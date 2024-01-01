替代项 - VoicePing
Gather
gather.town
Gather 是一个视频通话空间，可让多人同时进行单独的对话，并像在现实生活中一样轻松地进出这些对话。
Webex
webex.com
Webex Webinars（以前称为 Webex Events）是一个可扩展的网络研讨会平台，可以为每个人（从小型会议到大量全球观众）创造引人入胜且有影响力的体验。使网络研讨会具有包容性、吸引力和互动性： • 通过主持的问答、实时投票、聊天、表情符号反应和手势识别来鼓励积极参与 • 让与会者用自己喜欢的语言聆听，并在会议中提供现场口译员 • 更深入地探讨主题或鼓励联系举办分组会议 大规模举办专业和定制的网络研讨会 • 管理观众在活动之前、期间和之后看到的舞台和内容 • 通过定制品牌选项和主题策划与会者注册体验 • 之前与共同小组成员排练整个演示上线 • 可容纳多达 100,000 名与会者 ...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
当您的员工成长时，您的业务也会增长。 我们相信您和我们企业的成功取决于人。借助我们经过验证的业务工具集，我们将指导您的团队和业务实现持续增长。
oVice
ovice.com
与您的远程团队进行更多联系和互动 虚拟工作场所可让您随时随地与任何人保持同步
Spot
spotvirtual.com
适合团队的下一代通信应用程序。 Spot 是团队联系、协作和构建文化的完整解决方案。受到数百家组织的信赖。
SpatialChat
spatial.chat
随时随地进行面对面虚拟会议的群组视频聊天。
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch 是一款超酷的视频聊天应用。您可以创建交互式虚拟房间并按照您想要的方式对其进行自定义。它适合会议和工作场所。
Deskmy
deskmy.com
远程还是在办公室？答案是deskMy。随时随地认识您的新办公桌。从任何设备打开您的 deskMy，您就可以直观地看到您的所有信息 队友和应用程序位于同一个地方，无论您或他们身在何处。
RemoteHQ
remotehq.com
我们通过视频会议以外的方式将人们聚集在一起。我们的平台将人们连接到完成工作所需的应用程序和虚拟资源。使用 RemoteHQ 举办团队会议、销售演示、支持电话、培训课程等。
Workiro
workiro.com
下一代应用程序独特地结合了任务、通信和文档管理功能（包括电子签名），帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。
Nooks
nooks.ai
Nooks 是一款人工智能驱动的虚拟拨号器和虚拟销售平台，可帮助 SDR 团队将对话效率提升 5 倍并大幅提高工作效率。
Sococo
sococo.com
Sococo 是一个在线工作场所，分布式团队每天都在这里并肩工作。无论团队成员身在何处。在大厅里、穿过校园或跨越半个地球——在组织的在线办公室工作甚至比在同一楼层或同一房间工作效率更高。
BMC
bmc.com
BMC 通过针对复杂 IT 问题的开放、可扩展和模块化解决方案帮助客户运营和重塑其业务。 BMC 与 86% 的福布斯全球 50 强以及世界各地的客户和合作伙伴合作，创造他们的未来。凭借我们的创新历史、行业领先的自动化、运营和服务管理解决方案，再加上无与伦比的灵活性，我们帮助组织腾出时间和空间，成为一家征服未来机遇的自主数字企业。
SoWork
sowork.com
SoWork 虚拟工作场所为远程团队提供了效率、存在感、自发性和联系。借助人工智能驱动的 Office Assistant Sophia、最好的会议工具和完全定制，SoWork 可以让您的团队比以往更快乐、更高效。
Teemyco
teemyco.com
Teemyco 使团队能够共存，无论每个人身在何处。我们促进自发互动并将同事聚集在一起。免费开始使用 - Teemyco 测试版现已向全世界开放！
Kumospace
kumospace.com
Kumospace 正在建设未来的办公室——一个以人为本的虚拟办公室。团队合作和生产力与公司文化保持同步。通过虚拟工作空间激励员工发挥最佳水平，让您的团队充分发挥潜力。 Kumospace 消除了沟通中的摩擦，最大限度地减少了误解，并帮助团队一起庆祝胜利。加入数千家已通过 Kumospace 成功解决远程工作挑战的公司。
Breakroom
breakroom.net
Breakroom 是数字协作和参与的下一代发展——一个完全可定制的 3D 环境，专为满足您的所有虚拟需求而构建。新的工作世界不再是您所陷入的 2D 视频会议地狱。它是一种身临其境的数字体验，可增强联系、协作和沟通能力。远程并不一定意味着远离——创造一个人们愿意参与的世界。 Breakroom 领先的 Metaverse 平台充满了强大的特性和功能，使不可能成为可能。它使您可以轻松地立即创建和定制您自己的品牌虚拟世界，适合所有类型的受众参与。从数字工作空间、会议和虚拟教室到电影节、新书发布会和社交活动，Breakroom 可以让您灵活地完成这一切。您甚至可以在几分钟内建立一个链接到内置市场的电...
