替代项 - VYPER

Easypromos

easypromosapp.com

Easypromos 是数字促销领域的全球领导者，提供易于使用的自助服务平台，可跨任何社交媒体网络或设备无缝创建和管理数字营销活动。 Easypromos 是一个自助服务平台，用于创建和管理在线促销、活动、竞赛、迷你游戏、优惠券活动和赠品。 Easypromos 是最完整的平台之一，它为营销人员提供了最好的工具来与受众互动、产生潜在客户、吸引受众到销售点、收集反馈并奖励客户的忠诚度 - 所有这些都通过社交媒体进行。 Easypromos 应用程序是完全可定制的 - 您可以使用您的徽标和品牌颜色和设计发起品牌活动。所有促销活动都是完全响应式的 - 在您的社交媒体渠道上分享促销链接，将关注者转化...