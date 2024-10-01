替代项 - Webnode
Canva
canva.com
Canva是一个图形设计平台，允许用户创建社交媒体图形、演示文稿、海报、文档和其他视觉内容。用户可以从许多专业设计的模板中进行选择，并通过拖放界面编辑设计并上传自己的照片。该平台免费使用，并提供付费订阅（例如 Canva Pro 和 Canva for Enterprise）以获取附加功能。用户还可以支付要打印和运输的实体产品的费用。 截至 2019 年，Canva 以 32 亿美元的估值筹集了资金，在 190 个国家拥有超过 2000 万用户。 2020 年 6 月，Canva 以 60 亿美元的估值筹集了 6000 万美元。这几乎是 2019 年最后估值的两倍。
Webflow
webflow.com
Webflow 是一个可视化 Web 开发平台，允许人们设计、构建和启动完全自定义的网站，而无需编写代码。通过将设计、动画、内容管理、营销和电子商务工具整合到一个平台中，Webflow 使非编码人员和编码人员能够以更快、更具成本效益和更具协作性的方式发布和推广各种网站。 Webflow 为 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等创新公司的网站提供支持。 Webflow 成立于 2013 年，总部位于旧金山，得到 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dra...
Wix
wix.com
使用 Wix 充满信心地在线建立和扩展您的业务。凭借闪电般的网络性能、企业级安全性和可靠的基础设施，您可以放心，您的网站将始终正常运行。借助 Wix，您获得的不仅仅是一个网站构建器，从在线安排到支付、深度品牌推广和电子商务解决方案，您可以将您的网站带向您想要的任何方向。在线管理业务从未如此直观，借助领先的 SEO 和营销工具、高级分析甚至移动应用程序，您可以随时随地掌控一切。加入数百万使用 Wix 的用户的行列，帮助他们实现在线目标。 Wix的主要特点是什么？ * 智能拖放编辑器直观地创建您的网站 * 900多个精心设计的网站模板 * 先进的 SEO 功能可针对搜索引擎进行优化 * 强大的电...
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。 借助 Marketing Hub，您的所有营销工具和数据都位于一个易于使用且功能强大的平台上。您将节省宝贵的时间并获得提供个性化体验所需的所有背景信息，从而大规模吸引和转化合适的客户。此外，营销人员可以将数据置于他们所做的一切工作的中心，因为 Marketing Hub 是作为 HubSpot CRM 平台的一部分构建的。使用完整的 CRM 平台时，营销人员可以与销售实现无与伦比的一致性，以证明投资回报率并验证投资。无论是策略、服务还是软件...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com 是一个自助出版平台，在博客和其他作品中很受欢迎。它由 Automattic, Inc. 所有和运营。它在 WordPress 的修改版本上运行。该网站为注册用户提供免费博客托管，并通过付费升级、“VIP”服务和广告提供经济支持。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp 是一款专为小型企业打造的一体化营销平台。借助报告和分析、营销 CRM、电子邮件营销活动、新闻通讯和内容管理等工具，您可以将客户置于中心位置，从而更智能地进行营销并更快地发展业务。 Mailchimp 的营销和 CRM 移动应用程序可帮助您从第一天起就更智能地进行营销并更快地发展业务。无论您的工作地点如何，都可以访问所需的工具，并在几分钟内启动并运行 - 无需任何经验。有了 Mailchimp，您将永远不会错过进行销售、吸引回头客、寻找新订阅者或分享您的品牌使命的机会。 使用 Mailchimp 用于： * 营销 CRM - 通过 Mailchimp 的营销 CRM 与您...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Squarespace
squarespace.com
Squarespace, Inc. 是一家美国私营公司，总部位于纽约市。它提供用于网站构建和托管的软件即服务，并允许用户使用预构建的网站模板和拖放元素来创建和修改网页。 2004 年，Anthony Casalena 在马里兰大学就读期间创立了 Squarespace，作为博客托管服务。在 2006 年公司收入达到 100 万美元之前，他是公司唯一的员工。该公司的员工人数从 2010 年的 30 名员工增加到 2015 年的 550 名。到 2014 年，该公司总共筹集了 7850 万美元的风险投资；添加了电子商务工具、域名服务和分析；并用拖放功能替换了其编码后端。
Hostinger
hostinger.com
选择您的网络托管解决方案并制作完美的网站！从共享主机和域名到 VPS - 我们拥有您在线成功所需的一切。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Google Domains
domains.google
使用 Google 的域名在线查找您的位置，并由 Google 的可靠性、安全性和性能提供支持。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
Tilda
tilda.cc
使用 Tilda 直观的网站构建器创建网站、在线商店、登陆页面。使用数百个预先设计的模板构建您的网站并立即发布。无需代码。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase（以前称为 Nimbus）是一款由人工智能驱动的一体化客户协作工具，旨在帮助专业服务简化工作流程并通过客户门户提供出色的客户体验。该平台为专业服务提供数百种先进而直观的功能，用于实时协作、项目和信息管理，甚至内容创建。通过集中沟通、项目进度跟踪和知识管理的白标客户门户，以您的品牌提供服务并提供卓越的个性化客户体验。使用创新的拖放文档生成器来制作具有任何文件格式的交互式超级文档，并嵌入 2000 多个支持的集成。尝试使用 FuseBase（以前称为 Nimbus）团队工作区中的看板、项目跟踪工具、实时编辑和更多功能来实现高效协作。使用先进的 FuseBase（以前称为 Nimbu...