Orum
orum.com
Orum 是人工智能驱动的实时对话平台，可增强销售活动、连接团队并增加收入
Kino Live
kino.live
专为激发灵感而设计的视频工作空间交流工具。 Kino 通过营造办公室氛围的视频技术将远程同事聚集在一起。借助 Spaces 技术，每个人都拥有一个专门的空间来与他人互动、协作并受到启发。同事可以像在实体办公室一样在不同空间之间自由移动，从而减少虚拟会议疲劳。通过高清视频和空间动态来模仿自然的工作空间交互，带来更加有机、类似办公室的交互。 Kino 旨在在整个工作日内连接远程同事。 Kino 使远程同事能够真正并肩工作。轻松的协作和自然发生的公司文化。工作流程管理和团队联系只需通过团队在 Kino 的创意环境中参与即可实现。 Kino 融入日常工作流程，激发创造力。它是远程开展联合办公社区的唯一...
Koncert
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Koncert 的多渠道 AI 销售互动平台可帮助您增加 B2B 销售收入并转化潜在客户。人工智能拨号器。 AI并行拨号器。 AI流量拨号器。代理辅助拨号器。节奏。
Cosmos Video
cosmos.video
与您的远程团队即时协作 专为远程团队设计的团队会议空间，让他们能够在不受干扰的情况下进行即时协作。告别等待回复、安排通话或共享会议链接。
WorkAdventure
workadventu.re
WorkAdventure is a platform that allows you to design fully customizable collaborative virtual worlds. With your avatar, you can interact spontaneously with your colleagues, clients, partners, etc. Imagine all types of immersive experiences (recruitments, on-boarding, trainings, digital workplace, i...
Teamflow
teamflowhq.com
Teamflow is the remote office for extraordinary teams. Teamflow brings back the presence of being in the office, the energy of working in the same room, the spontaneity of hallway conversations — the joy of feeling like a team. In Teamflow, you see your video in a bubble on a virtual office floor pl...
DemoHop
demohop.com
对于分布式技术和研发团队来说，很难让所有工程师、产品团队和业务利益相关者达成共识。为了解决这个问题，DemoHop 支持在线展示活动，在短短几个小时内将员工和他们的想法聚集在一起。我们有一些大公司使用 DemoHop 将员工聚集在一起并促进协作。现实情况是，Teams 或 Zoom 等日常会议工具并不擅长帮助人们互相会面、识别专家或传播想法。 DemoHop 使世界上最重要的技术团队能够 1) 最大限度地提高技术投资投资回报率，2) 传播创新和最佳实践，以及 3) 激励员工。为此，DemoHop 的魔力在于与会者选择自己的冒险模式，让人们可以将时间花在对他们最重要的主题上。这与与会者建立了高度...
Howspace
howspace.com
Howspace 是用于转型设计和实施的一体化平台。 Howspace 使组织能够将员工聚集在一起学习、协作并做出能够产生影响的决策。我们的平台引导共享旅程，理解与人工智能的大规模对话，并确保每个人都在创造影响力方面发挥作用。 Howspace 非常适合： - 远程、混合和异步协作 - 构思和集思广益 - 战略规划和咨询 - 研讨会和活动 - 培训计划 - 员工入职和发展 - 组织转型和变革管理 - 网络和社区建设 - 等等！模板库：您现在可以使用我们的任何社区模板开始您的协作项目！