替代项 - Vultr
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Hostinger
hostinger.com
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Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是一家 ICANN 认可的域名注册商，提供域名注册和网络托管，总部位于美国亚利桑那州凤凰城。 Namecheap 是一家预算托管提供商，拥有 1100 万注册用户和 1000 万个域名。
IONOS
ionos.com
访问您的整个 IONOS 世界：合同、产品和客户数据、订购或更改服务 - 现在受密码保护的登录。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美国云基础设施提供商，总部位于纽约市，数据中心遍布全球。 DigitalOcean 为开发人员提供云服务，帮助部署和扩展在多台计算机上同时运行的应用程序。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大面向网络计算机的托管公司。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的独立网站托管平台，深受全球超过 280 万个域名的所有者信赖。 SiteGround 的托管服务注重网络速度和安全性，包括简单但功能强大的网站管理工具和独特的内部解决方案，使网站运行得更快、更安全。与行业领先的客户服务相结合，SiteGround 成为自由职业者、小型企业和网站管理员等的首选网站托管提供商。 SiteGround 上的 WordPress 用户可以使用专门的工具享受托管服务，以实现卓越的网站性能和轻松管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用户值得信赖的合作伙伴。 Bluehost 成立于 2003 年，使新手和专家都能通过可靠的网络托管、电子商务工具、营销应用程序、自动化安全性和 WordPress 工具创建和维护网络形象。其一站式仪表板使用户可以轻松管理其网站的大部分方面，从指标到网站安全。 Bluehost 以开源技术为基础，继续支持和参与无数开源项目，帮助推动互联网充分发挥潜力。
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上为 OVH Groupe SAS）是一家法国云计算公司，提供 VPS、专用服务器和其他 Web 服务。截至 2016 年，OVH 拥有全球面积最大的数据中心。截至 2019 年，它是欧洲最大的托管提供商，也是全球第三大物理服务器托管提供商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal ...
Contabo
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Contabo🥇云 VPS 和专用服务器，价格实惠。 以更少的成本获得更多的计算能力 |来自真人（而非机器人）的屡获殊荣的支持！ | 6 个地区，10 个地点 |过去 12 个月内正常运行时间为 99.996%
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HostGator 是安全且经济实惠的网络托管的领先提供商。了解为什么成千上万的客户信任我们来满足他们的网站托管需求。
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Hostwinds
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Hivelocity
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Hivelocity 于 2002 年由几个人创立，他们的使命是：创建一家专注于简化托管的卓越公司。从位于典型地下室的单个服务器机架开始，我们的愿景是建立一家托管公司，不仅支持客户增长，而且还促进客户增长。通过专注于客户的需求和成功，Hivelocity 已从地下室的单个服务器机架发展成为在 4 大洲 36 个城市运营 38 个世界级数据中心。如今，我们维护和管理数以万计的专用服务器、虚拟化服务器和私有云解决方案。我们的每个数据中心均经过 SSAE-16 SOC1 和 SOC2 认证，还提供 HIPAA 和 PCI 合规服务。 Hivelocity 是一家私营企业，目前拥有 100 多名业内最...
UltaHost
ultahost.com
UltaHost 是关键任务网站和应用程序快速托管解决方案的领导者。拥有稳定的 VPS 或专用主机以获得流畅的操作。 UltaHost 是一个高性能网络托管平台，可帮助您为任何类型的数字项目获得快速、稳定和安全的网站，无论是电子商务商店、博客、公司投资组合、代理营销、媒体和内容发布、社交网络，还是中小型企业。它为公司、企业和个人提供共享、廉价的 VPS（虚拟专用服务器）、VDS（虚拟专用服务器）和廉价的专用托管解决方案，以使其项目取得成功。
Pair Networks
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Pair 是一家网站托管公司，拥有超过 25 年的经验、99.9% 的服务器正常运行时间以及各种强大的网络托管计划，所有这些均由真正员工提供的 24/7 友好技术支持提供支持。
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私营且独立资助的网络托管提供商，成立于 2019 年 11 月，其团队致力于提供快速、安全和可靠的网络托管服务。 HostArmada 不仅仅是一家网络托管公司。我们是一支充满热情的团队，致力于为客户提供卓越的托管服务。我们的重点是提供快速、安全和可靠的网络托管服务，以满足全球企业和个人的独特需求。在 HostArmada，我们了解每个企业都是不同的，这就是为什么我们提供广泛的托管解决方案来满足各种规模的公司（从小型初创公司到大型企业）的需求。我们的托管服务包括共享托管、经销商托管、VPS 托管和专用 CPU VPS，所有这些均由强大的云基础设施支持，可确保您网站的...
RamNode
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RamNode - 高性能 OpenStack SSD VPS 云服务器和 cPanel 共享托管
AccuWeb Hosting
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AccuWeb Hosting 成立于 2003 年，是一家位于美国新泽西州 Old Tappan 的网络托管公司，为世界各地的客户提供最实惠、最可靠的网络托管解决方案。 AccuWeb Hosting 是一家无债务的私营公司，拥有 14 年以上的经验。截至目前，AccuWeb Hosting 已为超过 101,025 名满意的客户提供服务，并且这一数字还在不断增加。 AccuWeb Hosting 的在线支持人员每周 7 天、每天 24 小时开放。为了您的方便，您可以提出支持请求或参与实时在线聊天。所有的票证和聊天请求都得到了高技能的 3 级托管技术人员的满意答复。大多数支持请求都会在 ...