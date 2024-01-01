WhoIsHostingThis.com 是一个网站管理员工具，可让您发现任何网站使用哪个网络主机。 大多数网站管理员工具都在努力解决这个简单的问题：谁真正托管网站？ 例如，NetCraft.com 可能会给您这样的印象：HostGator.com 是由 The Planet 托管的。显然不是——它是由 HostGator 托管的！ -但他们租用了 The Planet 数据中心范围内的空间。 如果您需要紧急提出 DMCA 投诉、诽谤文件或报告 DDoS 攻击，那么了解真正的网络主机非常重要。 WhoIsHostingThis.com 使用多个数据源来提供更准确的结果，并提供网络托管品牌的评论、托管比较工具和 DMCA 删除服务。 该工具已在《纽约时报》、LifeHacker 和 Download Squad 上得到专题报道。 英国政府和英国首席警察协会也使用它来追踪网站主机。

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