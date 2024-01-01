替代项 - WhenNow
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
JotForm
jotform.com
如果您需要在线表格来生成潜在客户、分发调查、收取付款等，JotForm 非常适合您。请访问 JotForm.com 了解更多有关我们如何提供帮助的信息。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Greenvelope
greenvelope.com
优雅、环保的数字邀请函 + 适合现代主人的 RSVP 跟踪。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一个易于使用、免费的在线票务系统，适用于任何类型的场地或活动。在线推广、管理和销售您的活动门票 - 全部免费！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Regpack
regpack.com
注册、收费和管理您的客户。 Regpack 是一种入职解决方案，允许组织在线注册并为其服务收费。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
AnyRoad
anyroad.com
领先的体验式营销平台，用于运营和优化活动和体验、提高品牌忠诚度并提高投资回报率。
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Townscript
townscript.com
想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
Trybooking
trybooking.com
通过澳大利亚最受欢迎的活动预订系统在线销售门票。 从小型聚会到大型节日，我们的活动预订系统都能满足您的所有活动票务需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Freshtix
freshtix.com
Freshtix 由拥有多年销售数百万张门票经验的团队创立，是百年奥林匹克公园、Clear Channel、Hard Rock Cafe、Callenwolde Fine Arts Center、喜达屋酒店等领先组织值得信赖的端到端票务合作伙伴。更多的。 Freshtix 提供活动注册和票务技术，同时非常简单，组织者可以在网上发布活动并进行推广。 Freshtix 致力于在从活动创建到现场嘉宾名单和门票入场的整个过程中为您和您的客户提供支持。我们出色的团队已准备好为那些想要组织并参与大型现场活动的人们提供服务。
Tixologi
tixologi.com
Tixologi 是基于区块链的票务软件，可让活动制作人、场馆和团队控制其票务。 Tixologi 使活动主办方能够从二次销售和收藏品销售中获取新的收入来源，了解所有持票人而不仅仅是购票者，消除欺诈门票并更深层次地吸引粉丝。
TicketWeb
ticketweb.com
在 TicketWeb 上通过独立音乐会、喜剧、俱乐部、剧院、节日活动门票探索您的现场体验
TicketSignup
ticketsignup.io
TicketSignup 全面、免费、端到端的票务平台提供从营销工具到活动日管理的解决方案，因为我们相信每个人都应该拥有强大的技术来改善他们的活动。
TicketLab
ticketlab.co.uk
立即安排您的活动并开始售票！ Ticketlab 完全免费且超级易于使用，我们将随时为您提供帮助。
Ticket Generator
ticket-generator.com
门票生成器是一种在线软件工具，使活动组织者可以轻松生成一次性活动门票，并使用智能手机应用程序对其进行验证。该工具快速、易于使用且价格实惠。使用门票生成器，活动组织者可以在几分钟内设计、生成和分发活动门票，无需图形设计师或昂贵的设计软件。门票可由授权人员在入场时使用任何配备门票阅读器应用程序的智能手机进行验证。不需要昂贵的扫描硬件。活动结束后，组织者还可以详细了解活动出席情况。 Ticket Generator是二维码技术工具领先提供商Scanova的最新产品。 Scanova 已帮助 114 个国家/地区的 100,000 多家企业生成用于促销和运营用例的二维码。
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer 是一个全方位的数字票务解决方案，采用 web3 技术为支持大型活动提供无缝体验。
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
“不是票务公司……” Ticket Fairy 是一个全栈营销和分析解决方案，可帮助活动公司通过扩大影响范围、提供更多数据并降低运营成本来增加收入。举办活动是一个巨大的风险。
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events 是一款票务软件、活动管理和筹款/组织平台，适用于活动、娱乐场所、俱乐部、晚会、会议、剧院、制作人、发起人、非营利组织等。
EventRegist
eventregist.com
赛事登记是任何人都可以轻松宣布赛事、预结算和申请、参与者管理的服务。
AttendStar
attendstar.com
活动票务软件+营销和物流。与合作伙伴一起举办一场精彩的活动，引导您参加一场有利可图且神奇的活动。
Weezevent
weezevent.com
在几分钟内创建您的定制在线门票。只需点击几下即可创建和发布您的活动，或将票务插件集成到您的网站和 Facebook 页面，然后准备出售您的门票、发送邀请、注册与会者并在线管理您的会员资格！
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager 是领先的活动和宾客管理平台，帮助公司简化客户娱乐并提高投资回报率。它提供方便、简单的技术来管理企业体育和娱乐门票、创造卓越的宾客生命周期体验，并实时报告所有参与的有效性。 TicketManager 是 Verizon、FedEx、Adidas、Anheuser-Busch、Nissan 和 Mastercard 等 500 多家全球知名公司以及 NFL、NBA、MLB、NHL、MLS 和 NCAA 中数百支职业球队和大学球队的选择。 TicketManager 总部位于加利福尼亚州卡拉巴萨斯，在全球设有六个办事处，每年管理和自动化超过 3000 万份邀请、注册和门...
