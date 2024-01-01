替代项 - VOC.ai
Podium
podium.com
通过评论、消息传递、付款、网络聊天等为您的企业提供不公平的优势。
Tidio
tidio.com
立即与您的网站访问者建立联系，并将他们转化为付费客户。使用 Tidio 通信和营销解决方案来发展您的业务。
AfterShip
aftership.com
AfterShip 是一家香港初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供货运跟踪。它是在赢得 2011 年香港创业周末和 2011 年全球创业大赛后成立的。AfterShip 于 2014 年 5 月获得 IDG Capital Partners (IDG-Accel) 的 100 万美元 A 轮投资。
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com 是一家丹麦消费者评论网站，于 2007 年在丹麦成立，托管全球企业评论。每月发布近 100 万条新评论。该网站为企业提供免费增值服务。该公司依靠用户、软件和合规团队来报告和删除平台上违反 Trustpilot 内容指南的评论。 Trustpilot 在纽约、丹佛、伦敦、哥本哈根、维尔纽斯、柏林和墨尔本设有办事处，拥有 700 多名员工。有独立调查表明，Trustpilot 等评论网站可能存在虚假评论。
Debutify
debutify.com
用更少的时间、更少的精力获得更多的评论。 Debutify Reviews 简化了客户评论的请求、收集和管理，因此您可以更快地获得更多评论。
Elfsight
elfsight.com
无需编码即可升级您的网站。 Elfsight 小部件帮助 1,000,000 多个网站所有者增加销售额、吸引访问者、收集潜在客户等。通过即用型解决方案节省您的时间和金钱，并更快地发展您的业务！ ⚡️
Skeepers
octoly.com
领先的影响者营销平台 Octoly 通过大规模连接经过审查的微影响者和消费者，帮助品牌提高知名度、建立信任并促进销售。品牌利用我们精心策划的社区创建社交媒体帖子和电子商务评论，以换取优质产品。
Campaign Monitor
createsend.com
通过令人难忘的电子邮件营销推动成果。使用 Campaign Monitor 简单的电子邮件营销和自动化工具，与受众建立联系从未如此简单。
Emplifi
emplifi.io
优化数字客户旅程。 Emplifi 的客户体验软件和社交媒体管理软件的统一平台缩小了 CX 差距。
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service 是一个由 AI 提供支持的云原生统一客户服务平台，可在 30 多个数字、社交和语音渠道中实现无缝的客户和代理体验，并提供实时的可操作和可扩展的见解，从而无需任何其他单点解决方案。 Sprinklr 服务 – - 使客户能够在他们的首选渠道上与您的品牌互动，获得一致的品牌体验，从而让客户满意。 - 为客服人员提供统一/360 度客户视图，并利用人工智能的力量推荐最相关的响应，以提高客服人员的工作效率和体验。 - 为主管提供有意义且可操作的见解，以推动增长和卓越运营 - 通过在整个企业范围内扩展的实时联络中心见解，帮助领导者发现增长、转型和创新的机会。
EmbedSocial
embedsocial.com
收集评论、故事、社交媒体提要、照片并将其嵌入任何网站的最佳 UGC 平台。自动地！
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 连接品牌和 3PL，创建更灵活、更可靠的履行网络，超越当今消费者的极高期望。
Shoopy
shoopy.in
Shoopy.in 是一个电子商务平台，提供各种类别的广泛产品。 Shoopy.in 凭借用户友好的界面和直观的导航，为购物者提供便捷、无缝的在线购物体验。主要特点： 广泛的产品范围：Shoopy.in 提供多种产品选择，包括电子产品、时尚产品、家居必需品、美容产品等。用户友好的界面：该网站具有干净直观的界面，使用户可以轻松浏览、搜索和购买商品。安全的结账流程：Shoopy.in 确保安全的结账流程，让用户放心、安心地购物。个性化推荐：平台根据用户喜好和浏览记录提供个性化的商品推荐，提升购物体验。响应式设计：Shoopy.in 针对各种设备进行了优化，包括台式机、平板电脑和智能手机，确保不同屏...
Replyco
replyco.com
Replyco 是一个电子商务帮助台平台，可将所有客户消息集中到一个直观的收件箱中。自动化任务、简化工作流程并在短时间内提供卓越的客户支持。
LegitScript
legitscript.com
自信地评估商家风险，以便您可以在导致罚款、损害您的声誉或威胁公共安全之前采取行动。交易洗钱。在线赌博.讨厌团体。非法销售药品。不道德的商人试图逃脱的惩罚是无限的，他们的犯罪创造力也是无穷无尽的。仅靠算法的解决方案根本无法跟上。这就是收单机构、支付服务提供商和 ISO 转向 LegitScript 的原因。我们将大数据、先进技术和密集、专业的人工分析相结合，以揭示商户活动，以便您可以自信地评估商户风险并在导致罚款之前采取行动。为什么选择 LegitScript？ + 降低风险：在不同的支付机制中，领先于有问题的商户——无论是低风险行业还是受监管的高风险行业。 + 获得人类洞察力：不要依赖可能会出...
