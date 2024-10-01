替代项 - Vodien
Outlook
microsoft.com
Outlook 网页版（以前称为 Exchange Web Connect、Outlook Web Access 和 Outlook Web App）是 Microsoft 的个人信息管理器 Web 应用程序。它包括一个基于网络的电子邮件客户端、一个日历工具、一个联系人管理器和一个任务管理器。它还包括加载项集成、网络版 Skype、警报以及跨所有网络应用程序的统一主题。
Yahoo Mail
mail.yahoo.com
雅虎！ Mail 是美国公司 Yahoo!（现为 Verizon 的子公司）于 1997 年 10 月 8 日推出的一项电子邮件服务。它提供四种不同的电子邮件计划：三种供个人使用（基本、Plus 和无广告），另一种供企业使用。截至 2020 年 1 月，雅虎！ Mail 拥有 2.25 亿用户。用户可以使用网络邮件界面访问和管理他们的邮箱，可使用标准网络浏览器进行访问。某些帐户还支持使用标准邮件协议（POP3 和 SMTP）。自 2015 年以来，用户还可以将非雅虎电子邮件帐户连接到网络邮件客户端。多年来，用户可以使用“@yahoo.com”或“@ymail.com”或国家/地区帐户来开设帐户...
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是面向企业的安全电子邮件托管服务。它有一个内置的协作平台，使整个组织能够在 Inbox 内无缝共享和通信。它融合了经典电子邮件和现代协作工具，促进评论、点赞和分享的使用。 Zoho Mail 与所有其他 Zoho 应用程序以及流行的外部应用程序完美集成。
Fastmail
fastmail.com
Fastmail 是一项电子邮件服务，为个人和组织提供付费电子邮件帐户。 Fastmail Pty Ltd 是一家位于澳大利亚维多利亚州墨尔本的公司，以 36 种语言向全球客户提供服务。该公司于 2010 年被 Opera Software 收购。2013 年 9 月 26 日，Fastmail 宣布从 Opera 分拆，成为一家私人持有的独立公司。其主要服务器位于纽约市和阿姆斯特丹；之前位于冰岛的备份位置将被位于阿姆斯特丹的服务器位置取代。
Titan Email
titan.email
Titan 是第一个以客户为中心的电子邮件套件，专门为专业人士和小企业主创建，其功能旨在与客户建立更深入、更有意义的关系。借助有用的内置工具（例如电子邮件模板、计划发送功能、后续提醒等），Titan 提供了可简化工作效率的电子邮件体验。 Titan 的日历、联系人列表和存储可在收件箱内提供高效的服务。 Titan 可以与网络主机、域名注册商和网站建设者集成，为客户提供全套解决方案。 Titan Email 可在 Webmail、iOS 和 Android 设备上使用。最适合：寻求全面的电子邮件套件以建立有意义的客户关系的专业人士或小型企业。
Spike
spikenow.com
Spike 通过将电子邮件、团队聊天、协作文档和会议整合到一个源中，解决了团队和个人的沟通混乱。 Spike 供个人使用：使用 Spike 的对话式电子邮件应用程序将您的电子邮件转变为聊天，获得更好的电子邮件体验。这就像拥有一个强大的消息传递平台，可以优先处理最重要的消息，这样您就可以专注于最重要的事情。使用您现有的电子邮件并享受整洁的电子邮件体验。 Spike for Team：团队沟通清晰！ Spike 为团队提供全面的生产力套件。它将团队聊天、电子邮件、视频会议、人工智能工具和协作文档整合到一个统一的源中。与内部团队和外部利益相关者（包括同事、合作伙伴、客户和供应商）轻松沟通和协作，无论...
