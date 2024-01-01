替代项 - Webinterpret
Groupon
groupon.com
Groupon 是一家美国全球电子商务市场，通过在 15 个国家/地区提供活动、旅行、商品和服务，将订户与当地商家联系起来。 Groupon 总部位于芝加哥，于 2008 年 11 月在芝加哥推出，随后又在波士顿、纽约和多伦多推出。截至2010年10月，Groupon已覆盖北美150个城市以及欧洲、亚洲和南美洲的100个城市，拥有3500万注册用户。截至 2015 年 3 月底，Groupon 为全球 500 多个城市提供服务，拥有近 4810 万活跃客户，并在全球 48 个国家/地区提供超过 425,000 笔活跃交易。Groupon 的创意是由前首席执行官、匹兹堡人安德鲁·梅森 (Andr...
Booksy Biz
booksy.com
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Vagaro
vagaro.com
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Gilt
gilt.com
Gilt 是一家总部位于美国的在线购物和生活方式网站，于 2007 年推出。该公司的账面价值一度超过 10 亿美元，最终以约 2.5 亿美元的价格出售给 Hudson's Bay Company，远低于其收购的总价值。投资者。
Voyage Prive
voyage-prive.co.uk
Voyage Prive 是一家私人俱乐部，专门以最优惠的价格提供优质假期零售服务。它在旅游私人销售领域排名第一，专门为其会员提供限时优惠。
Localflavor
localflavor.com
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Travelzoo
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discountscode
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Secret Escapes
secretescapes.com
Secret Escapes 是一家仅限会员的独家旅游俱乐部，为会员提供精选豪华酒店和假期的巨额折扣和超值优惠。
Glopal
merchants.glopal.com
Glopal 简化了电子商务商家的国际发展，向全世界的客户开放。我们使企业能够快速、无缝地扩展到新市场，而无需承担风险和复杂性。我们的跨境平台帮助全球品牌扩大国际销售，同时提供一流的买家体验。通过 100 多个以当地语言、当地货币以及当地运输和付款方式完全本地化的商店版本，立即转化更多的全球买家。 Glopal 为全球一些最大的零售品牌的国际业务提供支持。 Glopal 的跨境解决方案涵盖了国际电子商务的整个周期。我们的营销服务帮助全球品牌扩大国际客户获取规模，全面的本地化推动更高的参与度和转化率，合规和履行服务为买家提供透明的体验，同时消除监管风险。主要服务/专业领域： 1. 营销解决方案：...
Wine Routes
wineroutes.com
Wine Routes 是一款帮助用户计划旅行和前往葡萄酒之乡的新应用程序，它重塑了葡萄酒之乡的体验。该应用程序由位于索诺玛县的科技公司 Grapexchange 开发，是一个双重用途平台，为消费者和葡萄酒企业提供高度集成的服务，使他们能够以前所未有的方式联系和发展。
LivingSocial
livingsocial.com
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