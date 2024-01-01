VoIP.ms 成立于 2007 年，由一群 IT 和业务专业人士创建，他们相信有更好的方法可以为像他们一样渴望高质量通信解决方案的公司提供互联网电话服务。由于严格要求自带设备，VoIP.ms 消除了一些电话提供商带来的限制和昂贵的手持设备。这使得 VoIP.ms 能够无限制地专注于维护广泛访问且功能丰富的服务。除了市场上最好的自助云电话平台之外，VoIP.ms 还是少数几家无需签订合同即可以最优惠的价格提供服务的提供商之一，所有这些都具有高水平的服务和质量。

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