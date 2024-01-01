替代项 - VOGO Voice
ManyChat
manychat.com
重塑您与客户的联系方式。 ManyChat 允许您 24/7 与客户互动 - 立即利用营销自动化的力量！
ChatBot
chatbot.com
使用 ChatBot 实现客户服务自动化，不错过任何销售或帮助客户的机会。从头开始构建您自己的聊天机器人，无需任何技术技能！
Drift
drift.com
漂移是企业向企业采购的新方式。尝试我们的对话式营销和销售工具，旨在让购买变得更容易，而且完全免费。
Botmake
botmake.io
超级简单、干净的对话式人工智能聊天机器人构建工具，适合您的网站。您无需编码即可轻松制作聊天机器人
Chatbase
chatbase.co
为您的数据定制 ChatGPT。 只需上传您的文档或添加指向您网站的链接，即可获取类似 ChatGPT 的聊天机器人来存储您的数据。然后将其作为小部件添加到您的网站或通过 API 与其聊天。
Botpress
botpress.com
构建 ChatGPT 聊天机器人，速度快得惊人🚀。 第一个由 OpenAI 提供支持的下一代聊天机器人构建器。 为您的项目或业务构建类似 ChatGPT 的机器人来完成工作。 🎯
BotStar
botstar.com
通过无缝实时聊天到聊天机器人解决方案，发现更多与客户在线互动的方式。立即免费获取 BotStar！
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel 是为 Facebook 创建人工智能聊天机器人的领先机器人平台。了解如何快速轻松地创建 Facebook Messenger 机器人 - 无需编码。
Gallabox
gallabox.com
Gallabox 是一个无代码工作区，可释放 WhatsApp 的强大功能，通过共享收件箱、WhatsApp 无代码聊天机器人、WhatsApp 广播等扩展您的业务
Signals
getsignals.ai
将综合浏览量转化为客户。 识别当前正在浏览您网站的公司并将其转化为客户！
Relevance AI
relevanceai.com
构建和部署人工智能驱动的自动化。 将 GPT 提升到新的水平，并通过链和代理实现更多内部工作流程的自动化。完全托管的部署、低代码且对开发人员友好。
Qualified
qualified.com
合格帮助公司更快地建立渠道。利用您最大的资产 - 您的网站 - 识别最有价值的访问者，立即开始销售对话，安排会议，转换出站和付费流量，并发现购买意图的信号。
Sendbird
sendbird.com
让您的应用具有社交性。从 Reddit 到 Paytm 再到 Headspace，每一款深受喜爱的应用程序都离不开强大社区的支持。通过将聊天、语音或视频添加到您的应用程序中，更贴近您的需求。
Voiceflow
voiceflow.com
构建人工智能代理的协作平台。 团队使用 Voiceflow 一起、更快、大规模地设计、测试和启动聊天或语音 AI 代理。
Engati
engati.com
Engati 是最好的免费、无代码 AI 聊天机器人和实时聊天平台，用于构建 AI 聊天机器人并在 WhatsApp、网站、Messenger 等上进行实时对话。
SnatchBot
snatchbot.me
在我们的革命性平台上创建用于多渠道消息传递的智能聊天机器人。 SnatchBot 消除了复杂性，并帮助您为客户构建最佳的聊天机器人体验。我们提供强大的管理功能和企业级安全性，以遵守监管要求。
SentiOne
sentione.com
通过对话语音机器人和聊天机器人探索基于人工智能的在线聆听和客户服务自动化的未来。
yellow.ai
yellow.ai
以 135 多种语言和 35 多种渠道自动与客户和员工互动，以更低的成本提供可行的成果。
Clickatell
clickatell.com
Clickatell 使消费者能够管理自己的日常生活并通过聊天与企业进行交易。
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) 是全球企业和移动运营商值得信赖的通信服务提供商。 GMS 的 CPaaS 解决方案使品牌能够通过单一 API 和自助服务平台统一多渠道客户通信。与之相辅相成的是人工智能驱动的聊天机器人和 CCaaS 平台，使品牌能够在任何接触点建立引人入胜的双向 24/7 沟通，从而显着增强客户体验。作为移动运营商的重要合作伙伴，GMS 通过优化 A2P、P2P 和 P2A 流量交换，同时防止短信和语音欺诈，增强其消息业务并保护收入。 GMS 成立于 2006 年，是安全、合法和透明消息传递的领导者和行业大使。其总部位于瑞士巴尔，在全球设有区域办事处...