The Ticketing
theticketing.co
“The Ticketing”是一个尖端的活动票务平台，它将活动组织者与观众无缝连接起来，彻底改变了人们发现、购买和体验活动的方式。这个用户友好的平台拥有时尚的界面，为活动组织者提供强大的工具来轻松创建和定制活动。活动组织者可以轻松设置活动、定制门票类型并管理座位安排，确保规划过程顺利高效。
CrowdComms
crowdcomms.com
无论您是举办现场活动还是混合活动，我们都将帮助您提供与会者喜爱的灵活且品牌精美的活动应用程序。 Web 或本机或两者兼而有之，与会者发现它易于访问且易于使用。请与我们讨论您的具体活动要求。我们的方法是协作的，您的应用程序可以通过多种方式进行定制。
Corsizio
corsizio.com
Corsizio 是一个活动注册平台，使教师和活动组织者能够快速轻松地为任何课程、课程、研讨会、培训课程、教育计划或类似活动创建活动和注册页面。它具有领先的技术、简单易用的现代化用户界面、最高的行业标准安全性以及一流的客户服务。 Corsizio 的创建源于我们对教学、学习以及帮助其他人以最愉快和最有效的方式追求自己的才能和热情的热情。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一个也是唯一一个将人工智能和自然语言处理 (NLP) 集成到电子邮件、聊天和其他通信渠道中以实现预约安排、活动管理和排队自动化的全球企业解决方案。 JRNI 的人工智能驱动的自动化管理客户沟通、持续读取客户响应并做出反应。您的员工只需检查他们的日程安排、准备并提供出色的客户体验。简单、高效、轻松！ JRNI 预约：提供独一无二的一对一约定！ JRNI 的转化优化在线客户预订旅程提供 1-2-3 预约安排和一流的体验，可针对任何品牌的外观和感觉进行定制。 JRNI 用户友好且直观的员工工具使您的员工可以轻松管理预约的各个方面，从重新安排、取消或预订到跟踪客户详细信息和预约结果。 J...
Eventsize
eventsize.com
体验生活！查找要做的事情并参加您所在城市即将举行的活动
EventHub
eventhub.net
EventHub 将您的活动参与者连接到他们所需的信息，以便从您的活动中获得最大收益。 EventHub 利用移动设备和 HTML5 的强大功能来提供基于与会者的相关工具。
Booked it
booked.it
我们的故事始于 Licklist，它成立于 2015 年，是一个夜生活行业聚集在一起的社区。到 2020 年，我们拥有 600,000 名用户，年总销售额 600 万英镑，列出了 6000 个夜生活场所。我们的 Licklist 品牌比以往任何时候都更强大。但我们想加强我们的服务。 2019 年，我们开始为休闲、旅行和酒店行业的企业对企业市场提供预订管理软件。 2020 年，事情真正火爆起来，当时我们利用移动点餐和餐桌预订等技术帮助数百个场所做好了在封锁后重新开放的准备。我们为帮助小型企业过渡到新的工作方式而感到自豪，使他们不仅能够生存，而且能够蓬勃发展。现在，我们有超过 600 家企业使用 ...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand 是一款在线注册和摘要管理软件，适用于现场、虚拟和混合活动，旨在减轻活动组织者的困扰，并为与会者提供无缝体验。
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento 专注于有趣的艺术、手工艺和烹饪课程。由于这一重点，我们为该类别提供了比其他提供商更好的体验。我们提供的小部件可帮助教师从自己的网站获取和管理预订、公共即时预订日期、私人团体请求以及礼品卡。我们还提供了一个领先的市场，客户可以在其中发现和预订附近或虚拟举办的数千个课程。我们的使命是为当地艺术家和创客提供支持，以节省时间并赚取更多收入。我们在美国、美国和非盟设有本地团队来提供本地支持。我们很荣幸入围 Digiday 最佳活动平台决赛，并且因积极社会影响而荣获英国中小企业国家商业奖。
Konfeo
konfeo.com
Konfeo是一款活动注册软件，可让您快速创建活动，使用户可以注册并支付门票。
EventAct
eventact.com
