替代项 - Wildsparq
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
专家提供的在线用户体验设计课程，具有行业认可的证书
Hone
honehq.com
提升团队的技能。 Hone 提供可扩展的经理培训，将一流的实时学习体验与行为改变平台相结合。
Project Management Institute
pmi.org
我们通过全球认可的标准、认证、资源、工具、学术研究、出版物、专业发展课程和交流机会，推进职业发展、提高组织成功并进一步成熟项目管理专业。
SHRM
shrm.org
SHRM（人力资源管理协会）致力于创造更好的工作场所，让雇主和雇员共同成长。作为所有工作、员工和工作场所的代言人，SHRM 是影响当今不断变化的工作场所的问题上最重要的专家、召集者和思想领袖。 SHRM 在 165 个国家/地区拥有 300,000 多名人力资源和业务高管成员，影响着全球超过 1.15 亿工人和家庭的生活。
TalentPulse
talentpulse.net
利用 Retensa 的全套人才分析解决方案诊断、预测和预防人才流失。
The Forem
theforem.co
用于实时队列培训的可扩展基础设施 Forem 易于使用的平台使 L&D 领导者能够同时培训 10-10,000 多名员工。
Talaera
talaera.com
面向全球团队的商务英语培训。 Talaera 为您的国际工作场所提供个性化和按需学习解决方案，为在不同渠道、时区和文化的快节奏环境中进行沟通的专业人士提供培训。帮助您的团队提高业务沟通技巧 - 演示、虚拟会议、谈判、专业电子邮件、发音、跨文化沟通...个性化计划，包括 1:1 课程、小组课程、研讨会、网络研讨会或 Mix'n'match。
Learnexus
learnexus.com
我们提供持续改进企业培训、精益六西格玛培训计划和敏捷辅导的在线解决方案。
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ 是一家培训资源的出版商，旨在培养优秀的人际交往能力。该公司提供各种基于研究的产品，包括纸质和在线评估、体验式游戏、模拟和可重复的培训计划。
DeGarmo
degarmo.com
德加莫集团开发和分销创新的人才评估和发展解决方案，帮助客户最大限度地提高收入增长、生产力和劳动力稳定性。
StarAgile
staragile.com
StarAgile 成立于 2016 年，现已发展成为培训和咨询领域的领先巨头，通过提供一流的世界级在线培训来帮助全球的学生和专业人士。我们拥有一群充满激情的专业人士，他们致力于在不断变化的技术进步中满足行业的需求，并满足您的所有需求。我们的服务遍及全球 25 多个国家/地区，包括美国、英国、阿联酋、新加坡、澳大利亚和印度等，我们已经建立了跨越国界的坚实的全球足迹，覆盖了来自四面八方的学生。我们充满激情和敬业的专家团队已成功培训了超过 3,00,000 多名学生和专业人士，涉及敏捷和 Scrum、项目管理、质量管理和 DevOps 等多个领域，并致力于提高您的卓越水平并加速您的发展职业生涯！
Pryor Learning
pryor.com
作为 40 多年来学习行业的领导者，Pryor 通过提供全面、实惠且便捷的商业、合规和安全培训，帮助超过 1100 万人实现了职业目标。
HeartMath
heartmath.com
HeartMath 由 Doc Childre 于 1991 年创立，旨在帮助个人、组织和全球社区将心脏智慧融入他们的日常生活体验中。
Cognician
cognician.com
Cognician 通过可扩展、个性化、数据驱动的数字体验激活员工行为改变，在 30 天或更短的时间内实现可衡量的变化。这种基于神经科学的方法以行动、后续行动、反思和社会参与为基础。 Cognician 的用户友好界面基于聊天和互动，引导员工采用新的思维方式并采取行动，以实现个人发展、团队协作、创新和生产力。
Qtrainers
qtrainers.com
Qtrainers 是一个帮助企业与企业培训师建立联系的平台，反之亦然。搜索并发现您所在城市附近即将举行的培训活动。
Launch 360
launch-360.com
Launch 360 是一款 360 度反馈领导力评估工具，有助于评估组织内个人的领导技能和能力。该工具旨在衡量 6 个关键领域： 高管风采 领导力 员工管理 关系管理 自我管理 社会意识 沟通 无需安装任何系统平台，避免复杂性并提供简单的自我管理方法。该过程是保密的，确保匿名并促进诚实和公开的反馈。 Launch 360 领导力评估工具的开发旨在实现当今的快速部署。不过，我们还提供自定义包含特定问题的部分的功能，以满足您的 0 组织需求。
JourneyLab
journeylab.io
JourneyLab 是新的业务成果平台，可帮助组织更加关注重要的事情。该平台有助于提高您想要实现的结果的透明度和清晰度，同时拥有内置工具来培养整个组织实现这些结果所需的纪律。它适用于： - 正在经历转型、增长和交易的公司 - 将人置于变革中心以获得更好结果的高管 - 想要被倾听、信任和支持以交付成果的团队 该平台： 1. 使高管和管理人员通过无缝促进整个组织的信息流来做出更好、更全面的决策 2. 通过为团队提供可按需使用的模块化工具、工作流程和模板，使团队能够快速交付价值 该平台的构建灵活且适应性强- 在组织运营环境不断变化的环境中，JourneyLab 的平台可以快速实施，并将与您的人员和...
Coachello
coachello.io
Coachello 是数据驱动的个性化人员支持。 Coachello 通过 MS Teams 和 Slack 24x7 按需提供世界一流的绩效提升辅导。专业辅导具有变革性、完全个性化，但成本高昂、不可扩展且没有指标。 Coachello 以最有效、最可衡量的方式解决了这个问题。
Lingo Live
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Lingo Live 的定制沟通辅导计划可以帮助您的整个团队自信地做出贡献并实现公司最雄心勃勃的目标。
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通过 LEADx 将千禧一代管理者转变为传统领导者！ LEADx 是您的经理实际使用的领导力培训。该平台结合了行为科学、人工智能和专家内容，可显着改善领导行为、员工敬业度和生产力。
Nexeo HR
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Nexeo 帮助求职者在呼叫中心、制造、航运和其他轻工业行业找到工作
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我们帮助像您这样的客户成功经理和客户成功团队不仅了解推动客户成功的最佳实践，而且了解如何应用它们来解决客户成功专业人员在与客户合作时面临的实际日常挑战。通过 SuccessCOACHING 学习计划，您可以访问由经验丰富的客户成功专家设计的策划学习路径、帮助您了解如何应用所学知识的真实练习、不断改进的课程以了解最新动态最佳实践和经过认可、行业认可的认证，证明您对专业发展的承诺。我们总结了与 750 多家公司合作中获得的见解，并创建了全面、易于遵循的客户成功培训计划，受到全球领先公司的 CSM 的信赖。
EchoSpan
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EchoSpan：360 度反馈公司