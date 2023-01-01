替代项 - WalkMe EU
Sentry
sentry.io
Sentry 是跨平台应用程序监控，重点是错误报告。
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Microsoft Clarity
clarity.microsoft.com
清晰地了解用户的需求。 Clarity 是一款免费且易于使用的工具，可以捕捉真实的人们如何实际使用您的网站。设置很简单，您将在几分钟内开始获取数据。
Zoho PageSense
zoho.com
转化优化和个性化平台。 衡量您的关键网站指标，了解访问者的在线行为，并为他们提供个性化的网站体验以提高转化率。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
Pendo
pendo.io
Pendo 是一部肯尼亚电视剧，于 2014 年 12 月 3 日在 NTV 播出。该剧由 Grace danile 编剧，由 DIL Pictures 制作和发行。
Yandex Metrica
metrica.yandex.com
Yandex.Metrica 是 Yandex 提供的免费网络分析服务，用于跟踪和报告网站流量。 Yandex 于 2008 年推出该服务，并于 2009 年公开。截至 2019 年，Yandex.Metrica 是网络上第三大使用最广泛的网络分析服务。
LogRocket
logrocket.com
现代前端监控和产品分析。 LogRocket 结合了会话重放、性能监控和产品分析 – 使软件团队能够创建理想的 Web 和移动产品体验
Instabug
instabug.com
Instabug 是一家软件公司，为移动应用程序提供错误报告、应用程序性能监控、崩溃报告、应用程序内聊天和用户调查。该公司成立于 2014 年。截至 2019 年 9 月，Instabug 已覆盖超过 25,000 家公司，收到了 4 亿个报告的问题和反馈，全球有 20 亿台设备运行其 SDK。 Android、iOS、Cordova、Ionic、Xamarin 和 Web 开发人员在 Beta 测试及其应用程序的实时生产版本中使用 Instabug 的软件开发套件 (SDK)。 它以移动用户端可定制的“摇动发送”功能和开发人员端的详细报告而闻名。用户可以附加带注释的屏幕截图、视频录音和语音...
PostHog
posthog.com
自托管产品分析堆栈，可部署在您的基础设施上。
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
Contentsquare
contentsquare.com
利用世界上最完整的数字体验分析平台提高收入、转化率和参与度。
Lucky Orange
luckyorange.com
更少的时间处理数字，更多的时间发展您的业务。 使用我们的工具集（包括动态热图、会话记录和实时聊天）提高您网站的转化率。
Smartlook
smartlook.com
以前所未有的方式分析用户行为。 Smartlook 是分析用户行为中缺失的一块拼图。获得真正的定性见解，帮助您改进移动应用程序和网站。
Flywheel
getflywheel.com
一体化 WordPress 代理托管平台。 在一处管理客户的 WordPress 网站，赚取经常性收入，并持续取悦他们。
Session Rewind
sessionrewind.com
通过用户行为的视频录制来优化您的网络体验。 准确记录每个会话和问题，每月只需 14 美元。
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
Crazy Egg
crazyegg.com
使用 Crazy Egg 查看热门内容和冷门内容，并了解网络访问者使用热图、录音、调查、A/B 测试等工具进行的操作。
Squeaky
squeaky.ai
隐私第一的客户洞察平台。 Squeaky 通过打造更好的数字体验来帮助您发展业务。我们的一体化工具包括分析、会话记录、反馈和热图。
Insightech
insightech.com
Insighttech 为数字团队提供清晰的数字体验洞察，不受采样或不完整数据的阻碍。借助 Insightech，您可以在一个易于安装和运行的解决方案中获得所有工具，以进行全面的营销报告、页面内容分析、转化渠道优化和网站平台重建。受益于专门的亚太地区支持、现场培训、研讨会和网络研讨会，确保您在提升组织的体验分析能力时持续取得成功。
FullSession
fullsession.io