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球远程公司，是帮助台软件提供商，总部位于马萨诸塞州波士顿。该公司为客户服务专业人员提供基于电子邮件的客户支持平台、知识库工具和嵌入式搜索/联系小部件。 Help Scout 的主要产品（也称为 Help Scout）是基于网络的 SaaS（软件即服务），符合 HIPAA 标准的帮助台。该公司成立于 2011 年，为 140 多个国家/地区的 10,000 多名客户提供服务，包括 Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士顿办事处之外，该公司还拥有一支远程员工队伍，共有 100 多名员工分布在全球 80 多个城市。
Unroll.Me
unroll.me
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Mailfence
mailfence.com
Mailfence 致力于让互联网变得更安全。这就是我们开发加密电子邮件解决方案的原因。但我们认为，仅仅提供安全和私人的电子邮件是不够的。否则，我们的用户将需要使用不安全的解决方案来管理他们的约会、创建和存储他们的文件或在线聊天。这就是为什么 Mailfence 不仅仅是安全电子邮件。 Mailfence 允许您通过强大的生产力工具（例如 Mailfence 日历、Mailfence 文档、Mailfence 联系人、Mailfence 组、Mailfence 聊天和 Mailfence 民意调查）来组织您的生活。
HEY Email
hey.com
电子邮件值得掸掉灰尘。一次翻新。我们今天的电子邮件方式现代化了。有了 HEY，我们就做到了这一点。这是对电子邮件的重做、重新思考、简化、有效的重新引入。一个新的开始，就该如此。 HEY 是我们通过电子邮件发送的情书，我们通过 Web、Mac、Windows、Linux、iOS 和 Android 将其发送给您。
Shortwave
shortwave.com
Shortwave 是一款电子邮件应用程序，旨在将共享渠道和生产力功能引入团队现有的 Gmail 收件箱。它可以帮助初创团队提高工作效率，有效地相互协作，并与客户更快地进行迭代。
Clean Email
clean.email
清理收件箱中不需要的电子邮件。然后保持清洁。 Clean Email 可帮助您更有效地管理因未读和不需要的电子邮件而超载的邮箱，同时保证您的数据安全并尊重您的隐私。使用我们的电子邮件收件箱清理应用程序清理电子邮件。
Front
front.com
Front 是现代客户服务平台，可帮助公司取悦客户、吸引团队并建立更强大的业务。我们重新设计了帮助台，以便跨每个客户沟通渠道进行实时团队协作，然后通过人工智能和自动化为其提供支持，以解决问题并帮助团队更快地工作。无论客户是在寻找简单、即时的答案，还是针对最复杂的问题寻求个性化帮助，客户都可以获得卓越的服务，并且您可以获得业务所需的分析和见解，以优化客户体验。从 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超过 8,500 家各种类型和规模的企业都依靠 Front 提供改变游戏规则的服务来赢得并留住客户。欲了解...
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的强大功能 + 拖放构建器的易用性。将拖放编辑与设计块结合使用，可以更快地构建并更轻松地进行编辑。帖子和页面生成器使 WordPress 对于初学者来说变得简单，但还包括高级选项，可供经验丰富的专业人士将您的想法变成现实，而无需所有额外的工作。 DreamHost WP 网站生成器的功能包括 - - 快速启动向导 - 200 多个入门网站可供选择 - 拖放网站生成器 - 实时SEO建议
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家互联网服务公司，成立于 2002 年，专门为世界各地的企业提供尖端工具和服务。我们以不同的方式做事，提供可持续的优质解决方案而不牺牲性能。如今，我们是英国最大的独立网络托管公司，也是世界上唯一的共益企业网络托管和公共云提供商。无论是我们屡获殊荣的网络托管、定制云服务、VoIP 解决方案，还是出色的英国客户支持，我们在产品、服务或地球优先的方法上都绝不妥协。我们由 100% 可再生电力提供动力，在将利润再投资于改善我们的服务后，我们将所有剩余现金用于环保举措。我们抵消了整个员工的碳排放，并种植了数百万棵碳捕获、恢复栖息地的树木。无论您的企业规模或抱负有多大，Krystal ...
Mail Butler
mailbutler.io
这是 Mailbutler，一款让您的收件箱变得更加智能的电子邮件插件。 Mailbutler 为您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件箱中访问这些功能。它通过提供智能功能改进了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 电子邮件客户端的本机功能。它提供了人工智能驱动的电子邮件助手，可以为您编写消息，云交付，即使您的计算机处于离线状态，也可以发送您预定的电子邮件，高级电子邮件跟踪，不需要收件人的批准，以及强大的联系人功能它可以帮助您改善客户关系，以及许多其他智能的、增强收件箱的功能。其中包括： • 智能助手：人工智能驱动的电子邮件助手，可以编写、总结和改进消息，...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款电子邮件管理工具，可帮助普通员工每周节省至少 2.5 小时，以便他们可以将更多时间花在收件箱之外。 SaneBox 成立于 2011 年，为个人和企业客户提供全套电子邮件组织工具，以收回对收件箱的控制。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隐私优先的生产力工具，总部位于英国。我们帮助您实现更平静的电子邮件收件箱，同时提供额外的隐私和身份保护。使用个性化或匿名的定速电子邮件地址来缓冲消息，直到您需要它们为止。按天、周或月分批生成方便的摘要。只需单击一下即可用作超级有效的一次性电子邮件提供商。使用我们的 Safari、Chrome 和 Firefox 兼容插件从浏览器创建一次性电子邮件地址。
Hushmail
hushmail.com
Hushmail - 加密电子邮件和安全 Web 表单。我们的医疗保健计划开箱即配置为符合 HIPAA 合规性。
Trengo
trengo.com
在 Trengo，我们致力于让客户满意。我们相信，将对话转化为关系是一种竞争优势。在每次互动中释放更多真正快乐的时刻将促进这种增长。客户喜悦。总是。赢了。让我们见面吧：https://trengo.com/getdemo
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox 会根据最重要的交易自动对电子邮件进行优先级排序和组织。它允许您直接从收件箱执行所有 CRM 活动。
Atmail
atmail.com
欢迎来到Atmail。我们的使命是让您能够通过灵活的电子邮件服务方法来吸引客户并让他们满意，从而满足客户的个性化需求。我们的服务将通过无缝集成的应用内购买增加您的每用户平均收入 (ARPU)，并通过简单的一键式个人域电子邮件产品减少客户流失。 Atmail 是一项白标云原生电子邮件服务，专为电信公司和 ISP 设计。 Atmail 由我们托管的 AWS 公共云提供支持，如果您愿意，也可以利用您的公共云，Atmail 具有高度可扩展性，可容纳数百万个电子邮件帐户、高度安全且始终可用。将电子邮件从成本中心转移到基于云的利润和保留机器，从而释放宝贵的时间。凭借超过 20 年的经验，我们随时欢迎您的客...