LivePerson
liveperson.com
对话式人工智能绝不是人造的。 与您的客户建立有意义的个性化联系，同时为您的业务带来真正的成果。
CBOT
cbot.ai
CBOT 是一家领先的会话式人工智能公司，提供会话式人工智能和生成式人工智能方面的企业级人工智能解决方案。我们专注于通过基于人工智能的聊天机器人增强金融服务、电子商务、电信和客户服务领域的客户体验，帮助企业实现提高客户忠诚度和收入的目标。
mottle
mottle.com
通过友好的聊天机器人将访客变成客户。 轻松创建适合您业务需求的人工智能聊天机器人：简化客户支持并提高客户满意度 - 无需任何编码。只需用简单的语言写下您的说明即可。
WideBot
widebot.net
WideBot 是中东和北非地区领先的以阿拉伯语为重点的对话式人工智能聊天机器人构建平台。 我们的使命是为企业提供像人类一样聊天的人工智能机器人，以便他们能够与客户建立牢固的关系，并通过无缝的个性化体验最大化他们的成果。 我们提供从数据培训和构建、定制和优化到托管和维护的基本到全面的解决方案，并提供持续的技术支持。
Steamship
steamship.com
使用我们的 Python SDK 构建 AI 代理，并轻松将其部署到云端。访问无服务器云托管、矢量搜索、网络钩子、回调等。
Parallel AI
parallellabs.app
了解并行 AI——专为现代企业量身定制的尖端解决方案。借助并行 AI，为每个特定任务选择最合适的 AI 模型，确保无与伦比的效率和准确性。我们的平台与您现有的知识库无缝集成，培养出了解情况并准备好应对您的业务挑战的人工智能员工。无论是快速开展稳健的研究项目还是按需提供专家咨询，Parallel AI 都能为您的企业配备虚拟专家，让您可以随时随地进行聊天。
NoForm.aI
noform.ai
您是否厌倦了因繁琐的潜在客户表格而失去潜在客户，导致他们离开您的业务？借助出色的人工智能销售助手，将您的潜在客户开发和转化率提升到新的高度！ NoForm.AI 是您最好的基于 GPT-4 的销售代理，只需 3 分钟即可与您的数据成为朋友。 是什么让 NoForm.AI 脱颖而出？ * 提高参与度。 NoForm.A 提供即时答案，对访问者进行资格预审，并高效地为您收集联系方式。 * 对访客进行资格预审。 通过专注于准备进行购买的潜在客户而不是在可能不会实现的潜在客户上投入时间来最大化您的努力。 * 提高潜在客户转化率。 忘记典型的网站表单，通过个性化的人工智能销售助理将您的潜在客户转化率...