Memberful
memberful.com
通过会员资格将您的热情货币化。 面向独立创作者、出版商、教育工作者、播客等的一流会员软件。
PowerReviews
powerreviews.com
PowerReviews 是一家技术公司，提供的软件允许品牌和零售商在其电子商务网站上收集、展示和分析不同形式的用户生成内容 (UGC)。PowerReviews 功能包括产品评级和评论、问答 (Q&A) 、产品采样、图像、视频和社交内容以及不同的分析工具，以检查用户生成内容的影响并基准产品性能。 PowerReviews 总部位于芝加哥，在伦敦设有办事处，为 EMEA 市场提供服务。
Hosting123
hosting123.net
SEO 友好的超快速网络托管，适合从网络专家到初学者的每个人。只需 3 步即可成为您的。
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget 是一个免费的网站小部件插件，允许您使用开箱即用的基本工具来提高客户参与度并建立一致的客户旅程： - 联系卡，让您的客户可以选择给您留言直接发送到您的电子邮件； - 常见问题解答模块，为他们提供所有常见问题的即时答案； - 显示您所有最新优惠或热门商品的产品卡。上述所有功能都是免费提供的，并且通过人工智能增强的产品入门和配置，您可以节省通常花在配置电子商务软件上的时间和精力。然后，您可以利用这些时间专注于改善客户服务并完成更多销售。
Ratingful
ratingful.com
通过Ratingful 提高您的在线声誉并获得更多5 星级Google 评论。我们的平台简化了请求客户评论、保护您的评级、突出显示您的热门评论以及监控您的数字声誉的流程。您还可以在不离开我们的平台的情况下回复 Google 和 Facebook 评论，并防止公开展示负面反馈。立即加入Ratingful，吸引更多客户加入您的业务。
VideoPeel
videopeel.com
VideoPeel 是首屈一指的远程视频捕获平台，可供企业捕获、响应、分析和共享客户的视频。 VideoPeel 帮助企业将用户生成的视频内容量增加 10 倍，从而将转化率、流量、满意度和消费者洞察提高 20% 以上。
Trustable
trustable.ai
让您的客户为您进行销售。 Trustable 让您可以轻松收集客户的文字和视频推荐。在一个平台上管理社交证明和忠诚度计划。
Syncware
syncware.com
用于同步多渠道消费产品品牌的订单、发货和库存的自动化软件
Kalodata
kalodata.com
Kalodata 是 TikTok 商店的数据分析和洞察工具。通过提供有关热门产品、才华横溢的影响者、热门短视频、优质直播、市场研究、竞争分析的信息，我们可以帮助 TikTok 商店卖家/品牌/创作者/附属机构做出更好的数据驱动决策，以增加其销售额和收入，并提高日常运营的效率。
Malomo
gomalomo.com
通过每次发货打造您的品牌。品牌订单跟踪可吸引回头客、减少 WISMO 门票并为您提供承运商见解。
Aframark
aframark.com
我们是 Aframark，一个基于云的平台，用于在网站上收集和显示产品问题和答案。我们是唯一一家实时联合问答并允许用户生成的内容提高销售转化率的解决方案提供商。为您的客户让您的客户能够方便地从零售商和其他购买者那里获得答案，甚至可以发布他们自己的新问题。产品问题的组合池可以加快获得适当答案的速度。这可以帮助您的客户更快地做出购买决定，这意味着您的销售额会增加！为了您的社区，共同成长，成就伟大事业！我们的软件为您的社区创建了一个协作环境，让大家可以一起工作和成长。您、您的关联零售商和您的客户都可以从合并的答案池中受益。我们的平台实时同步所有内容，因此任何人都无需停机来更新任何内容。
Spoki
spoki.it
Spoki 是一个对话平台，利用 WhatsApp 作为沟通渠道，为企业提供与电子商务、营销工具、CRM、ERP 和定制软件集成的解决方案。 Spoki 利用即时和对话式消息传递的力量，将销售策略提升到更高的水平，在整个客户旅程中陪伴用户：营销、销售、客户支持。作为对话式营销的先驱，我们的目标是彻底改变企业与客户沟通的方式，利用 WhatsApp 等创新渠道，确保企业获得更好的 KPI 和绩效。借助 Spoki，企业可以与客户建立有价值的关系以及更直接的个人联系最终客户。
Namogoo
namogoo.com
Namogoo 是世界上第一个数字旅程连续性平台，使 1000 多个全球领先品牌能够为其客户提供不可阻挡的旅程。 Namogoo 的平台通过实时消除客户旅程中的障碍和犹豫，并提供保持客户旅程步入正轨所需的内容，塑造适合每位购物者的客户旅程 - 扫清购买路径并减少旅程放弃。
Content Status
contentstatus.com
内容状态为品牌、零售商和代理商提供全自动、按需的产品页面内容状态和质量可见性。凭借 50 个预先构建的电子商务连接，公司可以通过可扩展的方式立即了解其产品页面是否实时、完整、准确并针对所有在线产品进行了优化。我们的“货架份额”功能还允许您运行无限的关键字搜索并查看即时的数字货架结果，以了解您的产品以及竞争对手的排名。