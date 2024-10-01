替代项 - Whale
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Gusto
gusto.com
无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
MaintainX
getmaintainx.com
MaintenanceX 是领先的维护和工作执行软件，专为工业和一线团队设计。我们帮助公司简化维护操作、改善资产管理并赋予员工权力，同时提供可提高您利润的见解。作为移动优先平台，MaintainX 为维护、可靠性和运营团队提供了支持物联网的现代化解决方案，受到全球超过 8000 家公司的信赖。 如果您正在寻找易于使用和实施、支持 AI 的 CMMS 解决方案，那么您就不用再犹豫了。 MaintenanceX平台管理着数百万个工单和资产，并被全球超过50万名一线专业人员使用。我们帮助客户减少计划外停机时间并提高资产可用性，同时满足复杂的合规性需求并保证工人的安全。 准备好抛弃剪贴板了吗？以下...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一体化协作平台，适合希望简化工作流程并更快实现业务成果的团队。凭借跨桌面和移动设备的无缝用户体验，Lark 确保团队可以在任何地方高效工作。 Lark 是一款超级工作应用程序，它将聊天、工作流程、电子邮件、文档、表格、项目管理和会议整合到一个地方。您的团队可以在不中断的情况下计划、执行和同步工作，并专注于对您的业务重要的事情。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
IT Glue
itglue.com
IT Glue 是一款屡获殊荣的 IT 文档软件，旨在帮助您最大限度地提高团队的效率、透明度和一致性。探索 IT Glue，您将找到简化 IT 文档的创建和维护所需的一切。
GoTo
goto.com
GoTo Meeting 是为全球公司提供在线视频会议的行业领导者，现已成为 GoTo Connect 的一部分，GoTo Connect 是一款专为中小型企业打造的一体化通信软件。该会议解决方案可单独购买，每天受到数百万人的信赖，可实现实时虚拟通信和协作。获得快速、简单且可靠的专业在线会议解决方案，使客户能够面对面会面，通过会议中聊天或电话会议与同事联系，并屏幕共享他们的演示文稿，所有这些都只需单击一个按钮即可。在屡获殊荣的协作解决方案的推动下，没有什么可以与您的团队或业务的动力相媲美，GoTo Connect 的会议解决方案将生产力与灵活性结合起来，让员工随时随地在任何设备上高效工作。
Personio
personio.de
Personio 是一款一体化人力资源软件，使您能够管理员工生命周期的每个阶段，从而帮助释放员工的力量。我们的软件简化了您招聘、入职、管理、发展和支付员工工资的方式。欧洲超过 10,000 个组织相信 Personio 能够通过薪酬管理、人力资源帮助台、绩效与发展以及调查等创新功能来提高效率。我们拥有 300 多名员工，提供支持，客户满意度达 90%，并提供 180 多个集成。立即将您的人力资源团队从电子表格升级为战略 – 立即预订免费演示：https://www.personio.com/webdemo/
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股...
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Springboard
springboard.com
Springboard 的导师主导的在线项目保证能让您被录用。通过构建实际项目来学习数据科学、UI/UX 和编码。
Scribe
scribehow.com
Scribe 是一款人工智能驱动的工具，可将任何流程转换为分步视觉指南。通过在完成流程时使用 Scribe 记录器，该工具会自动生成包含屏幕截图、说明和点击的操作指南。 产品界面允许用户添加编辑和定制，例如附加细节、注释和品牌。完成后，教学指南可以通过 URL 链接轻松共享、导出为 PDF 文档、嵌入到现有工具和 wiki 中或导出到 Confluence。 该工具支持与流行的网络浏览器（例如 Chrome 和 Edge）以及桌面平台集成。 Scribe 用于记录流程的速度提高了 15 倍，并有助于将团队生产力提高 25%。 团队使用 Scribe 来招募新员工、创建 SOP、构建培训材...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一体化软件，可帮助您在一个集中式系统中管理时间、人才和文档，从而节省您的时间、消除错误并引导您走向成功。基于云的 Factorial HR 软件专为中小型企业 (SMB) 设计，通过简单直观的界面解决问题，您将忘记电子表格，该界面允许您优化和数字化所有手动流程。完整的人力资源解决方案，通过提供信息和见解来自动化、简化和精简管理流程，帮助公司改进管理并降低成本。