My AskAI
myaskai.com
适用于 SaaS 业务的 AI 客户支持聊天机器人只需几分钟即可构建，可节省您处理一般支持请求的时间，以便您可以将更多时间花在客户身上。
Meya
meya.ai
Meya 是一个客户体验 (CX) 自动化平台，可帮助组织通过网站、移动应用程序等上的对话界面更好地服务客户。 Meya 基于云的平台降低了运营成本并扩展了功能，同时创造了高质量、个性化的客户体验。
Lindy
lindy.ai
Lindy 是一位人工智能助理，旨在管理您的日常任务，并充当忙碌的专业人士的行政助理。 Lindy AI 代理与您现有的工具集成，并具有自动化日常工作所需的个性化环境。 无论您是在寻找 * 自动化行政助理，用于整理电子邮件和计划旅行 * 抄写员抄写医疗记录 * 用于自动化客户支持的聊天机器人 * 或为您的业务职能和团队定制解决方案... 有一个林迪适合你。 如果没有，您可以在几分钟内构建一个专门构建的人工智能代理，无需一行代码。
Konverse AI
konverse.ai
Konverse 是一个会话参与和聊天机器人平台，可帮助您跨 WhatsApp、Instagram、Facebook、实时聊天、Google 我的商家等构建、管理和部署自动参与机器人。
konversable
konversable.com
Konversable 是一款功能强大的聊天解决方案，旨在取悦您的客户并转化更多询问。 我们的解决方案可用于许多不同的用例。 Konversable 旨在通过多种方式帮助我们的客户： * 启用实时聊天备份的客户现在可以通过应用程序收到传入实时聊天请求的通知，甚至可以直接在应用程序内与用户聊天。 * 我们基于云的解决方案中存在的所有实时聊天功能都可以在应用程序中使用，包括在部门之间转移聊天的能力，以及创建/插入快速回复以提高易用性。 * 客户可以收到机器人生成的任何潜在客户的通知，确保可以快速采取行动。 * 可以在所有消息通道的连接处查看聊天记录；包括网站聊天、Whatsapp 聊天和 Me...
Juji Studio
juji.io
无代码认知 AI 聊天机器人构建器 Juji Studio 将认知人工智能和计算心理学与直观的图形用户界面 (GUI) 相结合，使任何人都可以创建、部署和管理他们的自定义认知人工智能聊天机器人，无需任何代码和 IT 资源。轻松实现 100 倍的价值实现时间。 与任何其他人工智能聊天机器人不同，认知人工智能聊天机器人具有先进的人类软技能。凭借这些技能，他们可以积极倾听用户的意见并做出同理心的回应。他们还可以从言外之意中自动推断出每个用户的独特特征，例如 Big 5 性格特征和软技能，并利用这些洞察力为每个用户提供深度个性化的服务。 Juji Studio 已用于自动化各种复杂的人员参与任务，...
FosterFlow
fosterflow.com
我们为公司和小型团队提供最强大的人工智能模型的聊天界面。
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks 是一个全栈对话式 AI 平台，提供一套用于为各种应用程序构建、部署和管理 GenAI 聊天机器人的工具。 它提供的功能包括用于设计聊天机器人工作流程的拖放界面、用于理解用户输入的自然语言处理功能、与 WhatsApp 等流行消息平台的集成、用于监控聊天机器人性能的分析以及适用于 Web 和移动环境的部署选项。 我们都见过典型的网站聊天机器人。幸运的是，生成式人工智能的潜力远远超出了这些基本聊天机器人本身所能完成的事情。 BotStacks 更进一步，支持高级聊天功能，以便客户可以直接从移动应用程序中实现这些下一代聊天机器人。 BotStacks 正在为 GenAI ...
Botanic
code7.com
该平台使得只需拖放模块即可创建整个交互树。之后，只需单击一下即可将完成的机器人发布到您最喜欢的渠道，例如 WhatsApp Business 和 Web Chat。
Arsturn
arsturn.com
在当今快节奏的数字世界中，企业不断寻求与客户互动的创新方式。 Arsturn AI 作为一种尖端解决方案出现，提供可轻松集成到您的网站中的自定义 ChatGPT 聊天机器人。只需一分钟的设置，Arsturn AI 承诺通过提供即时支持和增强用户体验，彻底改变企业与访客互动的方式。 Arsturn AI 利用对话式 AI 的力量为用户提供高度互动且响应迅速的聊天机器人。下面我们来看看底层机制： * 利用先进的自然语言处理 (NLP) 来理解和响应用户查询。 * 适应您的品牌声音，以保持沟通的一致性。 * 提供实时交互，确保网站访问者立即获得帮助。 Arsturn AI 的 ChatGPT 解...