Eventact 是一个事件管理 SaaS。 Eventact 使活动策划者能够创建和管理虚拟、混合和现场活动。 Eventact 包含管理活动所需的一切。模块包括注册、住宿、虚拟活动托管、活动网站构建器。虚拟参展商展位、潜在客户收集应用程序、活动签到和徽章打印应用程序。摘要管理、电子海报和虚拟电子海报。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
让您的会议和网络研讨会成为您自己的会议和网络研讨会 - 为您的所有组织通信提供白标和定制品牌。简化在线会议、演示和网络研讨会。无需多个平台或单独的帐户 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成这一切。内容共享、联合演示、投票、角色分配、白板、聊天、问答、分析、分组讨论、注册 - 成功会议、网络研讨会和演示所需的一切。
Big Tickets
bigtickets.com
一个易于使用且功能强大的平台，用于管理、执行和发展您的活动。我们的活动票务软件提供了一个完整的平台，其功能侧重于营销、现金流和分析。我们不懈地努力为所有活动开发一种解决方案。如今，Big Tickets 已成为卢克·布莱恩农场之旅 (Luke Bryan Farm Tour)、SweetWater Brewing Co. 和 Big Green Egg 等数千家组织的首选平台。
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud 是管理、推广和销售活动门票的最简单平台。 Ticketbud 的活动注册软件可让您在 5 分钟内完成设置并出售门票。我们的内部处理器每天为您提供付款，这意味着您不再需要等到活动结束后才能获得付款！最后，我们的客户体验团队能够熟练地为您提供所需的任何帮助。
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell 提供基于云的活动和具有点对点功能的在线筹款平台。借助 Swell，可以通过我们的集成直播模块立即以虚拟方式启动活动。它由非营利专业人士设计，拥有优雅的售票流程，可用于购买门票，也可提供免费/免费/餐桌宾客门票。在线点对点活动和捐赠页面可以轻松启动，并与我们的文本捐赠功能配对。使用 Swell 可以增加活动收入、节省时间、提供虚拟备份计划并使非营利组织能够有效地获得新的捐助者。我们致力于非营利组织，我们的客户服务也体现了这一承诺。
Eventbee
eventbee.com
易于使用的在线注册和活动票务软件。在线销售活动门票，并使用 Eventbee 平台立即收到资金。
zkipster
zkipster.com
zkipster 是世界上最好的活动的活动管理平台。我们提供强大的活动工具和独特的见解来建立、培养和掌握与宾客的关系。我们在定制电子邮件、短信和 WhatsApp 通信、宾客管理、线上和线下活动签到、实时会议和容量管理、动态座位表、二维码等方面受到全球品牌和世界知名组织的信赖。
Lyyti
lyyti.com
Lyyti 是领先的活动成功平台，可帮助您创建现场、在线和混合活动。那种能够促进有意义的相遇、建立牢固的关系并带来更好的业务的类型。 Lyyti 的注册、沟通、报告和反馈自动化功能确保每场活动对于参与者和组织者来说都是成功的。
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf 是由总部位于加利福尼亚州的 Jolly Technologies 创建的一款事件管理软件。它适用于各种规模的所有活动类型（会议、筹款活动、会议、贸易展览、培训、研讨会）。借助桌面平台和移动应用程序，活动组织者可以构建包含演讲者资料的活动网站并添加议程信息、注册与会者、进行调查、发送和跟踪邀请、打印活动徽章。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 网站上组织无限量的活动，并以您所在的国家/地区和货币免费出售无限量的付费门票。
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 财富 500 强企业信赖的领先在线票务和活动管理平台。轻松管理大大小小的活动，让您的品牌成为焦点。强大的功能包括电子邮件邀请、在线注册和回复、自定义数据收集、宾客名单管理、菜单首选项、子活动管理、活动隐私/排他性、拖放座位表、签到等等。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。