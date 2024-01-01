替代项 - Webscale

Bubble

bubble.io

Bubble 是一种可视化编程语言和应用程序平台即服务，由 Bubble Group 开发，使非技术人员无需键入代码即可构建 Web 应用程序。相反，用户通过将元素拖放到画布上并定义工作流程来控制逻辑来绘制界面。 Bubble 的愿​​景是让手工编码在很大程度上变得过时。虽然它是可视化的，但它确实需要一些学习，并且可以用来创建比面向模板的 Web 应用程序构建器（例如 Wix）更高级的功能。它在学校中用于教育目的，并被其他组织用于商业目的。Bubble 提供 API 集成、模板和插件。该平台随后还在 Bubble 生态系统内构建的模板、插件和服务中引入了新的利基提供商。