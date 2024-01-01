替代项 - VYPER
UpViral
upviral.com
UpViral 的抽奖和奖励是在线发展业务的最快方式。产生流量、扩大您的列表并将订阅者转化为客户。
Heyo
heyo.com
使用 Heyo 轻松创建抽奖、竞赛和活动应用程序，并将其发布到移动设备、Facebook 和网络上的任何位置。
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 使营销人员可以轻松创建登陆页面和竞赛、跟踪销售线索、发送电子邮件等。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一个增长营销平台。我们帮助您开展精彩的活动来发展您的业务。
SweepWidget
sweepwidget.com
举办引人入胜的竞赛和赠品。 增加社交媒体关注者、增加时事通讯订阅者、捕捉新线索、吸引受众、增加网站流量等等。
Socialman
socialman.net
Socialman 是一个 SaaS 平台，用于通过多个社交媒体渠道创建和管理赠品。它是一款跨平台应用程序，允许用户在 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、TikTok、Pinterest、Telegram、Reddit、Spotify、Steam、Discord 和 Twitch 上发布内容。提供推荐操作、测验、民意调查和开放式问题功能，以及将用户重定向到 Google Play 和 App Store 以下载您选择的内容的选项。 Socialman 是一款为有兴趣提高社交媒体参与度和影响力的营销人员、博主和品牌提供的工具。
Osortoo
osortoo.com
Osortoo 可以轻松地抽出竞赛、赠品或抽奖的获胜者，创建漂亮的登陆页面，创建活动注册页面，在活动期间展示比赛，从社交网络中挑选获胜者。
ShortStack
shortstack.com
加入数以千计的财富 500 强品牌、广告公司和小型企业的行列，使用 ShortStack 打造定制的互动营销活动。 创建可定制的竞赛、抽奖、测验、主题标签赠品、评论参加竞赛、登陆页面、弹出窗口等。
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Price Co (TSPC) 专注于提供简单、精简且经济实惠的现场活动赠品。该平台提供了一个中心位置，用于设置、执行和跟踪您在贸易展摊位上进行的抽奖活动。轻松跟踪赠品进度、立即导出线索并访问合规记录，让您的法律团队满意。最好的？ TSPC 帮您追踪获奖者并兑现奖品！
Shopobill
shopobill.com
Shopobill is a Retail Media and Shopper Engagement solution that helps retailers and FMCG/CPG producers to grow sales. * Self service system for retailers to launch and promote value added promotions on behalf of FMCG producers * No code promotion engine with 400+ tested & proven mechanics to stim...
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple 是一款基于 Web 的应用程序，为网站、品牌和博客提供简单的解决方案，用于创建、管理和综合在线赠品、抽奖和竞赛的数据。 PromoSimple 的核心目标是通过使用赠品和促销的许可营销，让企业尽可能轻松地保留和扩大各自的客户群。 PromoSimple 客户能够创建自定义输入表单来开展促销活动，以增加 Facebook 和 Instagram 的点赞量、Twitter 的提及和关注、电子邮件订阅者以及各种其他操作。 PromoSimple 有效、易于使用、高效且易于使用。
Leevia
leevia.com
Leevia 是第一个意大利平台，允许您根据意大利有奖竞赛法规和欧洲隐私法 (GDPR) 创建、管理和监控在线竞赛。它为营销和传播机构以及大品牌提供服务，以收集合格的潜在客户、吸引社区并在 Instagram、Facebook 和 Twitter 上建立品牌知名度。 Leevia 的解决方案已被 RCS Media Group、Publicis、Puma、Mercedes、Campari、Ketchum、Grana Padano、Pirelli 和 LG 等意大利市场领先企业采用。 Leevia平台的产品分为4个套件： * 增长套件，增加现有用户数据库并细分社区。该套件中的所有产品（Giv...
Fyre
fyre.id
Fyre是一款专为区块链行业打造的营销工具。基于 Hypersign 协议、个人和社会凭证，Fyre 使企业能够通过社交媒体爆炸、抽奖、竞赛、推荐计划等方式进行爆炸性实时促销，从而培养狂热的追随者。它符合 Web3 标准并基于公钥加密构建。 Fyre 可帮助您安全地构建“有弹性且可靠的社区”。 借助 Fyre，区块链项目可以举办社区活动，例如： * 玩游戏赚钱 * 抽奖活动 * 赠品 * 比赛 * 空投 * MEME/贴纸比赛 * 社区建设活动 * 定制活动
Sweep
sweep.net
Sweep 是可持续发展数据管理平台。 其市场领先的人工智能软件可帮助组织了解其业务和价值链中的所有额外财务数据，以管理日益增长的披露要求并采取行动实现可持续的业务目标。 Sweep 由 Rachel Delacour、Yannick Chaze 和 Raphael Guller 共同创立，与世界各地的企业、中端市场和金融机构合作，客户包括欧莱雅、Lacoste 和惠普。 Sweep 已获得共益企业认证，并且是世界银行碳定价领导联盟、法国投资署和国际排放交易协会的成员。
Contests for Pages
contest-app.co
页面竞赛是一款在 Facebook 页面上发布竞赛的应用程序。
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com it's an online and free tool to create Instagram Giveaways, Sweepstakes, Contests and Promotions, allowing you to pick a random comment from your Instagram photo.
