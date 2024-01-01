替代项 - Wallester
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Venmo
venmo.com
支付。得到报酬。店铺。分享。 Venmo 是一款数字钱包，让从学生到小型企业的每个人都能更轻松地赚钱。超过 6000 万人使用 Venmo 应用程序进行快速、安全的社交支付。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一家美国金融服务公司，提供在线汇款、数字支付服务并为客户提供营运资金。
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Paylocity
paylocity.com
Paylocity 是一家美国公司，提供基于云的薪资和人力资本管理软件。自 1997 年成立以来，其总部一直位于伊利诺伊州。
Paycom
paycom.com
Paycom 为大型和小型企业提供在线薪资服务和人力资源软件解决方案，以管理从招聘到退休的整个就业生命周期。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是 2ndSite Inc. 运营的会计软件，主要面向中小型企业。它是一种基于 Web 的软件即服务 (SaaS) 模型，可以通过桌面或移动设备进行访问。 该公司成立于 2003 年，总部位于加拿大多伦多。
Rippling
rippling.com
Rippling 将薪资、福利、人力资源、IT 等整合在一起，因此您可以在一个地方管理所有员工的运营（从入职到离职）。
HoneyBook
honeybook.com
被评选为小型企业第一大客户管理软件。利用我们的一体化项目、发票和付款管理工具更快地保护客户。免费试用 7 天。
Paychex
paychex.com
Paychex, Inc. 是一家为中小型企业提供人力资源、薪资和福利外包服务的美国提供商。该公司总部位于纽约州罗彻斯特，拥有 100 多个办事处，为美国和欧洲约 670,000 名薪资客户提供服务。 2019年，Paychex在《财富》500强最大企业排行榜上排名第700位（按收入计算），该公司2020财年的收入预计将超过41亿美元。
Mercury
mercury.com
用于建立您的公司的完整财务堆栈。利用 FDIC 承保的银行账户、借记卡和三键支付流程进行扩展。
Zoho Expense
zoho.com
费用报告，简单的方法。 Zoho Expense 是在线费用报告软件，专为全球企业量身定制，可自动创建费用报告、简化审批并快速报销。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
Qonto
qonto.com
面向中小企业和自由职业者的新银行。 Qonto 提供功能齐全的企业帐户和简化的会计流程。
Pleo
pleo.io
业务费用解决方案可帮助您的员工完成更多工作。加入数千家信任 Pleo 的公司，让工作支付变得更加轻松
Karbon
karbonhq.com
您如何经营会计师事务所。工作、客户、规划和沟通集中在一处。无论您的团队是在办公室还是远程，您都与 Karbon 在一起。
Ramp
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成长更多。减少浪费。从头开始构建的企业公司卡可以为您的公司节省资金：发行无限量的卡并通过我们的高级储蓄报告和所有商品 1.5% 的现金返还消除超支。
Bill.com
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Bill.com 是一家基于云的软件提供商，致力于为中小型企业实现后台财务运营自动化。 Bill.com 平台将企业与其供应商和客户联系起来，帮助他们管理现金流入和流出。主要竞争对手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com与美国最大的金融机构、美国百强会计师事务所中超过70%的公司合作，领先的会计软件包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA数字支付解决方案的首选提供商。 Bill.com Connect 是美国注册会计师协会 (AICPA) 的技术子公司。Bill.com Connect 是一个白标端到端支付...
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