FullSession 帮助公司了解客户如何通过综合数字体验平台与其网站互动。我们为您提供必要的工具来识别用户摩擦点、退出，并了解用户与您网站的每次交互背后的见解。 FullSession 提供会话重放解决方案和交互式热图，以了解数字交互以及客户反馈目标小部件，以消除猜测工作；帮助我们的客户实现完美的数字体验。
Dynatrace
dynatrace.com
统一的可观察性和安全性 借助唯一由因果 AI 提供支持的分析和自动化平台，简化云复杂性并更快、更安全地进行创新。
Mouseflow
mouseflow.com
确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
Userback
userback.io
#1 可视化用户反馈平台 用户反馈 [@#!#+$?%] 很难。这就是为什么 20,000 多个软件团队选择 Userback 来自动化、简化和构建他们的反馈循环（从收集到关闭）。 - 通过上下文应用内视频和屏幕截图丰富反馈 - 优先考虑用户真正需要的功能和修复 - 集成到现有的工作流程和项目平台中
WalkMe US
walkme.com
WalkMe™ 的数字采用平台 (DAP) 使您的企业能够简化在线体验并消除用户困惑。
Zipy.ai
zipy.ai
传统工具可能会向您抛出一系列错误，但 Zipy 会通过实时客户旅程告诉您哪些问题很重要。
VWO
vwo.com
VWO 是市场领先的 A/B 测试工具，快速发展的公司将其用于实验和转化率优化。
Howuku
howuku.com
Howuku 是一套工具，可帮助您通过访客记录、热图、反馈小部件、A/B 测试等创建高性能的用户体验。
UXtweak
uxtweak.com
UXtweak 是一个用户体验研究平台，随时可以帮助您应对遇到的任何挑战。如果您曾经想知道用户对您的网站、应用程序或原型的想法和感受，您不必再猜测了。 UXtweak 平台提供许多工具，包括复杂的网站测试、会话记录、卡片分类、树测试、移动测试、原型测试、竞争可用性测试等。这些工具允许您从用户的角度检查您的网站，并确定什么对他们来说最重要。 UXtweak 是一款非常灵活的工具，使您不仅可以测试网站的一两个功能，还可以测试网站的整个生命周期，从绘制特定功能、原型设计、测试成品或测试竞争对手。通过增强的分析功能，即使对于对用户体验一无所知的个人（例如利益相关者），也可以为您的网站提供深入的视角，所...
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird 是一款产品分析工具，用于查找和改善最终用户体验。借助 ReplayBird，公司可以了解人们如何以及为何跨设备实时参与、转化和保留，以改善用户体验。为您的团队提供全面的产品分析，为数据驱动的决策提供信息。
Toonimo
toonimo.com
让每个人的用户体验变得简单。 Toonimo 是领先的数字采用平台，旨在简化内部员工培训和客户入职计划的工作。对于希望帮助用户采用新的或当前使用的软件解决方案，但又不想强迫员工花几个小时学习电子学习模块或阅读用户手册的组织来说，Toonimo 提供了强大的工具，可以将学习直接添加到顶层实时了解软件，允许用户边做边学，并即时完成任务。 Toonimo 使用文本气泡、效果和音频将培训师放置在您需要的地方，创建一个有影响力的自助环境。其结果是用户采用率大幅提高、企业范围内的内部培训成本节省、员工士气提高以及完成任务的效率提高。使用案例： - 员工培训 - 吸引新客户 - 减少客户支持 - 提高网站转...
RealEye
realeye.io
具有网络摄像头眼动追踪功能的在线研究平台。它具有： - 比传统眼动追踪硬件更快、更便宜 - 准确（按钮尺寸精度），用于学术研究 - 易于使用（客户称赞我们的用户友好界面） RealEye 是一款在线工具，可让您执行以下操作： 1. 使用常规网络摄像头进行眼球跟踪，2. 情绪分析（面部编码），3. 跟踪鼠标移动和点击，4. 使用高级调查模块，5. 立即雇用参与者/小组，6. 完全在线分析数据，7.将数据导出到 CSV，8. 连接外部工具，9. 100% 远程进行研究。 RealEye 可用于： 1. 购物者洞察研究（包装和货架/货架图评估） 2. 用户体验研究/模型测试 3. 不同的广告评估（视...
Mousestats
mousestats.com
记录并观看网站访问者视频+网站热图+表单分析+调查
TWIPLA
twipla.com
网站情报平台 准确、即时地了解您的网站。网站统计、会话重播、热图、民意调查等。 TWIPLA（以前称为“访客分析”）是一个先进且易于访问的网站智能平台，在全球范围内拥有超过 250 万次安装，并具有一套易于使用且符合隐私要求的功能。通过无 Cookie 跟踪消除数据隐私问题，并获得 100% 网站访问者（不仅仅是小样本）的数据访问权限。有了 TWIPLA，一切都只需点击一下即可： ◾ 高级网站流量统计（新！公司揭晓） ◾ 营销活动跟踪 ◾ 热图 ◾ 会话记录 ◾ 转化渠道 ◾ 民意调查 ◾ 调查 ◾ 竞争流量分析 ◾ 隐私优先的设计分析（新！自定义国家/地区数据）✔️ 使用优惠券代码 UNLI...