Sweeppea
web.sweeppea.com
全方位和自助服务抽奖解决方案：Sweeppea 可以轻松开展有奖促销活动，从而产生潜在客户、提高参与度和销量。 Sweeppea 允许用户通过手机通过短信赢得抽奖活动来联系客户。 Sweeppea 是一项专有技术，用于激发抽奖活动、建立移动用户数据库以及共享内容和促销活动。
Strutta
strutta.com
Strutta 的行业领先技术通过强大的社交促销将品牌与其目标消费者联系起来。 Strutta 工具允许代理机构、品牌和开发商轻松创建和管理互动竞赛和抽奖活动。 Strutta 为顶级国际机构、财富 500 强公司和小型企业提供了屡获殊荣的促销活动。客户包括微软、AirBNB、爱德曼、康卡斯特、多芬、可口可乐和Shutterfly。
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 provides cloud based web applications that instantly creates brandable online video solutions to power your video requirements . Harness the power of video in ways you never thought possible. Attract customers and generate different user engagement behaviours with the unique capabilitie...
Fastory.io
fastory.io
Fastory is a cutting-edge marketing tech company, providing the leading Mobile-first Marketing Suite. The turnkey solution empowers businesses to level up their marketing campaigns by giving them the power to captivate, engage and convert people who matter to their business, in a creative way. Craf...
Contest Domination
contestdomination.com
Contest Domination 是一款竞赛软件，允许公司创建在线竞赛，以病毒式传播并收集合格的线索。
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
扩大并吸引您的时事通讯列表。 Rewards Fuel 将为参赛者提供多种参赛方式，帮助您在更短的时间内实现更多营销目标。直接在 Facebook 或 Instagram 上举办竞赛在参与、验证和衡量方面留下了很多空白。借助 Rewards Fuel，您在创建比赛时可以从超过 34 种不同的参赛方法（或操作）中进行选择，例如要求参赛者在 Instagram 或 Twitter 上关注您参赛、上传文件参赛、订阅您的时事通讯或 YouTube 频道、访问您的 Etsy 商店、查看您的 Shopify 页面、下载您的应用程序以赢取等等。借助 Rewards Fuel，您的比赛可以轻松定制，因此您可...
RandomPicker
randompicker.com
RandomPicker 是一种在线解决方案，可帮助公司和非营利组织进行安全且公正的随机抽奖、抽奖和赠品，具有参赛权重、现场活动模块、API、随机数生成器和体育抽奖，以及数据加密和 SSL 安全性。
Fooji
fooji.com
Fooji 与品牌合作，将消费者变成永远的粉丝。凭借技术和人员来完成这一切，Fooji 平台提供了一系列创新产品（托管和自我管理）来开展活动、处理物流并帮助品牌团队提高粉丝参与度和业务成果。
Tellody
tellody.com
Tellody 是一种始终令人着迷且有趣的营销和说服工具，可以帮助小型企业蓬勃发展。它是一款功能强大、价格实惠且简单的一体化解决方案，专为无需太多时间、精力和金钱进行营销的专业人士而设计。 因此，Tellody 在同一平台下打包了一组多功能服务。电子邮件、短信、注册表单、优惠券、调查、忠诚度积分、门票等等，价格无人能比。 Tellody 为小型企业提供像专业人士一样的工具，同时对他们的日常生活影响最小。 Tellody 于 2014 年作为一个业余项目启动。如今，它为世界各地成千上万的满意客户提供服务。
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo 是一个领先的营销技术平台，可帮助企业（尤其是 DTC 品牌）更快地发展并提高资本效率。通过我们强大的增长工具、短信营销套件和广泛的合作伙伴网络，DojoMojo 为营销人员提供了建立列表和转化更多客户所需的所有工具。如今，超过 15000 个品牌（例如 Casper、Daily Harvest、L'Oréal 和 Equinox）使用 DojoMojo 来加速其发展并通过短信与客户互动。
Votigo
votigo.com
Votigo 是一家领先的社交媒体营销和促销公司，拥有 SaaS 平台和全方位服务解决方案。 Votigo 的技术平台成立于 2006 年，允许品牌、代理商和企业通过我们完整的社交营销套件（包括促销、发布商、社区管理、应用程序、社交 CRM 和分析）来获取、吸引和管理客户。 Votigo 在旧金山湾区、科罗拉多州博尔德和印度海得拉巴设有办事处，拥有全球能力。 Votigo 平台以其灵活性而闻名，已在全球各国以 40 多种语言使用。 Votigo 曾与领先品牌和机构合作，包括福特、喜达屋酒店及度假村国际集团、索尼、NBC环球、英特尔、Aol、Sharpie、Sears、DraftFCB、Cr...
