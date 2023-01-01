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WaveBasis 是一个基于网络的软件平台，用于技术分析和自动检测艾略特波浪形态。它拥有一系列创新的专有工具，专为波浪分析师和交易者量身定制，并具有先进的模式识别引擎，可自动确定高概率、有效的艾略特波浪计数。我们独特的智能工具和强大的波计数扫描仪有助于实时识别低风险的潜在交易机会，并解锁基于价格模式的风险管理的关键。无论您是手动计算波浪，还是依靠自动化波浪计算，在交易中利用艾略特波浪的力量都变得前所未有的快捷和简单……所有这些都内置了屡获殊荣的专业水准图表。
网站： wavebasis.com
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