Neo
neo.space
Neo 是一款电子邮件和增长套件，旨在加速小型企业和企业家的在线增长。超过 15,000 家小型企业信任 Neo。 Neo 是一款一体化商务电子邮件平台，您可以在其中获得与您的品牌名称相匹配的自定义商务电子邮件地址 ([email protected]) 以及有助于发展您的品牌的强大功能。企业电子邮件地址可以增加可信度，并为您的客户和消费者灌输对您品牌的信任，因为它基于您的域名。最好的部分是什么？如果您还没有合适的域名，我们将帮助您找到一个合适的域名！您还可以获得一个网站来巩固您的品牌的数字形象，并且不需要设置或编码。 Neo 配备了一系列工具和丰富的网络邮件，包括集成的...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可以让您在 Gmail 收件箱中实现出色的团队合作。从 Gmail 内强大的共享收件箱、共享 Gmail 标签、可视化看板和智能工作流程自动化开始，Gmelius 提供了一个独特的协作平台，可与您的其他日常应用程序集成。将您喜爱的工具与我们独特的双向集成（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或通过 Zapier 连接在一起。 • 简化电子邮件管理 • 提高透明度和问责制 • 自动化和优化工作负载分配 • 简化工作流程并自动化所有繁重工作 Gmelius 提供市场上领先的共享收件箱解决方案，原因如下： 1. Gmelius 与您现有的产品无缝集成工具。 Gmeli...
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唯一的办公规则是，没有办公室。商务电子邮件、用于项目团队合作的 TeamChat、实时办公文档协作和在线会议。一切都在我们的安全云中，且成本仅为平常的一半。
Crazy Domains
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Crazy Domains 为全球 100,000 家企业和个人提供域名、托管、在线营销和商业产品。
Tonkean
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Tonkean 是同类首个流程编排和体验平台，可帮助采购和法律等企业内部服务团队创建人们实际遵循的流程体验。 Tonkean 无缝地围绕现有的政策和系统，允许内部团队利用现有的资源做更多的事情。借助 Tonkean，您可以构建针对每个请求者的个性化流程，并使用 AI 自动接收、分类和解决每个请求。 Tonkean 拥有预配置的流程模板库和 100% 无代码工作流程编辑器，是 Google、Netflix、Instacart 和 Workday 等创新公司的首选自动化平台。通过全面的治理控制，您可以保证合规性，同时最大限度地提高采用率——所有这些都无需任何变更管理，也无需任何代码。 Tonkea...
HostArmada
hostarmada.com
HostArmada 是一家私营且独立资助的网络托管提供商，成立于 2019 年 11 月，其团队致力于提供快速、安全和可靠的网络托管服务。 HostArmada 不仅仅是一家网络托管公司。我们是一支充满热情的团队，致力于为客户提供卓越的托管服务。我们的重点是提供快速、安全和可靠的网络托管服务，以满足全球企业和个人的独特需求。在 HostArmada，我们了解每个企业都是不同的，这就是为什么我们提供广泛的托管解决方案来满足各种规模的公司（从小型初创公司到大型企业）的需求。我们的托管服务包括共享托管、经销商托管、VPS 托管和专用 CPU VPS，所有这些均由强大的云基础设施支持，可确保您网站的...
HostPapa
hostpapa.com
HostPapa 是一家私营公司，总部位于安大略省伯灵顿。 HostPapa 还在全球其他 11 个国家/地区设有分支机构。在 HostPapa，我们将每一位客户视为我们家庭的一员。这就是为什么我们的座右铭是“让爸爸照顾你！” 我们了解客户的网站很重要，他们需要能够依靠我们来确保他们的服务不会中断。 我们已经建立了坚实的基础，可以为中小型企业提供可靠、易于使用、以客户服务为导向、且成本低廉的托管解决方案和云服务。在 HostPapa，我们重视客户并认识到他们对卓越客户服务的需求。直到客户满意我们才满意！ 通过 HostPapa，您可以获得： * 功能丰富的托管包 * 退款保证 * 免费...
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hiverhq.com
Hiver 是一个功能强大的沟通和协作平台，可帮助使用 Google Workspace 的组织与其客户、员工和供应商进行有意义的互动。使用 Hiver 的团队可以高效管理多渠道通信、提供自助服务、自动化繁重工作、与他们喜爱的应用程序集成、确保 SLA 合规性并获得实时性能洞察，以推动更好的业务成果。永远不会离开 Gmail。 Hiver 的易用性、零学习曲线、世界一流的安全性和合规性以及 24x7 顶级支持使其成为全球 2000 多家公司值得信赖的软件。 Flexport、Pluralsight、哈佛大学、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均...