Easypromos
easypromosapp.com
Easypromos 是数字促销领域的全球领导者，提供易于使用的自助服务平台，可跨任何社交媒体网络或设备无缝创建和管理数字营销活动。 Easypromos 是一个自助服务平台，用于创建和管理在线促销、活动、竞赛、迷你游戏、优惠券活动和赠品。 Easypromos 是最完整的平台之一，它为营销人员提供了最好的工具来与受众互动、产生潜在客户、吸引受众到销售点、收集反馈并奖励客户的忠诚度 - 所有这些都通过社交媒体进行。 Easypromos 应用程序是完全可定制的 - 您可以使用您的徽标和品牌颜色和设计发起品牌活动。所有促销活动都是完全响应式的 - 在您的社交媒体渠道上分享促销链接，将关注者转化...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter 是一种在线开展赠品活动的简单方法。 Rafflecopter 使在没有 I.T 的情况下在任何网站上为任何品牌启动和管理赠品变得“超级简单”。需要帮助。 在几分钟内启动并管理您的下一个赠品，无需编码。如果您可以复制/粘贴，则可以使用 Rafflecopter。
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com 是一个活动营销平台，它通过为所有营销需求提供一站式解决方案彻底改变了营销格局。开展营销活动以推动您的业务向前发展。 适用于竞赛、测验、比赛等的一站式赠品解决方案。 可证明公平、灵活、多样的营销模式。 Giveaway.com 涵盖了这一切。
Upland Second Street
lab.secondstreet.com
Second Street 是一个受众参与软件平台，被 4,000 多家媒体公司和营销人员使用。 Second Street 的合作伙伴使用该平台在其网站上举办竞赛和互动内容（例如性格测验、抽奖、摄影比赛等），以产生数字收入、扩大电子邮件数据库并吸引受众。 Second Street Lab 提供原创的、可操作的内容，重点关注如何在数字参与领域取得成功。该实验室汇集了 Second Street 专家团队和其他业内人士对趋势、最佳实践和案例研究的见解。
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform 是一种创新的营销工具，可根据位置简化公司与客户互动的方式。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 为营销人员提供了 30 种机制，可通过 Facebook、手机或网站上的社交媒体举办竞赛和有奖游戏。
Cool Tabs
cool-tabs.com
在社交网络和网站上推动您的营销活动，产生潜在客户。监控您的社交网络并执行社交聆听、品牌监控和实时内容管理。 - 通过您的应用程序、网站或社交网络，通过简单的互动内容扩大您的数字受众并获得合格的潜在客户。 - 分析您的客户和用户在社交网络、论坛和媒体上关于您的品牌的社交对话。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio 使大型品牌和媒体能够通过 50 多种模板化互动格式（测验、竞赛、调查、测试、动画游戏等）跨数字渠道吸引受众。通过严格遵守 GDPR，该平台可以收集丰富的第一方数据，这些数据可以推送到客户更广泛的技术以丰富数据。目前已有 400 多家企业使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
Referral Factory
referral-factory.com
即插即用软件，用于构建和跟踪您自己的推荐计划或联属计划。被全球营销人员评选为第一名。唯一获得HubSpot官方认证的推荐软件。 👉 使用我们的拖放活动构建器在几天而不是几周内构建您的计划。我们提供高级白标定制，无需编写一行代码！创建推荐计划、联属计划、大使计划、推荐赢得比赛等等！ 👉 访问 100 多个由营销专家设计的可编辑推荐计划模板。 👉 与 HubSpot、Stripe、Salesforce、Pipedrive、Intercom、Zoho、Zapier 等集成。 👉 Referral Factory 还提供 webhook 功能、高级 API 和多个 Zapier 触发器，帮助您...
Woorise
woorise.com
Woorise 是创建病毒式赠品和竞赛、登陆页面以及调查和测验等引人入胜的表格的最简单方法。 Woorise 帮助小型企业与受众建立联系、收集潜在客户并完成销售。
Woobox
woobox.com
提高参与度的体验 轻松创建并成功举办竞赛、赠品、民意调查、优惠券、表格等。
ViralKit
viralkit.io
通过我们的人工智能竞赛和赠品工具提升您的社会影响力。 打破传统竞赛、赠品和抽奖的界限！利用人工智能的力量来大幅增加关注者、点赞、客户和参与度。
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一个病毒式营销平台，提供用于创建抽奖、竞赛和赠品的工具。