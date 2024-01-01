替代项 - Webex Events
Kajabi
kajabi.com
Kajabi 是一个一体化业务平台，用于创建和扩展您的知识业务。立即免费试用 Kajabi，试用 14 天。
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Mighty Networks
mightynetworks.com
为 Mighty Network 中的所有内容创建会员资格，或对高级课程和团体收取费用 - 设置简单，甚至更容易销售。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
Airmeet
airmeet.com
探索虚拟峰会、在线会议和混合活动的首选平台。旨在通过定制体验进行互动。免费试用！
JotForm
jotform.com
如果您需要在线表格来生成潜在客户、分发调查、收取付款等，JotForm 非常适合您。请访问 JotForm.com 了解更多有关我们如何提供帮助的信息。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Heartbeat
heartbeat.chat
在您自己的域中主持对话、活动、内容等。 Heartbeat 为您提供创建完美个性化在线社区的构建块。
ON24
on24.com
最好的数字体验平台，可使用 ON24 Webcast Elite 创建和提供专业、数据丰富且完全品牌化的实时音频和视频网络研讨会。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
Podia
podia.com
Podia 是您的一体化数字店面。销售在线课程、下载、网络研讨会和会员资格的最简单方法，无需任何技术技能。免费尝试！
BrightTALK
brighttalk.com
与世界上最聪明的专业人士一起发现和学习
Greenvelope
greenvelope.com
优雅、环保的数字邀请函 + 适合现代主人的 RSVP 跟踪。
Sansan
sansan.com
Sansan 是一款面向企业的多平台、基于云的联系人管理解决方案。 Sansan 以名片为中心，使您能够轻松构建完整的联系人数据库，并可在任何地方访问。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Bettermode
bettermode.com
一个强大的社区平台，集成到您的产品中。提高用户参与度、提高保留率并提高客户终身价值。 以前是部落。
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
Disciple
disciplemedia.com
社区建设者的新时代。加入我们的运动。将您的人员、会员资格和内容整合到您自己的全品牌私人社区平台中。销售课程、收费订阅、直播等等。一切都没有任何社交媒体限制。
HeySummit
heysummit.com
举办精彩的虚拟活动、会议、课程等，与您的受众互动，并通过基于活动的营销来发展您的社区。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一个易于使用、免费的在线票务系统，适用于任何类型的场地或活动。在线推广、管理和销售您的活动门票 - 全部免费！
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
Remo
remo.co
使用 Remo 将真实的在线体验带入生活。 ✓ 所有类型的活动 ✓ 互动内容 ✓ 赞助横幅 ✓ 4 倍的参与度。
Khoros
khoros.com
我们的软件通过构建和扩展数字护理、社交营销和品牌社区来帮助您提供最佳的客户体验。点击开始！
Nas.io
nas.io
会员资格、数字产品、付费活动等等。专为社区主导的企业而设计。
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
StoryPrompt
storyprompt.com
StoryPrompt 是一个视频优先的社区平台，旨在帮助以客户为中心的企业面对面地为更多人服务。 StoryPrompt 是同类产品中的首创，它使用异步视频来帮助社区构建者真正与客户建立人性化的联系，加深关系，并收集推荐、评论和其他强大的用户生成内容。
Goldcast
goldcast.io
Goldcast 是一个量身定制的 B2B 活动平台，可通过轻松举办引人入胜的数字和现场活动来改变营销方式。来自 Adobe、Microsoft、Zuora 和 Mailchimp 等公司的数千名企业 B2B 营销人员利用 Goldcast 来提高出席率、创造引人入胜的体验、重新调整活动内容的用途并利用意图数据。通过 Goldcast 提升您的活动，实现真正的观众参与、品牌发展和收入增长；从网络研讨会和产品演示到思想领导力小组和现场晚宴，从基本活动转向收入驱动的参与。
Eventify
eventify.io
Eventify 一体化活动技术可最大限度地节省开支，吸引赞助商和参展商，并提高与会者的参与度、社交网络和满意度！
Swapcard
swapcard.com
轻松举办更智能的展览和会议 Swapcard 是一个易于使用的注册和参与活动平台，旨在为您的活动带来更高的收入。
Common Room
commonroom.io
Common Room 可帮助您打造更好的产品、加深关系并更快地成长。
Regpack
regpack.com
注册、收费和管理您的客户。 Regpack 是一种入职解决方案，允许组织在线注册并为其服务收费。
Rungway
rungway.com
创建一个安全的空间，让人们从同事那里获得工作和生活建议。 Rungway 不仅仅是一个指导平台，它还能将您的公司价值观带入生活，让每个人就对他们来说最重要的主题发表意见，提高员工敬业度和福祉
Balloon
balloon.app
一个由研究支持的平台，通过消除群体思维和放大声音来释放想法和反馈。会议时间减少 70%。