Bubble
bubble.io
Bubble 是一种可视化编程语言和应用程序平台即服务，由 Bubble Group 开发，使非技术人员无需键入代码即可构建 Web 应用程序。相反，用户通过将元素拖放到画布上并定义工作流程来控制逻辑来绘制界面。 Bubble 的愿景是让手工编码在很大程度上变得过时。虽然它是可视化的，但它确实需要一些学习，并且可以用来创建比面向模板的 Web 应用程序构建器（例如 Wix）更高级的功能。它在学校中用于教育目的，并被其他组织用于商业目的。Bubble 提供 API 集成、模板和插件。该平台随后还在 Bubble 生态系统内构建的模板、插件和服务中引入了新的利基提供商。
Framer
framer.com
它的原型设计变得简单——无需代码，基于浏览器，并且对所有人免费。高保真时间减半。
Elementor
elementor.com
Elementor 是一个动态拖放网站构建平台。 Elementor 用于创建全球 4.6% 的网站，可帮助网络创建者构建令人惊叹的、全面的 WordPress 网站，而无需任何代码。凭借数百个小部件、集成、网站模板和设计工具，Elementor 用户可以自定义和扩展其 WordPress 网站构建流程。 Elementor 直观的 UI 简化了不必要的设计复杂性，从而产生设计精美且高性能的网站。同样重要的是，内置弹出表单可以帮助 Elementor 用户创建可转换的网站。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一个一体化品牌平台，为用户提供最好的在线工具，让他们以最少的时间和精力创建高质量的视频、图形设计、徽标、模型和网站。与在线徽标制作者一起开始创建过程，无需聘请设计团队即可打造独特且令人难忘的品牌。该工具允许您根据不同需求制作高分辨率的自定义徽标，只需点击几下即可下载。使用逼真的模型在各种对象和布局上显示您的设计。从不断增长的即用型模型模板库中，选择您最喜欢的模板，上传文件，更改颜色，并获得高质量的视觉效果。视频编辑器允许您制作工作室品质的解释动画、徽标展示、简介、幻灯片和许多其他类型的视频，而无需任何技术技能。您所需要做的就是浏览视频模板库，选择您最喜欢的模板，直接...
Duda
duda.co
Duda 是领先的网站开发平台，帮助数字营销机构和 SaaS 公司建立和管理客户的数字形象。 Duda 屡获殊荣的低代码无代码平台使代理机构和 SaaS 公司能够通过电子商务、客户管理、搜索引擎优化、自动化和白标签等广泛功能实现更高的生产力和前所未有的增长。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
teleportHQ
teleporthq.io
TeleportHQ 是一款基于 AI 的免费工具，可帮助使用 OpenAI 的 Chat GPT 构建网站。它提供了一种革命性的网站和 UI 元素创建方法，提供了一个 AI 网站生成器，能够根据 ChatGPT 提示创建页面和组件。 该过程简单高效：用户在 ChatGPT 提示中编写简短的描述，之后 AI 构建器会快速生成必要的部分。 然后，用户可以在 TeleportHQ 可视化编辑器中进行编辑或导出代码以供独立使用。人工智能驱动的工具专为提高效率和适应性而设计，可根据用户提示实时创建响应式布局。 除了生成代码之外，它还有助于快速创建原型，在相当短的时间内将想法转变为功能齐全的原型。...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Clickfunnels 是世界上最受欢迎的在线销售漏斗平台之一，用户可以快速轻松地创建精美的销售页面，将访问者转化为潜在客户和付费客户。无需技术、设计或编码经验。数百个即插即用模板触手可及。或者定制您自己的渠道。 Clickfunnels 附带培训、教程以及流畅的第 3 方应用程序、电子邮件和支付集成。用户在短短 10 分钟内就建立了工作渠道！
Weebly
weebly.com
Weebly 的免费网站构建器可以轻松创建网站、博客或在线商店。为任何类型的商业网站找到可定制的模板、域和易于使用的工具。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用户值得信赖的合作伙伴。 Bluehost 成立于 2003 年，使新手和专家都能通过可靠的网络托管、电子商务工具、营销应用程序、自动化安全性和 WordPress 工具创建和维护网络形象。其一站式仪表板使用户可以轻松管理其网站的大部分方面，从指标到网站安全。 Bluehost 以开源技术为基础，继续支持和参与无数开源项目，帮助推动互联网充分发挥潜力。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 Constant Contact 提供电子邮件、社交媒体和活动营销工具，帮助小型企业扩大客户群。
10Web
10web.io
10Web是领先的人工智能网站和人工智能电子商务构建器。在当今时代，我们使在线机会的获取变得民主化。我们的人工智能工具简化了数字业务的创建和管理，打破了技术障碍。我们的人工智能网站生成器简化了您在线形象的创建、管理和扩展。同时，10Web Hosting 可为您的网站提供最佳性能、可靠性和速度，使先进技术普及到所有人。借助 10Web，您可以专注于您的热情，而我们则负责管理技术细节。
Carrd
carrd.co
一个免费平台，用于为几乎任何内容构建简单、完全响应式的单页网站。
Appy Pie
appypie.com
一个综合平台，提供所有人工智能和无代码解决方案，可帮助您启动、运营和发展业务。 Appy Pie 拥有一系列产品和服务，可以帮助任何企业利用最新的移动应用程序、网站、聊天机器人、自动化、设计、知识库、帮助台等无代码技术，全面实现卓越。
Nicepage
nicepage.com
Nicepage 是您的第一个网站设计器，它通过革命性的徒手定位打破了网站构建者常见的限制。 Nicepage 使用干净的 HTML 代码生成适合移动设备的网站。