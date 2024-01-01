替代项 - vTime
VRChat
hello.vrchat.com
VRChat 是一个在线虚拟世界平台，由 Graham Gaylor 和 Jesse Joudrey 创建，由 VRChat, Inc. 运营。该平台允许用户通过用户创建的 3D 头像和世界与其他人进行交互。
Spatial
spatial.io
跳入空间查看无数的元宇宙画廊、空间和活动。在手掌中体验虚拟宇宙。您可以从任何地方参与！ 探索艺术家和企业家的精心创作。与专家、朋友会面，并与来自世界各地的 Spatial 社区联系，参加文化活动。 创建一个看起来像你的头像。然后开始免费建立您自己的画廊！
Trezi
trezi.com
Trezi 是一款面向 AEC 行业的沉浸式 VR 产品，支持实时协作体验 3D 建模软件和建筑软件的设计。
Agora World
agoraworld.io
Agora World 是用于 3D 内容创建的 WordPress 或 Canva。我们提供精简、无代码且完全可定制的 3D 设计平台和多人基础设施，可在短短 1 小时内创建和发布专业的沉浸式社交体验。我们处理所有“幕后”技术，简化元宇宙或多人游戏体验创建，并让用户专注于设计。我们不仅将开发时间从数月大幅缩短至几分钟，而且使流程更具成本效益。我们平台的多功能性支持自定义 C# 编码、第三方集成、无限定制，并且只需 3 行代码即可将体验嵌入到您的网站中。我们刚刚完成了 Startup Wise Guys XR 加速器计划，获得了来自 Cesium 的资助，用于简化数字孪生的创建，并在天普大学 ...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR 致力于成为企业 VR 协作领域的领导者。我们创建了一个全新的宇宙，针对分布式团队中的商务会议进行了优化。创新、创造性和批判性思维，加上注重细节的设计和以用户为中心，为每位客户带来了卓越的体验。该工具的设计和开发是为了帮助企业提高远程协作的质量和有效性。通过利用 VR 技术，我们的客户看到了对其远程工作文化的积极影响，因为转向更加互联和更具吸引力的会议，使他们能够提高团队凝聚力。此外，我们的平台帮助企业消除不必要的旅行、减少环境足迹并实现可持续发展目标。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为满足您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电...
MootUp
mootup.com
MootUp 是唯一一个虚拟会议和活动平台，可为世界各地的活动专业人士和机构提供无需下载即可访问的跨设备 3D 环境，为与会者提供真正身临其境、引人入胜的体验，从而安全地实现协作和连接任何规模的观众。
Yulio
yulio.com
Yulio 的使命是通过使 VR 成为简单、移动且经济实惠的商业工具来构建最好的 VR 和 AR 演示软件。无论您是希望在投标过程中脱颖而出的建筑师、希望在迭代之间发现错误的室内设计师，还是希望在下一次推介/会议中给人留下深刻印象的销售人员，Yulio 都是适合您的工具。 Yulio 是一款一体化工具，适合那些正在寻求建筑、室内设计以及利用视觉叙事力量的所有行业的 VR 应用程序的人。借助我们广泛的可定制功能、内置云渲染平台和各种集成，您可以设计令人惊叹的沉浸式演示文稿，并解锁更详细地讲述视觉故事的能力。随着我们不断创新并创造新工具供用户使用，Yulio 成为您保持前瞻性思维的一站式平台，同时...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解决方案彻底改变未来 公司概述 SynergyXR 坐落在充满活力的丹麦奥胡斯市，是扩展现实 (XR) 领域的创新灯塔。源于对制造和能源领域的深刻理解，我们已发展成为一支强大的力量，专门致力于将增强现实和虚拟现实工具带入商业技术的最前沿。我们的专业知识不仅在于制定未来的解决方案；还在于制定未来的解决方案。它使它们易于访问且实用，以满足当今动态的业务需求。尖端功能 在 SynergyXR，我们不仅仅创造工具；我们还创造工具。我们正在塑造体验。我们的产品不仅仅是软件；它们是通往互动和协作新维度的门户。我们的 XR 解决方案专注于用户友好的界面和强大的功能，可无缝集成...
Virbela
virbela.com
Virbela 为远程工作、学习和活动构建引人入胜的虚拟世界。 Virbela 由行为心理学家团队于 2012 年创立，其使命是帮助组织和人们在远程优先的未来中蓬勃发展。凭借具有深度社交和协作功能的沉浸式 3D 空间，Virbela 将在线业务和面对面体验带入生活，同时使远程团队能够更加紧密地联系和提高工作效率。 Virbela 归 eXp World Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：EXPI）所有。要参观我们的虚拟办公室、教室、活动空间等，请访问 Virbela.com 并在 Twitter 和 LinkedIn 上关注我们。