EventX
eventx.io
“随时随地为任何人举办活动。”活动是有意义的联系和知识共享发生的地方。我们致力于让活动变得简单而富有影响力。 EventX是一个屡获殊荣的虚拟活动SaaS平台，也是一家一体化智能活动管理解决方案提供商。我们为亚洲和中国的公司、组织者和领先贸易机构提供虚拟和混合活动解决方案，包括亚马逊、苹果、香港贸发局、阿里巴巴、励展博览等。凭借互动展厅、动态参展商展位、在线注册表、网络研讨会和互动会议舞台等功能，我们是希望将受众扩大到亚太地区的组织的首选服务。 EventX 以前称为 EventXtra。
WebinarNinja
webinarninja.com
WebinarNinja 让您可以无忧地创建、主持和共享网络研讨会。立即开始，在 10 秒内创建您的第一个网络研讨会。
Threado AI
threado.com
您的人工智能副驾驶可帮助您为 Slack、Discord 和 Web 上的客户和社区成员提供最佳支持。免费开始！
AnyRoad
anyroad.com
领先的体验式营销平台，用于运营和优化活动和体验、提高品牌忠诚度并提高投资回报率。
Eventeny
eventeny.com
您有一个事件管理系统！在一个方便的地方轻松管理现场活动、混合活动和在线活动中的所有事项！
Hubilo
hubilo.com
举办更好的活动来推动实际收入。 每一次活动都是增加收入的机会——无论发生在哪里。优先考虑来自单一平台的管道，包括网络研讨会、观看聚会、演示、会议和可转化的现场活动。
Townscript
townscript.com
想在印度找点事做吗？发现最好的事件和活动。探索并购买印度的娱乐、教育与学习、科技、商业与网络、体育与健身、旅行与冒险、社会事业、其他以及更多活动的门票
Trybooking
trybooking.com
通过澳大利亚最受欢迎的活动预订系统在线销售门票。 从小型聚会到大型节日，我们的活动预订系统都能满足您的所有活动票务需求。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
SelfCommunity
selfcommunity.com
SelfCommunity 是一个云原生、无代码、高性能社区平台，允许： 100% 控制功能、用户、内容和平台数据。借助社交网络技术，保证足够的参与度和保留率。有效、准确地组织社区内容及其分发。使用先进的工具通过获取业务基本信息和指标来监控、分析、解释和接触受众。 SelfCommunity 可以通过 API、Webhooks 和 Frontend SDK 集成到任何外部数字生态系统中。
ResLife Portal
reslifeportal.com
ResLife Portal 是一个住宿生活管理系统，有助于将居民与大学住宿生活工作人员联系起来。您有所作为，我们帮助您追踪。 ResLife Portal 根据 I 级大学校园住宿生活的第一手经验而构建，作为住宿生活管理解决方案，重点关注居民与住宿生活工作人员的互动。事实证明，这些第一手知识对于提供强大的解决方案非常有价值，可以提高住宿生活人员的效率和生产力。 ResLife Portal 是一种基于网络的软件即服务产品，通过互联网托管并交付给您的机构。无需硬件、软件或专门的 IT 人员。 ResLife Portal 是在美国加利福尼亚州雷德兰兹自豪地设计和开发的。
Advocu
advocu.com
Advocu 是开发者关系团队构建、参与、跟踪和扩展开发者倡导或大使计划的完整解决方案。 Advocu 帮助您的团队专注于最重要的事情：发展社区、产生有意义的影响以及衡量项目的价值。将更多时间花在具有战略意义的事情上，告别混乱的电子表格！
SmartMatchApp
smartmatchapp.com
Smart Match App 是一款屡获殊荣的婚介和会员管理软件 CRM，为全球超过 100,000 名用户提供服务。使用专业的配对工具匹配您的客户、安排介绍和约会、接收有价值的约会反馈。智能 CRM 软件具有专业的匹配工具和功能，可以通过一个系统解决重要任务，通过智能工作将您的业务提升到更高的水平。智能匹配 CRM 软件正在被各个行业所使用，从个人关系管理、商业专业匹配到非营利组织管理。 1. 单独匹配客户或让我们的智能算法为您推荐匹配。 2. 只需点击几下，即可使用可选的照片和视频进行个性化介绍。 3. 发送个人和群组电子邮件、短信、通知和提醒。 4. 构建自定义表单，将数据库与营销活动...
NodeBB
nodebb.org
NodeBB是下一代社区论坛平台。我们以开源软件为基础，帮助数百家公司吸引了他们的客户。
Groupsite
groupsite.com
以正确的方式建立您的社区。群组网站使您的团队能够进行沟通、协作和建立联系，以推动您的使命、组织、事业或公司。群组网站具有模块化、可定制性、移动性和吸引力。群组站点包括： - 讨论 - 使用类似列表服务的功能进行交流 - 日历 - 收集回复或共享重要日期 - 文件存储 - 存储和评论文件和文档 - 媒体共享 - 在图库中共享照片和视频 - 博客 - 撰写文章，为您提供信息群组 - 成员个人资料 - 让成员网络变得轻松 - 子群组 - 使用您的群组网站创建迷你群组网站 - 分析 - 利用使用数据来跟踪和推动参与 为了推动您的使命，您必须拥有自己的社区。创建了超过 60,000 个 Groupsit...
GroupApp
group.app
您的在线会员社区和课程集于一处！通过统一平台提高参与度、增加收入，并与您已使用的工具集成，而无需雇用开发人员。
Talkbase
talkbase.io
Talkbase 帮助公司衡量社区为何重要。可视化您的社区对业务的影响，并使用正确的数据构建强大的程序。借助 Talkbase 社区分析，团队可以轻松分析客户在客户获取、入职和保留过程中参与社区的方式和原因。我们将社区对您业务增长的影响可视化到单个成员。通过活动或社区中心等附加参与模块，您可以将数据转化为行动。从 21 天免费试用开始（无需 CC 详细信息）。
NbliK
nblik.com
NbliK 是一个面向创作者、组织和品牌的一体化社区平台。在这个平台上，品牌可以将白标社区集成到他们的网站/应用程序中，以快速跟踪社区建设，进而实现更高的生命周期价值。