UNOY
unoy.io
人工智能辅助工作。 - UNOY® 是一个无代码构建平台，使您能够有效地数字化您的知识、流程和决策。 UNOY 还使专业知识更容易记录和付诸实践。 通过提供量身定制的人工智能助手、灵活适应个人需求、专业的安全性、持续改进和简单的无代码解决方案，UNOY 使公司能够提高其工作流程的效率和有效性。 UNOY 支持公司利用人工智能的优势、节省成本并以合法安全的方式开展工作。 只需点击几下，即可在我们的可视化 Y-Designer 中自动化任何业务知识。通过添加数据连接器、表单等获得最大的灵活性。无需代码！
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility 是一个由思想领袖、软件开发人员和设计师组成的团队，他们将每一天都视为突破性想法、无与伦比的执行力和建立持久客户关系的新机会。 该公司总部位于佛罗里达州迪尔菲尔德比奇，其核心产品TruVisibility数字营销平台是为企业和专业人士提供的全面数字营销解决方案。 该公司最近推出了 TruCHAT——一款功能强大的多渠道聊天机器人 + 实时聊天解决方案，适用于各种规模的企业。 TruVisibility 采用最新的机器学习和软件技术，帮助企业构建聊天机器人、移动网站、电子邮件营销、博客等。
The Bot Platform
thebotplatform.com
开始打造更好的员工体验。 Bot Platform 易于使用的无代码平台允许任何人在 Microsoft Teams、Facebook 的 Workplace 和 Messenger 等通信渠道上构建自己的机器人、数字助理和自动化工作工具。在可信、安全和可扩展的环境中轻松构建应用程序、自动化工作流程并将流程集成到员工和客户使用的通信渠道和数字环境中。 从可编辑模板开始或从头开始构建机器人，以帮助提高员工敬业度和生产力。创建定制认可计划、新员工入职助理、领导力问答应用程序、员工创新工具、发送脉搏调查、衡量公司士气、提供个性化学习计划、自动回答常见问题解答或自动帮助台查询。 无论您想要构建什...
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot 是一个人工智能平台，与 Facebook 的营销 API 团队合作开发。它将自动找出哪些汽车以最低的每次点击成本最受关注，并首先展示这些广告以降低成本。 SocialBot 会在每位买家的 Facebook 新闻源中添加他们最有可能点击的汽车。通过我们的智能微定位，SocialBot 的广告点击率比行业平均水平高 250%，而平均成本仅为 18%。
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio 是一个尖端的 SaaS 平台，使企业能够轻松构建智能对话。无需编码 - 这是一个用户友好的平台，利用包括 GPT 在内的最佳人工智能技术来增强您的对话体验。我们的工具可确保人工智能的安全使用并保护您的品牌和客户。 Humley Studio 超越基本的聊天机器人。创建自适应、动态的对话体验，将客户互动转变为增长引擎。简化运营、提供个性化体验并始终处于客户参与的前沿。 一小时内免费构建您的第一个对话助手。
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai 是一个基于云的平台，旨在构建、托管和扩展自然语言代理。
Conversed.ai
conversed.ai
通过我们的对话式 AI PaaS 平台，我们设计、开发和优化聊天机器人和语音机器人，以自动回答员工的问题和请求，通过对话式商务推动业务目标，并实现客户服务自动化。 我们的聊天机器人在客户的网站或应用程序、Messenger、WhatsApp、微信、KakaoTalk、MSFT Teams 或任何其他聊天或语音平台上运行。 在为所选平台开发人工智能驱动的聊天或语音解决方案后，我们帮助客户优化机器人的性能，以实现最高的员工满意度、最大的投资回报或最大的成本节省。
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — 适用于 Facebook、Instagram、电子商务、短信/电子邮件和社交媒体营销 (SaaS) 的 AI 聊天机器人 ChatPion 是一款一体化解决方案，旨在提升您在营销、销售、自动化和电子商务业务等各个领域的业务。我们的平台拥有先进的人工智能聊天机器人创建者和直观的拖放流程构建器，无需编码技能。与 Facebook Messenger 和 Instagram DM 轻松集成，确保持续沟通。 ChatPion 拥有一个功能齐全、引人注目的电子商务平台，可以在 Messenger Bot 中销售您的产品并接受付款。此外，电子商务平台可以在浏览器上打开。除了 Mes...
