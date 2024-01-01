替代项 - Webex Events

Groupsite

groupsite.com

以正确的方式建立您的社区。群组网站使您的团队能够进行沟通、协作和建立联系，以推动您的使命、组织、事业或公司。群组网站具有模块化、可定制性、移动性和吸引力。群组站点包括： - 讨论 - 使用类似列表服务的功能进行交流 - 日历 - 收集回复或共享重要日期 - 文件存储 - 存储和评论文件和文档 - 媒体共享 - 在图库中共享照片和视频 - 博客 - 撰写文章，为您提供信息群组 - 成员个人资料 - 让成员网络变得轻松 - 子群组 - 使用您的群组网站创建迷你群组网站 - 分析 - 利用使用数据来跟踪和推动参与 为了推动您的使命，您必须拥有自己的社区。创建了超过 60,000 个 Groupsit...