Reactflow
reactflow.com
Reactflow 强调了访客没有转化为客户的视觉和逻辑原因，并确保无缝的销售渠道以获得更快的投资回报。 Reactflow 以视频形式播放客户的活动记录、编译热图、漏斗分析、错误、控制台日志并提供反馈，帮助您了解客户的痛点、解决问题并产生出色的流程。
Browsee
browsee.io
Browsee - 停止猜测，开始行动✔ 会话上的人工智能标签 - 通过 5% 的会话，了解 100% 的用户问题✔ 页面故事 - 获取可操作的见解以改进您的登陆页面✔ 用户板 - 识别用户以分析参与度并了解他们的问题。在您的聊天工具中获取直接会话 URL！ ✔ 添加您自己的图表 - 快速分析点击次数、页面、细分和推荐。 ✔ 根据用户操作创建渠道和细分 - 无需代码✔ 出于安全和定价考虑而进行有限记录 - 挑选要记录的内容和不记录的内容✔ 永久免费计划
UXCam
uxcam.com
UXCam 是一款一体化移动应用分析平台，使企业能够了解用户行为。 UXCam 最初是作为会话重放和热图解决方案，但我们意识到有很多问题仅靠定性数据无法回答。因此，我们将定性数据的粒度与定量数据的影响结合起来。借助 UXCam，您可以创建漏斗图、保留图表和仪表板，以了解每个阶段流失的人数百分比。一旦看到下降，您可以放大并查看记录和热图，以了解发生下降的原因。在 UXCam 网站上预订免费快速演示以了解更多信息。
Quantum Metric
quantummetric.com
通过快速部署，我们的平台开始摄取并可视化您的客户在网络、本机应用程序和自助服务终端上体验的所有内容。每次客户交互的影响都会自动量化，每个客户会话都可以重播，最重要的是，您的所有团队都可以根据单一事实版本开展工作。这就是为什么阿拉斯加航空、lululemon、联想和西联汇款等最大品牌都实现了巨大飞跃。
Verint
verint.com
Verint 是客户互动领域的全球领导者。自动化、人工智能和云领域的客户体验专家。
Figpii
figpii.com
更多转化。更高的收入。更好的客户体验。 全面了解用户交互、消除客户的不满、启动测试并释放网站未开发的收入潜力。
Aqvil
aqvil.com
Aqvil 在简单的网络分析仪表板中为您提供所有有价值的网站流量指标。
cux.io
cux.io
我们将访客的体验转化为数字，识别他们在客户旅程中的行为模式，并提供即时可行的见解。不再有数据垃圾邮件
Capturly
capturly.com
了解用户行为、识别问题点、提高转化率并增加销售额 希望提高您当前的表现？如果是，Capturly 适合您！它是传统分析、会话记录、热图和转化漏斗功能的出色组合。
SessionStack
sessionstack.com
什么是SessionStack？ SessionStack 是一个人工智能增强型数字体验分析平台，基于一流的会话记录技术，使电子商务企业能够识别客户在哪里陷入困境和流失，以及错过了哪些转化机会。该平台生成的见解可以作为通过数据支持的转化率优化来改善整个用户体验的快速通道。 SessionStackAI 是我们专有的机器学习模型，是所有专注于收入的电子商务决策者的理想合作伙伴。 SessionStackAI 融合定性和定量用户数据，以提供任何网站或移动应用程序交互的全貌。该平台的自动捕获功能和追溯数据历史记录有助于确保分析中没有间隙，从而识别任何摩擦点或新的转换机会。 SessionStack ...
Fullview
fullview.io
停止猜测您的客户体验。 Fullview 为产品和支持团队提供了有关用户在 SaaS 产品中的行为方式的直观见解，以充分了解您的客户体验。
Inspectlet
inspectlet.com
Inspectlet 会记录访问者使用您网站时的视频，让您可以看到他们所做的一切。查看您网站上的每次鼠标移动、滚动、单击和按键。忘记传统的分析。您永远不需要想知道人们再次使用您的网站的具体情况。
LiveSession
livesession.io
LiveSession 是一种网络分析工具，具有会话重播、分段、智能地图和错误跟踪功能。
Sprig
sprig.com
Sprig - 以前称为 UserLeap。快速可靠的上下文用户研究。通过 Sprig 的有针对性的微观调查、视频问题等，确保用户研究尽早且经常进行。