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat 是一个对话式人工智能平台。它使客户服务更加高效，让客户满意。任何人都可以构建自己的智能虚拟助手（即智能人工智能聊天机器人），并在不到一个小时的时间内将其设置为客户支持自动化。 产品提供的价值： 提高消息传递渠道中的客户支持效率。 * 测量并提高分辨率。 * 减少座席工作量，将常见问题解答留给人工智能。 * 提高聊天中的偏转率。 * 将重复性任务置于自动驾驶状态。 * 将聊天解决数据交叉引用到您的呼叫中心数据。 让顾客开心 * 24/7 立即回答问题 * 意图检测和自然语言理解。 * 衡量人工智能答案质量。 * 每种语言的答案。 * 通过内置实时聊天进行机器人与人类的交...
Aimylogic
aimylogic.com
简单的视觉人工智能机器人构建器 Aimylogic 是一个面向中小型企业的自然语言通信平台，超过 60,000 名用户只需按一下按钮即可创建数千种语音助手和聊天机器人技能。即使非开发人员也可以使用 Aimylogic 创建技能或智能机器人。
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai 是一个 API，可让开发人员轻松构建可对话的应用程序和设备。
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd 是一个赋权平台，可帮助企业构建智能机器人，通过网站、社交媒体渠道和应用程序上的实时聊天与客户互动。它还提供了预构建的模板供企业入门。 对于您的 Ai/ML 机器人，只需几分钟即可构建工作流程并与您的业务沟通渠道建立联系。要回答基本常见问题解答，只需使用无缝拖放选项即可创建“基于规则的机器人”。 ThumbCrowd 是如何工作的？ 步骤 1. 从模板中选择合适的预构建机器人或为您的业务创建新机器人。 步骤 2.设计对话。使用您自己的数据训练机器人。 步骤 3. 将训练有素的机器人与合适的业务沟通渠道完美连接，例如Facebook Messenger、短信、实时聊天、微信...
Smartly.ai
smartly.ai
使用 Smartly AI 创建、部署和监控跨设备对话应用程序。直观的 SaaS 平台旨在供所有配置文件使用，使项目团队的所有成员能够有效协作以创建对话式应用程序。 Smartly AI 独特的框架意味着用户只需创建一次应用程序，即可将其无缝部署到任何平台（网站、移动应用程序、电子邮件、WhatsApp、Messenger、X、RingCentral...） 目前有超过 5000 名开发人员正在使用该 AI 平台，该公司已为金融和电信等各个行业的各种规模的公司开发了语音应用程序和聊天机器人。
QBox
qbox.ai
QBox 是一个优秀的工具，它提供了一个全面的、可定制的应用程序来测试对话式人工智能应用程序。它简化并加速了测试过程，提高了准确性，并帮助用户提供高质量的数字助理。 QBox 通过可视化和了解聊天机器人训练数据的执行情况和不执行情况以及原因（针对您选择的 NLP 提供商）来分析和基准测试您的聊天机器人训练数据。它将测试、理解并修复您的聊天机器人模型——这一切都在几分钟内完成。 QBox，有助于提高聊天机器人的准确性，让您 100% 放心部署。
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
将您的聊天机器人升级到一个新的水平！ Sinch 的先进聊天机器人技术 Chatlayer 让您有机会轻松开始更复杂的聊天机器人项目和人工智能。 当您已经使用 Sinch Engage 时，您可以将 Sinch Engage 聊天机器人与 Chatlayer by Sinch 无缝连接，并为您的客户升级聊天机器人体验。 无论您是小型企业还是大型企业，借助 Sinch Engage + Chatlayer，您都可以增强您的对话能力。
Bot Libre
botlibre.com
