替代项 - Whatfix
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Amplitude
amplitude.com
Amplitude 是一个产品分析平台，可帮助企业借助协作分析来跟踪访客。该平台使用行为报告来了解用户与产品的交互，并提供洞察以实时加速工作。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
HoneyStack
hockeystack.com
端到端 SaaS 分析。 HockeyStack 是一款 SaaS 分析工具，可统一营销、产品、收入和销售数据，以发现隐藏的见解，例如营销活动的 LTV 或每个营销渠道的流失率。无需设置。没有代码。免费试用
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
Woopra
woopra.com
分析并可视化从首次营销接触到产品使用的整个客户旅程。立即注册我们的免费计划。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的时间处理数字，更多的时间发展您的业务。 使用我们的工具集（包括动态热图、会话记录和实时聊天）提高您网站的转化率。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
Totango
totango.com
Totango 是一款客户成功软件，可帮助企业推动收入增长、减少客户流失，同时专注于 SaaS 客户旅程。免费体验 Totango。
Mouseflow
mouseflow.com
确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
June
june.so
June 是 B2B SaaS 的轻量级产品分析。在几秒钟（而不是几小时）内获得可行的见解和定制报告。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
Eppo
geteppo.com
Eppo 运行值得信赖的数据仓库本机 A/B 测试。世界一流的统计严谨性、特征管理和实验报告 - 全部集中在一个工具中。
Indicative
indicative.com
Indicative 是领先的产品分析平台，为产品和增长团队提供可行的见解，以优化客户参与度、提高转化率并提高保留率。
SessionStack
sessionstack.com
什么是SessionStack？ SessionStack 是一个人工智能增强型数字体验分析平台，基于一流的会话记录技术，使电子商务企业能够识别客户在哪里陷入困境和流失，以及错过了哪些转化机会。该平台生成的见解可以作为通过数据支持的转化率优化来改善整个用户体验的快速通道。 SessionStackAI 是我们专有的机器学习模型，是所有专注于收入的电子商务决策者的理想合作伙伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用户数据，以提供任何网站或移动应用程序交互的全貌。该平台的自动捕获功能和追溯数据历史记录有助于确保分析中没有间隙，从而识别任何摩擦点或新的转换机会。 SessionStack ...
Usermaven
usermaven.com
正确完成网站和产品分析 - 终于！ Usermaven 的 Spotless™ 跟踪自动捕获所有事件，消除了对开发人员的依赖，使其成为营销人员和产品人员最简单的分析工具。
Sprig
sprig.com
Sprig - 以前称为 UserLeap。快速可靠的上下文用户研究。通过 Sprig 的有针对性的微观调查、视频问题等，确保用户研究尽早且经常进行。
Gainsight PX
aptrinsic.com
最以客户为中心的用户分析和产品参与平台。 Gainsight PX 使您能够深入了解用户在您的产品中执行的操作、收集反馈并创建应用内互动（例如演练和指南）以推动入门和采用。