Trainual
trainual.com
Trainual 是一个知识转移和培训平台，成长中的团队可以在其中为他们的工作方式制定剧本。借助 Trainual，您企业中所有角色和职责的每个流程、政策和程序都可以轻松记录、组织、分配和搜索。其结果是更快的入职和培训、更无缝的授权、一致的流程、增强的责任感，以及每个人都了解您需要知道的信息。
PayFit
payfit.com
PayFit 是一个基于云的集成薪资和人力资源管理平台，在一个解决方案中为您提供最佳的薪资外包和薪资软件的使用。这是一种自动化解决方案，可以节省大量时间并消除与工资相关的错误；它会在您选择的日期自动生成您员工的工资单，并代表您处理 HMRC RTI 和养老金提交。 PayFit 的客户成功团队确保平台上的顺利入职，并且客户可以获得薪资专家的专门支持。 PayFit 还负责休假和费用的管理。员工可以访问自己的门户来查看/下载工资单并提交休假和费用以供批准。
Greenhouse
greenhouse.com
Greenhouse Software（俗称 Greenhouse）是一家总部位于纽约市的美国科技公司，提供招聘软件即服务。它由 Daniel Chait 和 Jon Stross 于 2012 年创立。 该公司在2013年的种子轮融资中筹集了270万美元，在2014年的A轮融资中筹集了750万美元，在2015年的B轮融资中筹集了1360万美元，在2015年的C轮融资中筹集了3500万美元，在D轮融资中筹集了5000万美元2018 年，研究公司 CB Insights 在《纽约时报》委托进行的一项研究中将 Greenhouse 列为预计将成为独角兽的 50 家初创公司之一，这些公司的估值至少...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款适合成长型企业的智能人力资源软件。借助 Freshteam，您可以吸引、雇用和入职新员工、解雇现有员工、管理员工信息和休假 - 所有这些都在一个地方完成。 Freshteam 通过各种渠道帮助吸引和寻找顶尖人才 - 快速定制的职业网站、与多个免费和优质工作委员会的集成以及社交媒体渠道。一旦候选人加入，招聘人员就可以与招聘经理合作，对他们进行筛选和面试，分享反馈，互相留下笔记，最后雇用最佳候选人并向他们提供录用通知。 Freshteam 还使人力资源团队能够在新员工入职第一天之前就开始入职 - 无论是填写表格、签署文件还是分发手册，Freshteam 只需点击几下即可完...
PowerDMS
powerdms.com
适用于高信任度组织的排名第一的政策和合规管理平台。在现实世界中，您的政策、培训和认证并不是孤立运作的。您的合规软件也不应该。了解为什么 4,000 多名客户信任我们的集成平台。
Workable
workable.com
现在，尤其是未来几年，每家公司都将寻求利用人工智能的力量来提高所有职能和部门的绩效和生产力。在人工智能主流采用的推动下，这种行为的快速转变将从根本上改变招聘和人力资源的格局。 Workable 处于这一转型的最前沿，提供了一套产品，这些产品利用了我们通过处理 2.6 亿候选人和超过 150 万名员工而开发的专有人工智能。 Workable 的使命是将您公司的人力资源生产力提高 10 倍。 Workable Recruiting 是一个世界一流的申请人跟踪系统，可以让招聘人员和招聘经理变得更好。可行的人工智能可以帮助完成最耗时的任务，例如采购、筛选、发送电子邮件、生成职位描述和面试工具包等。 W...
Process Street
process.st
Process Street 是世界上第一个由人工智能驱动的流程管理平台。我们帮助团队共享他们的核心流程，然后将其转变为强大的无代码工作流程。从员工入职开始，帮助新员工取得成功，然后构建各种工作流程，例如客户实施、内容审批和租户筛选。 100% 免费管理您的团队 wiki 和公司手册。加入 Salesforce、Colliers、Drift 以及当今使用 Process Street 的 3,000 多家其他公司。
Fluix
fluix.io
Fluix 是一款现场生产力软件，为现场团队提供收集数据、管理任务和确保遵守行业法规的工具，为他们提供最佳表现所需的一切。