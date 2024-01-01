Vocali.se 是一项一站式服务，允许用户以无与伦比的质量从任何歌曲或音频文件中分离人声和音乐。它利用名为 Spleeter 的机器学习和人工智能驱动引擎来快速准确地处理上传的歌曲。 该服务是免费的，不需要安装任何软件或注册帐户。使用 Vocali.se 非常简单。用户只需从设备中选择支持的音频文件，然后单击“分离音乐和人声”按钮即可。 经过短暂的处理时间后，分离的文件将自动可供下载。该工具的特点包括处理速度快，不到 2 分钟，并不断改进以提高效率。 它支持最大 20MB 或 10 分钟长度的音频文件。Vocali.se 的主要应用之一是创建歌曲的卡拉 OK 版本。通过分离人声和音乐，用户可以去除原始人声，并在不受任何干扰的情况下跟着自己喜欢的曲目一起唱歌。Vocali.se 还提供了常见问题解答部分，解决了有关支持的音频格式、输出格式、错误故障排除、文件重新设置的问题。 -下载和提高音质。该服务由捐款支持，以帮助用户免费使用该服务。 Vocali.se 尊重用户隐私，并拥有明确的服务条款和隐私政策。总体而言，Vocali.se 为希望将人声和音乐与歌曲分离以用于卡拉 OK 或混音等各种目的的用户提供了便捷高效的解决方案。

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