一个学习者社区，他们聚集在一起发现精心策划的高质量内容并互相学习。 它的目的是通过利用人工智能支持的智能功能将文章、播客、视频、新闻通讯和有声读物链接转换为包含章节的库，从而解决信息过载问题。 这允许用户创建自己策划的内容集合，从而更轻松地查找和访问相关材料。 Wiser Media 提倡将策展视为一种慷慨行为，而不是不民主或精英主义。 它强调分享用户喜爱和鼓舞人心的内容。该平台旨在满足好奇的个人和社区的需求，他们寻求组织知识并将其智力追求可视化。 它旨在为用户提供一个集中中心，以便在一个地方访问和探索不同的内容。 Wiser Media 是 Wiser Media Labs 的一个项目，Wiser Media Labs 是一家重视用户反馈和询问的公司。 该平台位于伦敦，并在 Maybe Medya AŞ 的版权下运营。

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