与数千个人工智能机器人聊天，或创建您自己的人工智能机器人 Bot Libre 允许您创建自己的聊天机器人、训练它们并与其他人分享。 与我们开放的机器人目录中的数千个机器人聊天。与想要成为你朋友的机器人、想要成为你女朋友或男朋友的机器人、想要统治世界的机器人、模仿历史或名人的机器人聊天。 Bot Libre 还支持聊天室、实时聊天和论坛。您甚至可以将聊天机器人添加到聊天室。 将您的机器人连接到社交媒体、Facebook、Twitter、IRC、电子邮件、Telegram、短信等。 您可以用多种不同的语言进行真实的语音和语音聊天。 从我们的头像库中选择您的机器人的图像、视频或 3D 动...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI 是用于参与基于语音和文本的对话应用程序的最佳机器人构建平台。无需编程，只需几分钟即可构建您的机器人！
Botbiz
botbiz.io
借助更好的 WhatsApp Business API 解决方案更快地发展您的业务： * 简单的聊天机器人构建器 * 批量广播 * 共享团队收件箱 * 模板消息 * 用户输入流程 * 团队成员 * Webhook 工作流程 * 网页表单集成 * 短信和电子邮件集成 * 自动回复集成 * WooCommerce 集成 * Shopify 集成 * Botbiz API 端点 * 管理和细分订阅者 * 电子商务商店 * 出站 Webhook
Xenioo
xenioo.com
Xenioo 是一个著名的强大而灵活的平台，它使专业人士和企业能够在多个渠道上构建和发布他们的机器人。 我们于 2017 年初创立了 Xenioo，其使命是提供最快、功能最强大的聊天机器人平台。 由于 Xenioo 的聊天机器人创建方法是一种“设计优先”模型，因此您无需提前选择目标平台即可创建聊天机器人。完成设计后，您可以将其同时部署在多个渠道上。 Xenioo 支持在以下渠道上发布：网站、Facebook Messenger、Telegram、Whatsapp 和 Slack。 Xenioo 拥有所有工具。因此，您需要付出的只是一定程度的承诺和创造力。
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai 提供了最简单的解决方案，可将您的产品目录转变为对话体验。只需点击几下，您的目录就会变得活跃起来，并为您的潜在客户和现有客户提供对话式产品发现体验。
botsplash
botsplash.com
每个商业机会都始于对话。 Botsplash 是一个全渠道对话平台，提供创新的数字消息传递软件，可跨任何数字平台连接企业和客户。定制解决方案满足监管要求，同时让您的业务脱颖而出，一次一次对话。 Botsplash 是一个功能强大的对话平台，可将您的业务置于客户所在的数字消息传递渠道中。通过实时或自动消息传递与客户即时联系、参与和互动，所有这些都在一个平台上进行管理。 凭借 SSO、客户旅程工作流程、文档管理、群聊和综合审计跟踪等功能，Botsplash 可让您的业务代理更好地为客户服务，并在客户所在的地方提供服务。
Userbot
userbot.ai
人工智能驱动的客户体验平台中的用户机器人，由人类为人类打造。 得益于我们专有的人工智能技术的力量，您可以通过我们的对话式人工智能界面和数字人类提供身临其境的全渠道体验。通过自动化公司与人员之间的对话，我们还为您的客户服务、销售和营销团队提供了独特的工具。
Mio
m.io
Mio 是一款安全的中间件，可为使用 Google Workspace 和 Microsoft 365、Slack 或 Zoom Team Chat 的企业组织解锁跨平台消息传递、文件共享和会议发起功能。 Mio 是唯一与 Google 合作利用 API 联合的原生解决方案，允许最终用户在不同的聊天平台上与同事合作。借助 Mio 的平台互操作性，世界各地的企业可以为员工提供顺畅的协作体验，让他们感到满意。 Broadcom、G2、Farmers Insurance、DUO、乔治华盛顿大学、Sutherland 和 SAIA 等企业领导者相信 Mio 能够为他们的跨平台团队搭建桥梁。 Mi...